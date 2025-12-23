一般社団法人Development Of Arts（所在地：宮城県仙台市太白区長町5-4-18、代表：岡村佳恵）は、2026年1月10日に宮城県仙台市太白区文化センター楽楽楽ホールにて、バレエ・合唱・吹奏楽など多様なジャンルの芸術を融合させた総合公演を開催することをお知らせします。本公演は「芸術をより身近に、芸術をみんなに」を理念に、プロのアーティストと社会人、市民が共に創り上げる新しいスタイルの舞台として注目されています。

地域に根ざした芸術活動の新たな基盤づくりへ

近年、地方都市における文化芸術活動の継続性が課題となる中、一般社団法人Development Of Arts（以下、DOA）は2018年の設立以来、宮城県仙台市を拠点に活動を続けてきました。特に、社会人になっても芸術活動を続けたい人々や、地域で芸術に携わりたい市民のニーズに応える場を創出するため、2025年5月には「登録アーティスト制度」を発足。プロ・アマチュアの垣根を越えて芸術活動を継続できる環境づくりに取り組んでいます。DOA代表理事の堤淳氏は「芸術は特別な人だけのものではなく、すべての人に開かれたものであるべき。社会人や地域の市民が芸術と関わり続けられる基盤をつくることで、地域文化の持続的な発展につなげたい」と語ります。

垣根を越えた共創が生み出す新たな芸術体験

2026年1月10日に予定されている公演は、DOAが運営する合唱団・吹奏楽団・バレエ団に、登録アーティスト制度に参加するプロおよびセミプロのアーティスト、そして一般市民が加わる総合芸術祭となります。バレエ・合唱・吹奏楽・ピアノ・ジャズ・声楽など、通常は別々に発表される芸術分野が一つの舞台で交わり、新たな表現を生み出すことを目指しています。すでに各団体はリハーサルを開始しており、参加市民の募集も順調に進んでいるとのことです。DOAの活動は、単発のイベントではなく、地元で芸術活動を続けられる基盤づくりを目指しており、公演後も定期的な活動や次世代育成を継続する計画です。

公演情報

日時：2026年1月10日（土）15:00開演（14:15開場） 会場：宮城県仙台市太白区文化センター楽楽楽ホール 内容：バレエ・合唱・吹奏楽など多様なジャンルの芸術を融合させた総合公演

クラウドファンディングの目的と内容

今回実施しているクラウドファンディングは、2026年1月10日の公演を映像化し、全国の社会人芸術団体や地域で文化活動に取り組む人々に届けることを目的としています。目標金額は30万円で、集まった資金は主に公演の映像制作費に充てられます。映像は単なる記録ではなく、地域の芸術を担うアーティストの想いを発信し、社会全体が地元での芸術活動の可能性に気づくきっかけを提供します。

クラウドファンディング概要

プラットフォーム：CAMPFIRE 目標金額：300,000円 実施期間：2026年1月27日まで URL：https://x.gd/trVyC

企業・団体概要

団体名：一般社団法人Development Of Arts 代表者：堤淳、岡村佳恵（代表理事） 所在地：宮城県仙台市太白区長町5-4-18 設立：2018年2月 事業内容：バレエ団・合唱団・吹奏楽団の運営、イベント企画・運営、登録アーティスト制度の運営 公式サイト：http://doa-artist-group.com/Instagram： DOA合唱団：https://www.instagram.com/doa_chorus/ DOAスーパーバンド：https://www.instagram.com/doa_superband/ DOAバレエ団：https://www.instagram.com/doaballet/ DOA登録アーティスト：https://www.instagram.com/doa_artists/