全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部プロジェクト」初となる自宅で遊べるオリジナル謎解きグッズ、『光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部presents ひかがくヒラメキBOX』を2025年12月25日(木)より全国のリアル脱出ゲーム店舗にて販売いたします。★特設サイト：https://www.scrapmagazine.com/event/hikagakubox/

「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部プロジェクト」とは、リアル脱出ゲームに魅了された高校生4人が「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部」を結成し、自らリアル脱出ゲームを制作しようとする、まるで実在するかのようなリアルな高校生たちを描いた物語です。第1作『私たちのリアル脱出ゲームからの脱出』と第2作『時が交差する夏祭りからの脱出』は、2024年8月から全国のリアル脱出ゲーム店舗で開催し、累計3万人を動員。2026年春には、3作目の制作も決定しており今後も大注目のプロジェクトとなっております。

■プロジェクト初となる謎解きグッズが発売決定！

この度、プロジェクト初となる自宅で遊べるオリジナル謎解きグッズ、『光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部presents ひかがくヒラメキBOX』の発売が決定いたしました。本商品は、ひかがくリア脱部のメンバーが考案したバラエティ豊かな謎が可愛らしい缶にぎゅっと詰まったコンパクトな謎解きグッズです。収録されている謎は、全3章で構成され解き応え満点。どなたでもお楽しみいただける内容になっています。また、缶の天面はメンバーをモチーフにした鍵や扉があしらわれており、ひかがくリア脱部のグッズとしてはもちろんのこと、手に取るたびに心が躍るような可愛らしいデザインが特徴です。謎を解き終わった後は、コレクションとしてお手元に残したくなるような一品となっております。

■新作グッズ発売を記念したフリーペーパーも配布！

さらに新作謎解きグッズ発売を記念して、発売と同日より全国のリアル脱出ゲーム店舗にて、フリーペーパーの配布が決定いたしました。メンバー目線で綴られたこれまでの物語や裏話、今後開催するイベントの展望など、盛りだくさんの内容になっています。店舗にご来店の際には、ぜひお受け取りください。

イベントの各地での追加開催はもちろん、グッズやフリーペーパーなどで「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部」を知れるまたとないチャンスです。来る第3作に向けて、ぜひ彼女たちの物語をご体験ください。

『光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部presents ひかがくヒラメキBOX』概要

◼︎商品ページhttps://www.scrapmagazine.com/event/hikagakubox/◼︎プレイ形式・制限時間：なし・所要時間：45~60分程度・人数制限：なし■内容物・缶：120×120mm・謎用紙◼︎必要なもの・ゲームキット・インターネットに接続できる端末・筆記用具・はさみ◼︎販売スケジュール2025年12月25日(木)～◼︎販売価格2,300円(税込)◼︎販売場所［店舗］リアル脱出ゲーム各店、東京ミステリーサーカス※各店の営業時間に直接店頭にお越しいただきお求めください。※営業時間外や電話、メールでのご予約は受付けておりません。※店舗在庫によりお買い求めいただけない場合がございます。◼︎企画制作 SCRAP

光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部フリーペーパー概要

■配布期間2025年12月25日(木)～※なくなり次第終了■配布場所リアル脱出ゲーム各店舗■仕様A5判／全8ページ

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営しています。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine