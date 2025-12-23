サイバーセキュリティ支援を行うインフォシールド合同会社（本社：東京都、代表：吉田一範）は、2026年1月8日（木）～10日（土）に東京ビッグサイトで開催される展示会「Tokyo Digiconx」 に出展いたします。本展示では、外部攻撃リスクをその場で可視化できる「無料・簡易ASM診断」、漫画で分かるデジタルリスク対策（DRP）、そして 次世代を担うホワイトハッカー育成・教育事業 を通じて、企業と社会を守る“実践的なサイバーセキュリティ”を分かりやすく紹介します。

◆出展の背景DXの加速により、企業の情報資産は急速にデジタル化・外部公開が進んでいます。一方で、フィッシング詐欺、なりすまし、偽サイト、認証情報漏えいなど、「外部から狙われるリスク」は年々増大しています。しかし多くの企業では、「自社がどこから、どのように狙われているのか分からない」「対策の優先順位が分からない」といった課題を抱えています。インフォシールド合同会社は、“まず見える化すること”と“人を育てること”が、最も現実的な対策であるという考えのもと、Tokyo Digiconxへの出展を決定しました。

展示内容①展示会限定｜無料・簡易ASM診断（その場で即時実施）展示ブースでは、Attack Surface Management（ASM）を活用し、攻撃者の視点から見た貴社の外部リスクを、わずか数分で可視化する「無料・簡易ASM診断」を実施します。主な診断内容・公開情報をもとにした外部デジタルリスク分析・漏えいした認証情報の有無・危険な公開資産・古い設定の検出・結果はブース内モニターでリアルタイム表示事前申込不要で、名刺交換のみで参加可能です。また、診断結果に応じて、詳細レポートと報告会付きの ASMトライアル診断（展示会特別価格） も案内します。

展示内容②漫画でわかるデジタルリスク対策（DRP）フィッシング詐欺や偽サイト、SNSなりすましは、企業のブランド価値や顧客の信頼を一瞬で失わせるリスクです。本展示では、デジタルリスクプロテクション（DRP）をオリジナル漫画を用いて分かりやすく解説します。・偽サイト・なりすましはどう発生するのか・なぜ被害が拡大するのか・どうすれば早期に発見・対処できるのかといった内容を、専門知識がなくても理解できる形で紹介します。

展示内容③ホワイトハッカー育成・サイバーセキュリティ教育インフォシールド合同会社は、企業対策だけでなく、未来の社会を守る人材育成にも力を入れています。展示会では、・子ども向けホワイトハッカー育成講座（無料）・大学生・社会人向け入門講座・企業向け社員教育・リスキリングといった取り組みを紹介します。SNS詐欺やアカウント乗っ取りなど、子どもたちがサイバー犯罪に巻き込まれるケースが増える中、「正しくデジタル社会と向き合う力を育てる教育」 の重要性を伝えます。

来場者へのメッセージサイバーセキュリティは、高度なツールを導入することだけが答えではありません。「自社のリスクを知ること」「守れる人を育てること」この2つを両立させることが、これからの時代に求められる現実的なセキュリティ対策です。インフォシールド合同会社は、分かりやすく、続けられるサイバーセキュリティを通じて、企業と社会の安心を支援してまいります。

◆展示会概要展示会名：Tokyo Digiconx会期：2026年1月8日（木）～1月10日（土）会場：東京ビッグサイト出展社：インフォシールド合同会社

◆会社概要会社名：インフォシールド合同会社代表者：吉田 一範事業内容：・サイバーセキュリティコンサルティング・ASM（攻撃対象面管理）サービス・DRP（デジタルリスクプロテクション）サービス・ホワイトハッカー育成・セキュリティ教育事業URL：https://infoshield.co.jp

本件に関するお問い合わせ先インフォシールド合同会社E-mail：info@infoshield.co.jp