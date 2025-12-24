株式会社IBJのグループ会社で、結婚相談所を運営する株式会社サンマリエ(代表取締役：小平 佳洋、以下「サンマリエ」)は、25年の運営実績を誇る婚活アプリ『youbride(ユーブライド)』において、「インターネット型結婚相手紹介サービス業認証制度(以下、CMS認証)」を取得したことをお知らせいたします。

『youbride』は、真剣に結婚を考える方々に向けて、安心・安全な出会いの場を提供してきました。このたびのCMS認証取得により、運営体制・情報管理・利用者保護に関する基準を満たしたサービスであることが第三者機関により認められ、より一層信頼性の高い婚活アプリとしてご利用いただける環境を整えました。









■背景

2024年の婚姻件数は499,999組(令和6年人口動態統計 速報値)と、前年度から約2.5万組増加*1したものの、50万組を下回る水準が続いています。一方、出生数は720,988人と、調査開始以来過去最少を更新しました。

日本では婚外子率が2.3％*2と低く、結婚制度を重視する社会的傾向があることから、婚姻数の減少が少子化の一因になっていると考えられます。そのような社会背景のもと、結婚を真剣に考える方々が安心して利用できる婚活サービスの重要性は年々高まっています。

サンマリエでは、長年にわたり結婚支援事業に携わってきた知見を活かし、利用者の皆さまにとって安全で信頼できるサービス提供を最優先に運営体制の強化を進めてまいりました。その取り組みの一環として、第三者による客観的な評価制度であるCMS認証を取得しました。





CMS認証





■ 安心・安全なサービス運営体制

『youbride』では、CMS認証に加え、結婚情報サービスの健全性を示す「マル適マーク」を取得しています。

さらに、本人認証・年齢確認を必須とし、独身証明書をはじめとする各種証明書の提出にも対応しています。本人認証においては、マイナンバーカードによる認証を導入しており、なりすましや虚偽登録のリスクを低減し、より信頼性の高い会員環境を実現しています。

マイナンバーカードを活用した認証により、本人認証の正確性とスピードを両立し、利用者が安心して婚活に取り組める仕組みを整えました。

また、24時間365日のサポート・監視体制を敷くことで、不正利用やトラブルの防止に努め、真剣に結婚を考える方々が安心して利用できるサービス運営を行っています。









■ 婚活アプリ「youbride」について

『youbride(ユーブライド)』は、結婚を前提とした真剣な出会いを求める方々のための婚活アプリです。25年の運営実績を持ち、累計会員数は300万人以上。

プライム上場グループであるサンマリエが運営し、スタッフ常駐によるサポート体制とパトロール監視業務を行うなど、安心・安全なサービス提供に注力しています。メッセージのやり取り開始前には、証明書による年齢確認を必須としており、信頼性の高い出会いを支援しています。









■ 会社概要

株式会社サンマリエ

URL ： https://www.sunmarie.co.jp/

代表者 ： 代表取締役 小平 佳洋

所在地 ： 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー40F

設立 ： 1981年5月

事業内容： 結婚相談所の運営および付帯事業









■ サービス概要

婚活アプリ「youbride(ユーブライド)」

URL： https://youbride.jp/

プライム上場グループであるサンマリエが運営する婚活アプリ・婚活サイト。25年の運営実績を誇り、累計会員数は300万人以上。安心・安全なサービス提供のため、スタッフ常駐のサポート体制とパトロール監視を行い、メッセージ交換前には証明書による年齢確認を必須としています。





youbrideロゴ





※1 2023年の婚姻件数474,717組(令和5年人口動態統計 確定数)との比較。

※2 人口動態統計2022年「嫡出子-嫡出でない子別にみた年次別出生数及び百分率」より。