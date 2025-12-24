こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【拓殖大学】「人材」と「温度感」を可視化する教職員採用サイトを公開
拓殖大学(東京都文京区・学長 鈴木昭一)は、教育業界キャリアを志向する教職員候補者に向け、職場環境や組織文化をより深く、直感的に伝えるための「拓殖大学 教職員採用サイト」を新たに公開しました。
昨今の採用市場の変化に伴い、大学教職員の仕事においても、単なる条件面だけでなく「どのような仲間と、どのような環境で働くか」という情緒的な価値が重視されています。 本学では、従来の「告知型」の採用から、本学のリアルな日常を伝える「共感型」の採用へとシフトすべく、ビジュアルとユーザビリティを極限まで高めたサイトを公開いたしました。
【採用サイトURL】https://recruit.takushoku-u.ac.jp/
━━━━━━━━━━━━━━
採用サイト４つの特長
━━━━━━━━━━━━━━
01 ｜情報を「探させない」ストレスフリーな導線設計
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
初めてサイトを訪れた求職者が、迷うことなく知りたい情報に辿り着けるよう、情報を整理。ユーザーの思考プロセスに合わせた導線設計により、クリック数を最小限に抑えながら、大学の理念から募集要項までをスムーズに回遊できる構成を実現しました。
02 ｜現場の"温度感"を伝える、教職員のリアルな声（INTERVIEW）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
スしたインタビュー記事を充実させています。単なる業務紹介に留まらず、入職の決め手、仕事のやりがい、職場の雰囲気までを具体的に掲載。多様な部署の事例を紹介することで、入職後の具体的なキャリアイメージを醸成します。
03 ｜「職場を可視化」するビジュアル表現
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「文字で読む」だけでなく「見て感じる」サイトを目指し、写真を多用したデザインを採用しました。勤務スペースはもちろん、教職員ラウンジや会議室など、普段外部からは見えにくい「働く環境」をオープンに公開。モダンで活気あるキャンパスライフを可視化しました。
04 ｜「スマホファースト」なUI
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
若手人材の獲得を見据え、スマートフォンからの閲覧を前提としたインターフェースを採用。スクロールの心地よさやボタンの押しやすさなど、モバイル環境でもストレスなく、短時間で深い情報を得られる設計を徹底しました。
拓殖大学は1900（明治33）年、台湾協会学校として創立。「積極進取、次代を拓く」の建学の精神のもと、国際社会に貢献できる真の国際人の育成に努めています。
▼本件に関する問い合わせ先
拓殖大学 広報室
TEL：03-3947-7160
メール：web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
