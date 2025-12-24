ITプラン株式会社(本社：岡山県岡山市、代表取締役：太田 記生)は、令和7年度「おかやまDX経営力大賞」(主催：一般社団法人システムエンジニアリング岡山、後援：岡山県・中国経済産業局等)において、「取組支援賞」を受賞いたしました。

URL： https://seo-okayama.or.jp/contents/display/r7itokayama





「おかやまDX経営力大賞」は、優れたDX経営を実践し、かつ他の企業がDX経営に取り組む際の参考となるような企業についてその功績を顕彰するもので、「おかやまDX経営力大賞」実行委員会が実施されています。

「取組支援賞」は、おかやまDX経営力大賞受企業よりご推薦いただき、受賞企業を高度な技術により支援した企業が対象となっております。





この度、当社は、おかやまDX経営力大賞の特別賞を受賞されました株式会社セイキ様のデジタルトランスフォーメーション(DX)成功に向けて力強く支援させていただき、令和7年11月20日、「おかやまDX経営力大賞」記念フォーラムにてご表彰いただきました。

今後も、当社ビジョンである「岡山を起点に、中小企業・中堅企業に対して、グローバルなプロジェクト型ITコンサルティングサービスを提供することで、お客様企業に「大企業レベル」のITイノベーションを生み出す」ため、引き続き、中小企業・中堅企業の皆様のIT戦略策定・遂行支援によりDX成功に貢献してまいる所存です。今後ともよろしくお願いいたします。









【会社概要】

商号 ： ITプラン株式会社

代表者 ： 代表取締役 太田 記生

所在地 ： 岡山県岡山市北区広瀬町11-17

設立 ： 2008年

事業内容： ITコンサルティング・経営コンサルティング・地域限定旅行業

資本金 ： 300万円

URL ： https://www.itplan-global.com