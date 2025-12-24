株式会社Ryuki Design（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）は、横浜市が実施する令和7年度「地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）」を通じ、GREEN×EXPO推進事業への寄付を行いました。デザイン制作を主軸とする企業として、地域の未来づくりや持続可能な社会の実現に向けた取り組みに賛同し、本制度を活用した支援を実施しています。Ryuki Designは、事業活動を通じて社会との関わりを大切にし、企業として果たすべき役割を見つめながら、今後も地域や社会に寄り添う姿勢を継続してまいります。

横浜市の企業版ふるさと納税へ寄付した背景

株式会社Ryuki Designは、企業として事業活動を行うだけでなく、社会や地域との関わりを大切にし、持続可能な未来づくりにどのように貢献できるかを常に考えてきました。その中で、自治体が主体となって地域課題の解決や将来に向けたまちづくりを進める「地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）」の趣旨に強く共感し、このたび横浜市への寄付を実施しました。企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の取り組みに対して企業が寄付を行う制度であり、自治体と企業がそれぞれの立場から地域の未来を支える仕組みです。単なる金銭的支援にとどまらず、自治体のビジョンや施策に賛同し、その実現を後押しする意思表示として活用できる点に意義があると考えています。Ryuki Designは、デザイン制作を通じて企業やサービスの価値をわかりやすく伝えることを使命としています。その根底には、人や社会にとって意味のあるものを形にし、次の行動につなげるという考え方があります。こうした企業姿勢は、地域の魅力や可能性を未来へつなげていく地方創生の取り組みとも親和性が高く、今回の寄付はその延長線上にあるものです。横浜市が掲げる将来像や取り組みに賛同し、企業としてできる形で関わることで、地域社会の発展に少しでも寄与したいという想いから、本制度を通じた支援を決定しました。今後もRyuki Designは、社会との接点を意識した行動を重ねながら、企業としての責任を果たしてまいります。

GREEN×EXPO推進事業への賛同と想い

株式会社Ryuki Designが今回寄付先として賛同した「GREEN×EXPO推進事業」は、2027年に横浜市で開催予定の国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」の理念や取り組みを推進する事業です。本博覧会は、「幸せを創る明日の風景（Scenery of the Future for Happiness）」をテーマに掲げ、自然・環境・人の共生を軸とした持続可能な社会の実現を目指しています。GREEN×EXPO 2027では、花や緑を通じて、環境への配慮や生物多様性の重要性を発信するとともに、Society5.0の考え方やグリーンインフラの活用など、次世代につながる都市のあり方が提示されます。また、共創や協働といった価値観を重視し、多様な主体が関わりながら未来を描いていく点も大きな特徴です。こうした取り組みは、単なるイベント開催にとどまらず、その後のまちづくりや暮らし方にまで影響を与える長期的な視点を持ったものだと感じています。地域資源や自然環境を生かしながら、人々の生活や価値観に新たな気づきをもたらす姿勢は、将来にわたって意義のある取り組みであると考えています。Ryuki Designは、デザイン制作を通じて「想いや価値をわかりやすく伝えること」を大切にしてきました。GREEN×EXPO推進事業が目指す未来像は、目に見える形で社会に伝え、共感を広げていく必要がある取り組みであり、その考え方は当社の姿勢とも重なります。今回の寄付は、そうした理念に共感し、企業としてその実現を後押ししたいという想いを形にしたものです。今後もRyuki Designは、社会や地域の未来を見据えた取り組みに目を向け、事業活動とあわせて、企業として果たすべき役割について考え続けてまいります。

株式会社Ryuki Designについて

株式会社Ryuki Design（リューキデザイン）は、デザイン制作を通じて企業の価値をわかりやすく伝え、成果につなげる制作支援を行っています。ランディングページ（LP）制作をはじめ、楽天市場ページのデザイン制作、広告用バナー制作、商品・人物撮影まで、構成作成からコーディングに至るまでを社内一貫体制で対応しています。また、デザイン修正指示を効率化するシステム「mitekaku（ミテカク）」の運営も行っています。さらに、スワイプ操作に最適化したLP制作システム「SwipeLP+」の提供を開始し、スマートフォンユーザーの閲覧体験を意識した新たなLP表現の強化にも取り組んでいます。デバイス特性に配慮した設計により、より伝わりやすいデザイン制作を追求しています。

LP制作および楽天市場向けデザイン制作は年間600件を超え、累計取引社数は3,300社以上（2025年10月時点・自社集計）にのぼります。これまで培ってきた制作実績と体制を活かし、今後も品質にこだわったデザイン制作を通じて、企業の成長と魅力づくりに貢献してまいります。

会社概要

会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン）代表取締役：緒方隆二設立年月：2009年9月所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業LP制作実績：累計5,000本以上、年間600本、累計取引社数3,300社以上 ※2025年12月現在の実績となりますURL：https://ryuki-design.jp/

