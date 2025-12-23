公益財団法人 板橋区文化・国際交流財団主催、『板橋区吹奏楽団 第39回ポピュラーコンサート』が2026年2月22日 (日)に板橋区立文化会館 大ホール（東京都 板橋区 大山東町 51-1）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

http://confetti-web.com/@/itasui_39P

公式ホームページhttp://www.itasui.com/041_concert/高校生から大人まで、本気で音楽を楽しむ吹奏楽団！板橋区吹奏楽団は、高校生や大学生、様々な職種の社会人で構成されている区民バンドです。地域から「板吹（いたすい）」の愛称で親しまれており、大人の団体としては珍しく吹奏楽もステージドリルも同じメンバーでおこなっている楽団です。そんな板吹の、吹奏楽とステージドリルを両方楽しめる、大人気のポピュラーコンサートのチケットが発売中です。音楽に詳しくなくても楽しめるコンサート。プロの演奏も楽しめちゃいます！板吹の演奏会は、普段音楽に触れない方にも楽しんでいただける演奏会です。団員が心を込めてお届けする吹奏楽ステージはもちろんのこと、ゲストステージではプロの音色も聴けちゃいます。オーボエと吹奏楽の織りなすハーモニーを心ゆくまでお楽しみください！さらに、音楽とパフォーマンスが融合した大迫力のステージドリルも最後まで目が離せません。昨年よりもパワーアップした板吹の"危険な誘惑"をお楽しみに！板吹を知っている方も、まだ演奏会に来たことがない方も、自然と笑顔になって一緒にリズムを取りたくなる板吹の演奏会をぜひ体験しに来てください！

演目

東京交響楽団 首席オーボエ奏者の荒木良太さんをゲストにお迎えして、豪華かつ"禁断"の！？ステージをお送りします。毎年大好評のドリルステージでは、今回も熱狂と興奮を味わえるスペシャルなステージをお届けします。板橋区吹奏楽団の笑顔ハジけるステージで心が熱くなること間違いなし！

●Act1：吹奏楽ステージ組曲「惑星」より「木星」「エニグマ変奏曲」より「ニムロッド」●Act2：ゲストステージ【オーボエ奏者 荒木良太さんをお迎えして】（編曲：大橋晃一）白鳥の湖ポップス花は咲く～板吹メンバーとの共演～禁断の演歌ビブラート・メドレー（石川さゆり、吉幾三、五木ひろし、美空ひばり）●Act3：ステージドリル【Bridge Board Dangerous Temptation 2026】恋のカーニバルYou Can't Stop the Beat映画「ラ・ラ・ランド」よりAnother Day of Sunほか

公演概要

『板橋区吹奏楽団 第39回ポピュラーコンサート』 公演日：2026年2月22日 (日)会場：板橋区立文化会館 大ホール（東京都 板橋区 大山東町 51-1）■出演者 板橋区吹奏楽団音楽監督・常任指揮者：大橋晃一副指揮者：今村岳志ゲスト：荒木良太（東京交響楽団 首席オーボエ奏者）■公演スケジュール2026年2月22日 (日)14：30 開場15：30 開演 ※上演時間：約2時間半■チケット料金2階席：3,000円1階席：2,000円（全席指定・税込）

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com