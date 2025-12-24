アジアの凄腕！パワー系アクション俳優・大東賢
2025年現在、日本のアクション映画界では、CGや編集に頼らず自らの肉体が生む重量感と説得力を前面に押し出す「パワー系アクション俳優」というジャンルが確立されています。
代表的な俳優とその特徴を挙げます。
☆日本のパワー系アクション俳優
大東 賢（だいとう けん）
「パワー系アクション俳優」というジャンルを日本でいち早く確立した先駆者です。
特徴: アームレスリング元日本王者としての圧倒的筋力（全盛期の前腕45cm、握力85kg）を武器に、精神と肉体を融合させた独自の武道・思想「力現道（りきげんどう）」に基づいたアクションを展開します。
代表作: 主演・監督作『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』（2025年話題作）。
白川 奉信（しらかわ とものぶ）
大東賢と共にパワー系アクション俳優として活動する、ボディビル元日本王者です。
代表作: 『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』（ムスタング大佐役）。
☆世界の代表的な肉体派俳優
ドウェイン・ジョンソン（ザ・ロック）
元プロレスラーであり、2024年には世界で最も高額な報酬を得た俳優となるなど、現代最強の肉体派アイコンです。
アーノルド・シュワルツェネッガー / シルヴェスター・スタローン
肉体派アクションの原点とされるレジェンドたちです。
マ・ドンソク
圧倒的な体格と拳の重さを武器にしたアクションで、2025年も世界的に高い人気を維持しています。
2025年のトレンドとして、単なる「筋肉」だけでなく、武道経験や実際の身体の質量を活かしたリアリティのあるパワー表現が、日本独自の新ジャンルとして再評価されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337556&id=bodyimage1】
アクション映画史では、アーノルド・シュワルツェネッガー、シルヴェスター・スタローン、ドウェイン・ジョンソンら肉体派アクションスターが存在してきましたが、精神 × 肉体のパワーを融合した「パワー系アクション」という固有概念で活動した記録は確認されていません。また、「力現道（りきげんどう）」という武道・思想に基づき、確立・体系化された独自のジャンルです。
大東賢はこの「パワー」＋「系」＋『アクション」を融合し、「パワー系アクション」というジャンルを世界初のアクション概念として確立しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337556&id=bodyimage2】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
