金融経済教育推進機構（J-FLEC）は、2026年1月14日（水）に東京証券会館ホール（東京都中央区日本橋茅場町）で、シニア向け無料セミナー「教えて野尻さん！桐谷さん！ ～お金との付き合い方と生きがいの話～」を開催します。

本セミナーは、シニア世代を中心に、老後の家計管理や資産形成、資産の取り崩し（デキュムレーション）といったお金との付き合い方に加え、シニアライフをいきいきと過ごすための考え方を学び、今度の生活に役立てていただくことを目的としています。





開催概要

【イベント名】J-FLECシニア向けセミナー「教えて野尻さん！桐谷さん！ ～お金との付き合い方と生きがいの話～」

【日時】2026年1月14日（水）18:30～20:40（予定）

【会場】東京証券会館ホール（東京都中央区日本橋茅場町1-5-8, 東京メトロ東西線･日比谷線 茅場町駅 8番出口直結）

【参加費】無料

【対象】一般の方、50代以上の方、シニア層 ※年齢問わずご参加いただけます

【募集人数】300名

【主催】金融経済教育推進機構（J-FLEC）

【後援】金融庁

セミナー内容

当日は、資産管理や資産の取り崩し、シニアライフの充実をテーマに、以下のプログラムを予定しています。

① オープニング（開会挨拶）

② 「資産寿命」を延ばす賢い取り崩し法（仮題）

講師：野尻 哲史 氏（合同会社フィンウェル研究所 代表）

③ 農業的な資産の育て方と元気の秘訣（仮題）

講師：桐谷 広人 氏（将棋棋士・投資家）

MC：鈴木 ともみ 氏（経済キャスター）

※セミナー内容は一部変更となる場合があります。

講師

野尻 哲史 氏（合同会社フィンウェル研究所代表）

桐谷 広人 氏（将棋棋士・投資家）

鈴木 ともみ 氏（経済キャスター）



野尻哲史氏



桐谷広人氏



鈴木ともみ氏



参加方法・申し込み

本セミナーは事前申込制となります。下記URLよりお申し込みください。

申し込みURL：https://forms.gle/NMZcatW2FTwR5c6z8

※先着順での受付となります。



応募フォーム



金融経済教育推進機構（J-FLEC）について

金融経済教育推進機構（J-FLEC）は、金融経済教育を推進するため、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、設立された中立・公正な認可法人です。 中立・公正な立場から、金融経済教育の機会を幅広く提供しています。

本セミナーの詳細は、以下からご確認ください。

https://www.j-flec.go.jp/events/financial_education_20260114/

イベント情報サイトページ

問い合わせ先

J-FLECセミナー事務局

【電話番号】 03-6432-4447 （ 平日 10:00～18:00、土日祝日および12月29日～1月3日を除く ）

【メールアドレス】 j-flec_seminar@unei-jimukyoku.jp