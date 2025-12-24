株式会社ビヨンクール（本社 東京都渋谷区、代表取締役 荒井雄志）が運営するファッションウォッチセレクトショップ「H°M’S” WatchStore（エイチエムエスウォッチストア）」は、スイスの老舗ブランド「Nivada Grenchen（ニバダ・グレンヒェン）」の、かつて1970年代に愛されたクラシックスポーツウォッチモデル「F77」のメカクオーツモデル「F77 ChronoMecaquartz」を3型リリース。これまで自動巻きモデルとして展開してきたが、初めてクロノグラフが加わることで、1977年にルーツを持つF77の精神に新たな進化をもたらす。

今回登場する「F77 ChronoMecaquartz」は、シリーズとしては初のメカクォーツ・クロノグラフであり、既存モデルの復刻ではなく、完全な新コレクション。F77が築いてきたデザインコードを継承しながら、よりアクティブで現代的な使い勝手を備えたタイムピースに仕上げた。F77を象徴する“ウーブン（編み込み）パターン”を採用したブルーダイヤルとグレーダイヤル、そしてテクニカルな雰囲気を持つカーボンパターンのダイヤルを備えた、合計3品番がラインナップ。ブルーは光の角度によって表情が変化し、スポーティな清涼感を演出。グレーは落ち着いたモノトーンの中にF77らしいテクスチャーの深みが際立ち、よりシックで汎用性の高い印象に仕上がっている。カーボンダイヤルは最もモダンでアグレッシブな印象で、シリーズに新たな個性をもたらしている。

ケースはF77 MKIIに採用されている38mmの316Lステンレススチールを使用し、ポリッシュとブラッシュを組み合わせた表情豊かな仕上げを施している。ベゼルにはブランドを象徴するリベットデザイン、そして手首に自然に沿うエルゴノミックラグを備え、コンパクトながら存在感あるシルエットを形成。ムーブメントにはSEIKO VK64メカクォーツを採用し、クォーツによる精度と機械式モジュールによるクロノグラフの動作を両立。クロノグラフ秒針はスムーズに流れ、プッシャーは心地よいクリック感を生み出している。また、ダブルドームサファイアクリスタル、10気圧防水、スクリューダウンケースバックなど、日常のあらゆるシーンに耐えうるスペックを備えている。3つの異なる表情を持ちながら、すべてのモデルがF77の持つオリジナルの精神を受け継ぎ、現代のユーザーに向けて新たな価値を提供する。2025年12月27日（土）より、エイチエムエスウォッチストア 表参道/ビヨンクール キャッスルで先行発売後、2026年1月5日（月）より、エイチエムエスウォッチストア 公式オンラインストアにて一般発売を開始する。

F77 ChronoMecaquartz

商品詳細ケース径 : 46.2mm × 38mm ケース厚み : 12.2mm ケース&ベルト素材 : 316L ステンレススチール ガラス : サファイアガラス ダイアル :カーボンエフェクト/フォージドカーボン 防水 : 100M(10気圧)ムーブメント : SEIKO VK64 メカクオーツ価格 : \148,500(税込)

▼ 販売店舗H°M’S” WatchStore 表参道BeyondCool キャッスルH°M’S” WatchStore オンラインストア（ https://www.hms-watchstore.com/ )▼ お客様お問い合わせ先店名: エイチエムエスウォッチストア表参道住所: 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F03-6438-9321