¡ÚÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡Û¹©³ØÉô¤Î±ÛÃÏÊ¡Ï¯¶µ¼ø¤¬Êü¼Í¸úÎ¨81.6¡ó¡¦Æ©ÌÀÀ76.7¡ó¤Î¥¬¥é¥¹´ðÈÄ¤Î¸÷Æ©²á·¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò³«È¯ ¡Á 5G/6G´Þ¤àÉý¹¤¤¼þÇÈ¿ôÂÓ¤ËÂÐ±þ ¡Á
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§µÈÌî¹°¾Ï¡Ë¹©³ØÉô¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¡Ë¹©³Ø²Ê¤Î±ÛÃÏÊ¡Ï¯¶µ¼ø¤¬¡¢Êü¼Í¸úÎ¨¤ÈÆ©ÌÀÀ¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¥¬¥é¥¹´ðÈÄ¤Î¸÷Æ©²á·¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Æ¥ÊÊü¼Í¸úÎ¨81.6¡ó¡¢¸÷³ØÅªÆ©ÌÀÀ76.7¡ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤Êü¼Í¸úÎ¨¤È¹â¤¤Æ©ÌÀÀ¤ÎÎ¾Î©¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ5G/6G¤Ê¤É¤Î¼¡À¤ÂåÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê´ðÃÏ¶É¤ä¥¢¥ó¥Æ¥Ê¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ë·Ê´Ñ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢³°´Ñ¤ä·Ê´Ñ¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ëÆ©ÌÀ¤Ê¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯³«È¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¸¦µæ¤Ï±ÛÃÏÊ¡Ï¯¶µ¼ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÅÄÍÎ»Ê½Ú¶µ¼ø¡¢ÆâÅÄ¹§¹¬¶µ¼ø¡¢»³ÅÄ¾¡¼Â¶µ¼ø¤Î4Ì¾¤Ë¤è¤ê¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£³Æ¶µ°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤Î¸¦µæÎÏ¡¦µ»½ÑÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Êü¼Í¸úÎ¨81.6¡ó¡¢Æ©ÌÀÀ76.7¡ó¤òÍ¤¹¤ë¥¬¥é¥¹´ðÈÄ¤Î¸÷Æ©²á·¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î³«È¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤Ï2021Ç¯¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â¥¢¥ó¥Æ¥ÊÀÇ½¤ª¤è¤ÓÆ©ÌÀÀ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸¦µæ¡¦²þÎÉ¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸÷Æ©²á·¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ï¶âÂ°ºàÎÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÆ©²áÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢Áë¤ä¥¬¥é¥¹¡¦¤á¤¬¤Í¤Ê¤É¤ÎÆ©ÌÀ¤ÊÉôºà¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ©ÌÀÀ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¥¢¥ó¥Æ¥Êµ¡Ç½¤òÉÕ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢ÊÉ¡¢Å·°æ¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä¹Ò¶õµ¡¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ë¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤·Á¤Ç¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡½¾Íè¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æ©ÌÀ¤Ê¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ITO¡Ê»À²½¥¤¥ó¥¸¥¦¥à¥¹¥º¡¦¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÁÇºà¡ËÆ©ÌÀÆ³ÅÅËì¤òÍÑ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Êü¼Í¸úÎ¨¤Ï50¡Á60¡óÄøÅÙ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤¥¢¥ó¥Æ¥ÊÊü¼Í¸úÎ¨¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¶â¡ÊAu¡Ë¤ä¶ä¡ÊAg¡Ë¤Ê¤É¤ÎÆ³ÅÅÎ¨¤Î¹â¤¤¶âÂ°ÇöËì¤ò¡¢ITO¤Ê¤É¤ÎÍ¶ÅÅÂÎÇöËì¤Ç¶´¤ß¹þ¤à¡ÖÍ¶ÅÅÂÎ-¶âÂ°-Í¶ÅÅÂÎ¡ÊDielectric-Metal-Dielectric; DMD¡Ë¡×¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢Êü¼Í¸úÎ¨¤ÈÆ©ÌÀÀ¤¬¤È¤â¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¹½Â¤¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¤¤Êü¼Í¸úÎ¨¤È¹â¤¤Æ©ÌÀÀ¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÛÃÏ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¸÷Æ©²á·¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Æ¥ÊÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯"Æ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ê·Ý½ÑÌÌ¡Ë"¤ò´Þ¤á¤ÆÀß·×¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥¢¡¼¥È¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£"Æ©ÌÀ¤Ê¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡á²¿¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¥ã¥ó¥Ð¥¹"¤Ç¤¢¤ê¡¢¿§¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¼«Í³¼«ºß¡£Æ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÄÌ¿®µ¡Ç½¤òÉÕÍ¿¤Ç¤¤ë¸÷Æ©²á·¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Îº£¸å¤Î±þÍÑÀè¤äÈ¯Å¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸÷Æ©²á·¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢£¸÷Æ©²á·¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê
¡¦ÆÃµö¸ø³«ÈÖ¹æ Âè7752420¹æ
¡¦È¯ÌÀ¼Ô¡§¹©³ØÉô¹©³Ø²Ê¡¡±ÛÃÏÊ¡Ï¯¶µ¼ø¡¢°ÂÅÄÍÎ»Ê½Ú¶µ¼ø¡¢ÆâÅÄ¹§¹¬¶µ¼ø¡¢»³ÅÄ¾¡¼Â¶µ¼ø
¡ÚURL¡Û https://www.t-kougei.ac.jp/research/intellectual_property/index.html#koshiji
¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø
¡¡Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Ï1923¡ÊÂçÀµ12¡ËÇ¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö¾®À¾ÕíâÃ¡Ê¼Ì¿¿¡ËÀìÌç³Ø¹»¡×¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢ÁÏÀßÅö½é¤«¤é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥¢¡¼¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµæ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯¤ËÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡ÚURL¡Û https://www.t-kougei.ac.jp/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡¡ÁíÌ³¡¦´ë²è²Ý ¹ÊóÃ´Åö
TEL¡§03-5371-2741
¥á¡¼¥ë¡§university.pr@office.t-kougei.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
