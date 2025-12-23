日本のエッセンシャルオイル市場は年平均成長率7.8%で拡大し、2035年までに8億5,620万米ドルに達すると予測
Survey Reports LLCは、2025年12月に調査レポート「日本のエッセンシャルオイル市場：製品別（シダーウッドオイル、ユーカリオイル、ラベンダーオイル、レモングラスオイル、ローズマリーオイル、ティーツリーオイル、イランイランオイル、その他）、用途別（医療、食品・飲料、スパ・リラクゼーション、清掃、その他）、販売チャネル別（オフライン店舗、オンライン店舗）―市場分析、動向、機会および予測、2025年～2035年」を発行したと発表した。本レポートは、日本のエッセンシャルオイル市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本のエッセンシャルオイル市場概要
日本のエッセンシャルオイルとは、柑橘類、ハーブ、花、樹木などの植物から抽出される天然の高濃度芳香液体を指し、アロマセラピー、化粧品、パーソナルケア、食品・飲料、医薬品分野で広く利用されている。これらのオイルは、水蒸気蒸留、低温圧搾、溶剤抽出などの工程によって得られる。日本では、エッセンシャルオイルは高い純度と品質基準、ならびにストレス緩和、抗菌作用、皮膚への有益性といった治療的特性が高く評価されている。本市場は、日本に根付いた強固なウェルネス文化、天然・オーガニック製品に対する嗜好の高まり、美容、ヘルスケア、ホームケア産業における用途拡大によって支えられている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本のエッセンシャルオイル市場規模は2025年に USD 396.9 millionを創出したとされている。さらに、同市場は2035年末までに USD 856.2 millionに達する収益を見込んでいる。日本のエッセンシャルオイル市場は、2025年から2035年の予測期間において、約 7.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本のエッセンシャルオイル市場分析によれば、同市場の市場規模は、ウェルビーイングおよびリラクゼーションへの関心の高まり、抽出および製剤技術の進展、天然・ホリスティック志向のウェルネス製品に対する消費者嗜好の拡大、ならびに産業横断的な用途拡大を背景として拡大すると考えられている。
日本のエッセンシャルオイル市場における主要企業としては、Ogawa & Co., Ltd.、HONO KA、Kaorito、Wellnesskit Co Ltd、Yugen Kaisha YS Kikaku、EMS International Trading Co Ltd、MIKI、Essential Oil Company Japanなどが挙げられる。
目次
● 各国別に見た日本のエッセンシャルオイル市場の市場規模、成長分析、および主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本のエッセンシャルオイル市場における需要および機会分析）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品別、用途別、販売チャネル別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本のエッセンシャルオイル市場のセグメンテーション
● 製品別：
○ シダーウッドオイル、ユーカリオイル、ラベンダーオイル、レモングラスオイル、ローズマリーオイル、ティーツリーオイル、イランイランオイル、その他
