白梅学園大学・短期大学が来年1月11日に「子ども学 ― これからの時代における子ども学のアップデート」を一ツ橋ホールで開催 〜 歴代の学長5名が登壇し座談会を実施
白梅学園大学・白梅学園短期大学（東京都小平市）は2026年1月11日（日）に日本教育会館一ツ橋ホール（東京都千代田区）で、同窓会創立70周年記念・大学創立20周年記念講演「子ども学 ― これからの時代における子ども学のアップデート」を開催する。当日は、同大創立からの5名の学長が登壇。「子ども学」の創生とこれからの時代における子ども学について、また、どのようなアップデートが必要であるか等を座談会形式で語る。要事前申込（定員750名）、参加無料。
白梅学園大学・白梅学園短期大学は、1942年に創立された東京家庭学園を前身とする。1953年、白梅保母学園として新発足し、同年12月に学校法人白梅学園となり独立。1957年に白梅学園短期大学となり、保育科第1部、第2部が設置された。1963年には小平市に校地を得て、1970年までに高等学校や幼稚園も含む学園の校舎を移転。その後、2005年に子ども学部子ども学科を擁する現在の白梅学園大学を開学した。
同大はヒューマニズムを建学の理念として掲げ、前身から数えて80年以上の長い歴史の中で保育、教育、福祉の領域に多くの人材を輩出している。
このたびの講演は、同窓会創立70周年および大学創立20周年を記念して行われるもの。初代学長の無藤隆氏をはじめ、名誉学長でもある汐見稔幸氏、近藤幹生氏、郄田文子前学長、現在の小玉重夫学長と、歴代の学長5名が登壇し、座談会形式で「子ども学」について語る。概要は下記の通り。
■白梅学園大学・白梅学園短期大学同窓会創立70周年記念 白梅学園大学創立20周年記念 講演
「子ども学 ― これからの時代における子ども学のアップデート」
【日 時】 2026年1月11日（日）13:00〜 （開場 12:30）
【会 場】 日本教育会館 一ツ橋ホール（東京都千代田区一ツ橋2-6-2）
【参 加】 無料
【定 員】 750名（定員になり次第、締切）
【申 込】 下記URLより事前に申し込み
https://peatix.com/event/4539372/view
※同窓生は下記から
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8Sye0rkFgyb4fIKMVKvzwxg7gTu_Pv6JmfzfylzPLTQ94IQ/viewform
【登壇者】
無藤 隆 初代学長
汐見 稔幸 元学長、名誉学長（東京大学名誉教授）
近藤 幹生 元学長
郄田 文子 前学長（現・副学長）
小玉 重夫 現学長
【URL】
https://daigaku.shiraume.ac.jp/event/030839.html
▼本件に関する問い合わせ先
白梅学園大学 教学企画課
TEL：042-346-5636
E-mail：kikaku@shiraume.ac.jp
