「関西人はモノをためこむ？」「いや、家が狭いだけや！」そんな声が聞こえてきそうな“収納事情の東西対決”が、このたび決着しました。年末の片付けシーズンを前に、トランクルーム サブクロ(大阪市生野区 https://www.subclo.jp/ )が2025年9月～12月に実施したインターネット調査の結果を発表。それによると、収納が「足りない」「全然足りない」と答えた“収納難民”の割合は、大阪市民が68.8％に対し東京23区・横浜・川崎市民の60.3％を大きく上回るという結果に。東京は「ミニマル志向」、大阪は「いつか使う精神」――勝敗を分けたのは性格か、間取りか。収納不足の裏に見え隠れする、笑って泣ける“東西ライフスタイルの差”をコミカルにお届けします。





調査結果









■なぜ大阪が東京を征したのか？

今回の調査では、大阪が東京より8.5ポイント高いという結果に。その理由を、ゆる～く分析してみました。





▼大阪は“もったいない精神”が強い説

「まだ使える！」「捨てるのもったいない！」関西のおばちゃんの伝統芸ともいえる“もったいない魂”が、収納スペースの限界を超えさせている可能性が大。使う予定がなくても「とりあえず置いとき！」の文化が収納逼迫を招いた…？





▼東京は“家賃が高いから諦めが早い”説

東京の住まい事情は、家賃と広さの綱引き。「そもそも広さを求められていないから諦めてる」という首都圏特有の合理精神が、収納への不満をやや軽減している可能性も。諦めも究極のライフハック？





▼大阪は“コミュ力高すぎてモノが増える”説

大阪人は人付き合いが多く、もらい物の文化も根強い地域。気づけば「なんかもらったモノ」で家がいっぱいに――なんてことも。愛情深いがゆえの収納難民化。





いずれにせよ、大阪の収納問題は文化と愛嬌の合わせ技で膨らんでいる可能性がありそうです。









■寄せられた“叫び”

今回の調査で最も多かったのは、収納に対する 怒りと悲しみと、諦めの声でした。





▼収納不足への怒りコメント

・「収納なさすぎて、実家に荷物送り返したらオカンに怒られたわ！」

・「ウォークインクローゼット」って図面に書いてあったけど、これ「ステップイン」ぐらいやろ！」

・「季節家電？無理無理、リビング常設展示状態や。」

・「不動産屋の「工夫次第です」は魔法の言葉ちゃうで、収納は工夫やなくて量や！」

特に大阪の方からは“嘆きのボリューム”が多め。まさに収納難民の聖地は大阪にありといえそうです。





▼広い部屋で何がしたい？

「もし広い収納や広々空間が手に入ったら？」という夢の質問には、こんな回答が並びました。

・「両手と両足を大きく開いて大の字になって昼寝してみたいです。」

・「ごちゃごちゃしていないところで、子供を安全に遊ばせたいです。」

・「友達を呼びたい」(今はよべないのか？)

切実だけど、どこか笑える声が満載でした。









■トランクルームを使えばいつでも「収納難民」から抜け出せます！！

収納はすぐに広がりませんが、預ける場所はすぐに作れます。

もしあなたが

・「家が倉庫みたい」

・「床が見えない」

・「本当は脚を伸ばして昼寝したい」

と思ったことがあるなら、収納スペースを“外注”するのも立派な選択。





トランクルームサブクロは、屋内に自分専用スペースを借りるタイプなのに、集荷・配送サービス付き(実質無料！)。車の運転が苦手な主婦の方、重たい荷物の運搬が苦手なご高齢の方も安心してご利用いただけます。阪神地区の「収納難民」のあなた！この機会にサブクロに申し込んで「収納難民」状態から抜け出しませんか？広い部屋は無理でも、「広々とした暮らし」は作れます。

※集荷・配送サービス付き(実質無料！)とは、クローゼットタイプは月8回まで、ボックスタイプは月4回までの集荷および配送が、各プランの月額料金に含まれていることを指します。





サブクロ内観





クローゼットタイプ





ハンガーボックス





シューズボックス





「月額料金1か月分0円キャンペーン」実施中(2026年3月31日まで)

https://www.subclo.jp/campaign/0en/?offer=y4th3296









【調査概要】

調査主体 ：トランクルーム サブクロ

調査期間 ：2025年9月～12月

有効サンプル数 ：798

調査方法 ：インターネット調査

「収納難民」の定義：収納は足りてますか？との質問に対し

「足りない」「全然足りない」と回答した人