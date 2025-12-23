¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¦STARDOMÂç²ñ¤ËGiGO¤¬¶¨»¿ 12·î27Æü(ÅÚ)¤«¤éGiGO¸ÂÄê·ÊÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒGENDA GiGO Entertainment(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆóµÜ¡¡°ì¹À¡¢°Ê²¼¡¢Ž¢Åö¼ÒŽ£)¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤Ë´¶Æ°¤È³Ú¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë2Âç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡¢2026Ç¯1·î4Æü(Æü)¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖWRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥Éー¥à Ãª¶¶¹°»ê°úÂà¡×¡¢¤ª¤è¤Ó2025Ç¯12·î29Æü(·î)STARDOM¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖSTARDOM DREAM QUEENDOM 2025¡×¤Ë¶¨»¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ
¶¨»¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢£Å¸³«Í½ÄêÆü¡§2025Ç¯12·î27Æü(ÅÚ)¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«Í½Äê¢£Å¸³«Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎGiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡ÖGiGO ONLINE CRANE¡×¡¡¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏGiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ø¼°¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡URL¡§https://tempo.gendagigo.jp/
¡¡¢¥¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥° ¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë(Á´5¼ï)¡¡¢¥¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥° ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó(Á´2¼ï)¡¡¢¥¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥° ¥Ó¥Ã¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Á´5¼ï)
¡¡¢¥STARDOM ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó(Á´2¼ï)¡¡¢¥STARDOM ¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°(Á´7¼ï)¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
GiGOÅìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¡¢Å¹Æ¬¥¸¥ã¥Ã¥¯
¶¨»¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢GiGOÅìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¤Ç¡ÖWRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥Éー¥à Ãª¶¶¹°»ê°úÂà¡×¤ÎÅ¹Æ¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢£Å¸¼¨¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú1-3-61¡¡GiGOÅìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£Å¹Æ¬¢£Å¸¼¨´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î27Æü(ÅÚ)～2026Ç¯1·î4Æü(Æü)
¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯Å¸¼¨´ü´Ö¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥«¥é¥ª¥±BanBanÏ¢Æ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
Åö¼Ò¤ÈÆ±¤¸GENDA¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¥é¥ª¥±BanBan¡×¤Ç¤âÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¶¨»¿¤·¡¢°Ê²¼¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â)～2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¢£³«ºÅÆâÍÆ¡§¡¦¥³¥é¥Ü¥ëー¥à(¥«¥é¥ª¥±BanBan¸å³Ú±àÅ¹)¡¦¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯(ÂÐ¾Ý50Å¹ÊÞ)¡¦Ãª¶¶¹°»êÁª¼ê¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤ÎÅ¸¼¨(¥«¥é¥ª¥±BanBan¸å³Ú±àÅ¹)¡¦Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë(ÂÐ¾Ý7Å¹ÊÞ)¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃêÁª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅ¸³«¾Ü¤·¤¯¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£URL¡§https://karaoke-shin.jp/campaign/njpw-collabo.html
GiGO¶¨»¿¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¢£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
¥µ¥ó¥»¥¤¥¢ー¥ë¥¢¥ó¥É¥Ç¥£ presents WRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥Éー¥à Ãª¶¶¹°»ê°úÂàÆü»þ¡§2026Ç¯1·î4Æü(Æü)³«¾ì14:30¡¿³«»Ï16:00²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Éー¥à½»½ê¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú1-3-61¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÁíÉðÀþ¡¦ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´»°ÅÄÀþ¡Ö¿åÆ»¶¶¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡¦ÆîËÌÀþ¡Ö¸å³Ú±à¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâ7Ê¬¾ÜºÙ¡§https://www.njpw.co.jp/tournament/578671
JRÅì³¤ ¿ä¤·Î¹¡¡presents STARDOM DREAM QUEENDOM 2025Æü»þ¡§2025Ç¯12·î29Æü(·î)³«¾ì15:40¡¿³«»Ï17:00²ñ¾ì¡§Î¾¹ñ¹ñµ»´Û½»½ê¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²£ÌÖ1ÃúÌÜ3-28¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÁíÉðÀþ¡ÖÎ¾¹ñ¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡ÖÎ¾¹ñ¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬¾ÜºÙ¡§https://wwr-stardom.com/schedule/20251229_ryogoku/
¡ÚÃøºî¸¢É½µ¡Û
©New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. All right reserved.©World Wonder Ring STARDOM©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.
¡Ú³Æ¼ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
¢£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://www.njpw.co.jp/¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿ー¥À¥à¡§https://wwr-stardom.com/