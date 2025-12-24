鞄・革小物の製造販売を手がける株式会社waji(本社：大阪府堺市、代表取締役：菅野 裕樹)が展開する、製品代金の約10％が保護ネコの支援になるブランドaonecoプロジェクトは、キャラクター型エコバッグ「necoteko(ネコテコ)」を発売いたしました。





ステテコを履いたネコnecoteko





■開発の背景：エコバッグを「忘れる存在」から「連れて歩きたい相棒」へ

レジ袋の有料化から数年が経ち、エコバッグは今や日常に欠かせない存在となりました。その一方で、「持ってくるのを忘れてしまう」「持ち歩くのが不便」といった声も依然として多く聞かれます。そこでaonecoは、ネコがカバンにしがみついているような愛らしいデザインのエコバッグ「necoteko(ネコテコ)」を開発しました。ぬいぐるみのような存在感を持たせることで、実用性だけでなく「ネコと一緒に出かける楽しさ」を感じられるアイテムとして提案します。









■「necoteko(ネコテコ)」のこだわりポイント

デザインは、ステテコを履いた家ネコ





aoneco新商品





◇商品コンセプト

家ネコ界隈で巻き起こる

空前のステテコブーム

自慢のステテコを履いて

家中を闊歩する彼らを

necoteko-ネコテコ-と呼ぶ









■チャームとして愛でる、広げて頼れる「2WAY仕様」





ポケットに収納可能





◇商品コンセプト

ふだんはカバンの持ち手にぶら下がるネコ型チャーム。

お買い物の際にはお腹からバッグが現れ、頼れる容量のエコバッグへと早変わりします。









■aonecoの製品には、保護ネコ支援につながる寄付チケット付き

「寄付の行方が見える」仕組み





aoneco寄付チケット見本





◇商品コンセプト

aonecoの製品にはすべて「寄付チケット」が付属しています。購入者がaoneco公式ストアで寄付コードを入力すると、支援したい保護ネコ団体を自分で選ぶことができ、記載された寄付額の100％がその団体へ届けられます。









■メンバー紹介 ～ステテコを履いたネコたち～

白ネコのソララ





IVネコ





◇商品コンセプト

カツオ大好き、爪切りブチギレ

気分が良いとお膝で眠るツンデレネコ









黒ネコのチッチ





BKネコ





◇商品コンセプト

大きな声で「み～あ」となく、おばあちゃんネコ

好きなことは、ふわふわベッドで日向ぼっこ









茶トラのクンクン





CAネコ





◇商品コンセプト

今日も腹ペコ食いしん坊

ヒトが大好き

いつでも来客ウェルカム









灰ネコのマルオ





GYネコ





◇商品コンセプト

なでなでゴロゴロ

心優しい大ネコ

おしりトントンを待っている甘えん坊









■商品概要

おすましネコと巾着のセット





an501





◇商品コンセプト

スンっとたたずむ おすましネコ

お気に入りの一着を着こなし

今日も自宅警備に励みます





・品番／商品名： an501/necoteko(ネコテコ)トートS

・カラー ： BKネコ、GYネコ、CAネコ、IVネコ(全4種)

・価格 ： 7,590円(税込) ※寄付チケット650円付き

・販売場所 ： aoneco公式オンラインショップ( https://aoneco.jp/products/an501 )

売り切れ時は、2月入荷予定





へそ天ネコと巾着リュックのセット





an502





◇商品コンセプト

くねっと曲がったへそ天で

ご自慢の一張羅を猛アピール

クールに見えて実はとっても上機嫌

・品番／商品名： an502/necoteko(ネコテコ)トートリュック

・カラー ： BKネコ、GYネコ、CAネコ、IVネコ(全4種)

・価格 ： 8,690円(税込) ※寄付チケット750円付き

・販売場所 ： aoneco公式オンラインショップ( https://aoneco.jp/products/an502 )

売り切れ時は、2月入荷予定









■寄付の仕組み





●作り手(waji＋スポンサー)

・プロジェクトを通じて、ものづくりや表現をPR

・ネコの為になるという思いが仕事のやりがいにつながる





●使い手(お客様)

・価値を実感できる商品と、支援先に直接届く寄付チケット

・自分のためだけでなくネコのためにつながる





●支援先

・継続的な寄付により、日々の活動資金を得ることができる

・活動の幅を広げ、新たな取り組みにも挑戦できる





●ネコたち

・不安な場所から支援先へお引越し

・安心できる環境(支援先)で、終の住処(譲渡先)を見つける





このように、関わる全ての方々に恩恵のあるプロジェクトを設計しております。





aoneco支援先一覧

・みーちゃ・みーちょ(大阪府、保護猫カフェ)

・LYSTA(福島県、NPO法人動物愛護団体)

・猫カフェいろり(静岡県、保護猫カフェ)

・かごにゃん(熊本県、保護猫カフェ)

・aoneco貯金箱(aoneco運営)

・ずっとのおうちプロジェクト(大阪府堺市動物指導センター)









■aoneco(アオネコ)について

aoneco(アオネコ)は、ものづくりを通じて保護ネコ支援につなげるプロジェクトです。

「全てのネコが隙だらけに眠れますように」をコンセプトに、商品代金の約10％が保護ネコ施設への寄付に充てられます。

寄付を実行するのは運営側ではなく、商品を購入したお客様自身。商品に付属する二次元コードおよび寄付チケットコードを使用することで、誰でも簡単に寄付ができる仕組みを開発しました。

商品テーマは「厳かにネコ」。

上質な素材を用い、ネコモチーフでありながらも大人が日常的に使える、これまでにないプロダクトづくりを行っています。

なお、2025年12月現在、支援先への寄付累計額は1,700万円を超えています。





aoneco公式オンラインストア ( https://aoneco.jp/ )

aoneco実店舗直営店

ジャンル無き展覧会 waji exhibit store 清澄白河店

〒135-0024 東京都江東区清澄3丁目7－4 丸万ビル 1F





○店舗地図URL

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%AB%E7%84%A1%E3%81%8D%E5%B1%95%E8%A6%A7%E4%BC%9A/@35.6824768,139.7958771,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x601889c57778b4f9:0xf33384292a8d1d78!8m2!3d35.6824768!4d139.798452!16s%2Fg%2F11rk2d7d3h?entry=ttu









■会社概要

商号 ： 株式会社waji

代表者 ： 代表取締役 菅野 裕樹

所在地 ： (本社)大阪府堺市中区土師町5丁8-8

(東京オフィス)東京都江東区猿江1-10-15

創業 ： 2016年1月

資本金 ： 300万円

事業内容： シザーケース・鞄・小物の製造販売

URL ： https://waji.co.jp