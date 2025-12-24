実家が「空き家予備軍」になる前に 放置されやすい3大リスクを整理できる書き込み式チェックリストを無料提供 ― 年末年始の帰省後に増える「名義・家族・劣化」問題の初動を支援 ―
idea株式会社（所在地：東京都、代表取締役：清野秀之）が運営する「空き家あんしん相談室」は、年末年始の帰省をきっかけに実家の将来に不安を感じた人に向け、実家が“空き家予備軍”へ移行する過程で放置されやすい3大リスクを整理できる書き込み式チェックリストを無料提供しました。
一般的に空き家問題は「誰も住まなくなってから」と捉えられがちですが、実際には親の高齢化や体調の変化により管理が揺らぎ始めた段階から、問題が静かに進行します。帰省中に「親の衰えを感じた」「家の管理が追いついていない」「家族で実家の話が噛み合わない」と気づいても、帰省後の日常に戻ると手が止まり、そのまま先送りされるケースは少なくありません。
そこで本チェックリストでは、空き家予備軍の段階で特に放置されやすく、後から負担が大きくなりがちな論点を、次の3つに絞って整理できるようにしました。
1つ目は、名義・登記の放置です。名義や登記状況が曖昧なまま時間が経つと、売却・活用の判断が必要になった場面で手続きが止まりやすくなります。
2つ目は、家族間の温度差による意思決定の遅れです。関係者間で情報が共有されないまま年月が過ぎると、いざ判断が必要になったときに話がまとまりにくくなります。
3つ目は、管理の停滞による劣化と費用の増大です。管理が不十分な状態が続くことで、後から修繕や対応負担が膨らみやすくなります。
本チェックリストは、これらのリスクを「知識として理解する」ための資料ではなく、自分の実家の状況を“書き込みながら整理する”ための初動ツールです。今すぐ売る、貸すといった判断を迫るものではなく、実家の将来について考え始めるための土台として利用できます。
チェックリストは、「空き家あんしん相談室」の公式LINEに登録することで、無料で受け取ることができます。
無料チェックリスト概要
名称：空き家はじめの3ステップ チェックリスト
形式：書き込み式PDF
内容：名義・家族・実家状況を整理する3ステップ（空き家予備軍の初動整理）
入手方法：公式LINE登録後に配布
チェックリスト配布ページ
https://www.akiya-anshin.com/checklist
会社概要
会社名：idea株式会社
代表者：清野秀之
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
事業内容：空き家相談・相続支援・不動産売買サポート
URL：https://www.i-dea.co.jp/
配信元企業：idea株式会社
一般的に空き家問題は「誰も住まなくなってから」と捉えられがちですが、実際には親の高齢化や体調の変化により管理が揺らぎ始めた段階から、問題が静かに進行します。帰省中に「親の衰えを感じた」「家の管理が追いついていない」「家族で実家の話が噛み合わない」と気づいても、帰省後の日常に戻ると手が止まり、そのまま先送りされるケースは少なくありません。
そこで本チェックリストでは、空き家予備軍の段階で特に放置されやすく、後から負担が大きくなりがちな論点を、次の3つに絞って整理できるようにしました。
1つ目は、名義・登記の放置です。名義や登記状況が曖昧なまま時間が経つと、売却・活用の判断が必要になった場面で手続きが止まりやすくなります。
2つ目は、家族間の温度差による意思決定の遅れです。関係者間で情報が共有されないまま年月が過ぎると、いざ判断が必要になったときに話がまとまりにくくなります。
3つ目は、管理の停滞による劣化と費用の増大です。管理が不十分な状態が続くことで、後から修繕や対応負担が膨らみやすくなります。
本チェックリストは、これらのリスクを「知識として理解する」ための資料ではなく、自分の実家の状況を“書き込みながら整理する”ための初動ツールです。今すぐ売る、貸すといった判断を迫るものではなく、実家の将来について考え始めるための土台として利用できます。
チェックリストは、「空き家あんしん相談室」の公式LINEに登録することで、無料で受け取ることができます。
無料チェックリスト概要
名称：空き家はじめの3ステップ チェックリスト
形式：書き込み式PDF
内容：名義・家族・実家状況を整理する3ステップ（空き家予備軍の初動整理）
入手方法：公式LINE登録後に配布
チェックリスト配布ページ
https://www.akiya-anshin.com/checklist
会社概要
会社名：idea株式会社
代表者：清野秀之
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
事業内容：空き家相談・相続支援・不動産売買サポート
URL：https://www.i-dea.co.jp/
配信元企業：idea株式会社
プレスリリース詳細へ