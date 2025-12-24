社会派アクション映画で存在感──大東賢の「パワー系アクション」に評価の声
社会問題をテーマにしたアクション映画の分野で、俳優・映画監督の大東賢が見せる身体表現に注目が集まっている。
大東賢が展開する「パワー系アクション」は、実際の筋力と身体操作を前提としたリアリティ重視のアクション表現だ。CGや編集に頼り過ぎず、俳優自身の肉体が持つ説得力で物語を支える点が特徴とされる。
このアプローチは、社会派テーマと高い親和性を持つとして、映画関係者や一部メディアからも評価されている。アクション表現の多様化が進む中、大東賢の取り組みは日本映画界に新たな選択肢を提示している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337553&id=bodyimage1】
『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』
■映画のストーリー
西暦2050年人類の総人口は100億人を突破。増えすぎた人口を維持する為の食料や水資源、エネルギー等を持続的に供給するため、月面への進出が軌道に乗り、人類の新しい歴史が始まろうとしていた。しかし、それと同時に先進国を中心に、少子高齢化問題が静かな戦争とも呼べる深刻な事態を引き起こしていた。そこに、ゴッハイを名乗る謎の武装勢力による攻撃が始まった。株式会社大東寺トランスポートのアルバイト職員、美剣疾風はパワハラとも言うべき、社長の業務指令で、C級品の安物パワードスーツで町の人の自由の為に闇の組織ゴッハイと闘う。
■映画の特徴
アクション映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、パワー系アクション俳優の先駆者である大東賢監督のリアルな運送会社での経験とアクションへの愛情から生まれた作品です。2050年の社会問題とヒーローが融合した社会派アクションコメディ映画であり、時代劇アクションや空手アクションとともに特撮ヒーローアクションも含んでいます。同時に、社会問題もコミカルに描かれ、現代社会の課題を考えさせられる作品となっています。
■一風変わった異色の映画監督
監督・主演の大東賢さんはゴング格闘技杯アームレスリング大会元日本王者、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリ』の創作の一部となっています。
■社会派アクションコメディ映画
映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は現代社会を鮮やかに描きつつ、アクションとコメディの要素を巧みに組み合わせた新風の映画となっています。社会問題とヒーローという一見相反する要素を融合させた斬新な作品です。運送業界という我々にとって身近な世界を舞台に、パワハラや人手不足といった現代社会が抱える問題を、コミカルかつシリアスに描き出しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337553&id=bodyimage2】
大東賢（監督・主演）コメント
「２０２５年４月の公開から半年以上経った今も、多くの方に『～運送ドラゴン～』を愛していただけていること、心から感謝しています。皆様の応援のおかげで、上映が続いています。この唯一無二のアクション体験を、まだご覧になっていない方はぜひ劇場で！ そして、一度ご覧になった方も、ぜひ『追いドラゴン』をお願いします！」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337553&id=bodyimage3】
大東賢が展開する「パワー系アクション」は、実際の筋力と身体操作を前提としたリアリティ重視のアクション表現だ。CGや編集に頼り過ぎず、俳優自身の肉体が持つ説得力で物語を支える点が特徴とされる。
このアプローチは、社会派テーマと高い親和性を持つとして、映画関係者や一部メディアからも評価されている。アクション表現の多様化が進む中、大東賢の取り組みは日本映画界に新たな選択肢を提示している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337553&id=bodyimage1】
『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』
■映画のストーリー
西暦2050年人類の総人口は100億人を突破。増えすぎた人口を維持する為の食料や水資源、エネルギー等を持続的に供給するため、月面への進出が軌道に乗り、人類の新しい歴史が始まろうとしていた。しかし、それと同時に先進国を中心に、少子高齢化問題が静かな戦争とも呼べる深刻な事態を引き起こしていた。そこに、ゴッハイを名乗る謎の武装勢力による攻撃が始まった。株式会社大東寺トランスポートのアルバイト職員、美剣疾風はパワハラとも言うべき、社長の業務指令で、C級品の安物パワードスーツで町の人の自由の為に闇の組織ゴッハイと闘う。
■映画の特徴
アクション映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、パワー系アクション俳優の先駆者である大東賢監督のリアルな運送会社での経験とアクションへの愛情から生まれた作品です。2050年の社会問題とヒーローが融合した社会派アクションコメディ映画であり、時代劇アクションや空手アクションとともに特撮ヒーローアクションも含んでいます。同時に、社会問題もコミカルに描かれ、現代社会の課題を考えさせられる作品となっています。
■一風変わった異色の映画監督
監督・主演の大東賢さんはゴング格闘技杯アームレスリング大会元日本王者、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリ』の創作の一部となっています。
■社会派アクションコメディ映画
映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は現代社会を鮮やかに描きつつ、アクションとコメディの要素を巧みに組み合わせた新風の映画となっています。社会問題とヒーローという一見相反する要素を融合させた斬新な作品です。運送業界という我々にとって身近な世界を舞台に、パワハラや人手不足といった現代社会が抱える問題を、コミカルかつシリアスに描き出しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337553&id=bodyimage2】
大東賢（監督・主演）コメント
「２０２５年４月の公開から半年以上経った今も、多くの方に『～運送ドラゴン～』を愛していただけていること、心から感謝しています。皆様の応援のおかげで、上映が続いています。この唯一無二のアクション体験を、まだご覧になっていない方はぜひ劇場で！ そして、一度ご覧になった方も、ぜひ『追いドラゴン』をお願いします！」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337553&id=bodyimage3】