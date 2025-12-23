全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、2025年12月25日(木)より開催する新作リアル脱出ゲーム『謎だらけの南極大陸からの脱出』のテーマソングに、眉村ちあきの新曲「想いの力はすごいぞ」が決定したことを発表いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/nankyoku/

『謎だらけの南極大陸からの脱出』は、累計10万人以上を動員した「謎だらけ」シリーズの最新作。火星やピラミッドなど、誰もが知る空間が突如「謎だらけ」の冒険の舞台となり、そこからの脱出を目指す王道リアル脱出ゲームの人気シリーズとなっています。最新作の舞台は、南極大陸。 プレイヤーは、南極観光ツアーの参加者として、怪しげなガイドに連れられて氷の洞窟へと足を踏み入れます。そこで待ち受けていたのは、3,000万年眠っていた謎に満ちた数々の試練。試練を司るのは人語を操るペンギン！さらには個性豊かな試練の番人たちも登場します。

■テーマソングに、眉村ちあきの新曲「想いの力はすごいぞ」が決定！

本イベントのテーマソングとして、弾き語りトラックメイカーアイドルの眉村ちあきの楽曲「想いの力はすごいぞ」の起用が決定いたしました。眉村ちあきの伸びやかな歌声と壮大なメロディが、参加者の南極大陸への冒険を彩ります。眉村ちあきは、これまでに日清食品「カップヌードル PRO」CMソング「顔ドン」、NHK Eテレ「いないいないばあっ！」へ『どーぞん』書き下ろし（25年）、韓国発のバトルゲーム「エターナルリターン9」テーマソング（25年）などさまざまなタイアップソングを手がけています。また、リアル脱出ゲームファンとしても知られる眉村ちあきは、これまでにリアル脱出ゲーム『忘れ物探偵と1万人の中に消えていった歌声』でも、テーマソングを書き下ろしています。＊＊眉村ちあきコメント＊＊脱出ゲームのファンとしてとても高まっております！！！！！！ありがとうございます！脱出ゲームは人生とは違って必ず答えがあるから好きです。解けた先の音楽の中で、お待ちしております。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊本イベントは、いよいよ明後日2025年12月25日(木)から東京ミステリーサーカスでスタート。その後、リアル脱出ゲーム名古屋店やリアル脱出ゲーム大阪心斎橋店でも順次開催予定です。会場で響く眉村ちあきの歌声とあわせて、『謎だらけの南極大陸からの脱出』をぜひお楽しみください。

『謎だらけの南極大陸からの脱出』テーマソング 概要

■主題歌：「想いの力はすごいぞ」眉村ちあき（TOY’S FACTORY）■作詞、作曲：眉村ちあき■眉村ちあき プロフィール優れた歌唱力、唯一無二の「ステージ」を創りあげるステージパフォーマンス、明るく自由奔放なキャラクターに関係各所から高い評価を得ているトラックメイカー&シンガーソングライター。2026年4月15日にはニューアルバム『AMPLAND PLAN』をリリース。

『謎だらけの南極大陸からの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/nankyoku/◼︎ストーリー南極大陸。この地には、未だ解き明かされぬ謎と神秘が眠っている。あなたは南極観光ツアーの参加者。怪しげなガイドに連れられて、謎めいた氷の洞窟に足を踏み入れてしまう。そこで待ち受けていたのは、三千万年眠っていた謎だらけの試練だった！永久凍土に封じられた試練の番人たちも目を覚ます。氷の妖精、人語を操るペンギン、そして巨大な氷のゴーレム……！はたしてあなたは、すべての謎を解き明かし、この謎だらけの南極大陸から脱出することができるだろうか。◼︎プレイ形式所要時間約120分／人数制限なし(2～3人推奨)／屋内イベント◼︎開催会場、日程【東京】東京ミステリーサーカス ヒミツキチラボ(大ホール)：2025年12月25日(木)～2026年2月15日(日)【愛知】リアル脱出ゲーム名古屋店：2026年3月5日(木)～2026年5月10日(日)【大阪】リアル脱出ゲーム大阪心斎橋店：2026年5月14日(木)～2026年7月5日(月)そのほか岡山、北海道、宮城でも開催予定！◼︎チケット料金〈前売(平日)〉一般：3,600円〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：3,900円〈当日(平日)〉一般：3,900円〈当日(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：4,200円※チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。◼︎主催／企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine