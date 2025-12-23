カプセル内視鏡市場規模、シェアレポート、成長要因およびメーカー（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「カプセル内視鏡市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が的確なビジネス判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに各社のGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
カプセル内視鏡市場規模は2024年に8億9,990万米ドル。同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率12.3%で拡大し、2035年末までに32億米ドルの価値を超えると予測されています。
市場概要
カプセル内視鏡は、飲み込むことができる錠剤サイズの無線カメラを使用し、消化管（GIトラクト）、特に従来の内視鏡では観察が難しい小腸の画像を取得する低侵襲な診断技術です。カプセルは消化管を自然に通過しながら、画像を外部のレコーダーに送信します。カプセル内視鏡は、原因不明の消化管出血、クローン病、セリアック病、ポリープ、小腸腫瘍の検出に広く使用されており、その適用範囲は大腸や食道の画像診断へと拡大しています。この技術は、患者の快適性が高く、処置リスクが低く、外来で実施可能であることから、診断手法としてますます選好されています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/344
市場規模・シェア
世界のカプセル内視鏡市場は10億米ドル以上の規模と評価されており、今後10年間で高い一桁台から低い二桁台のCAGRで成長すると予想されています。北米は、早期導入、強固な償還制度、消化管疾患の高い有病率を背景に、最大の市場シェアを占めています。欧州は、高度な医療インフラと拡大するスクリーニングプログラムに支えられ、これに続いています。アジア太平洋地域は、患者人口の多さ、低侵襲診断に対する認知度の向上、先進医療技術へのアクセス改善により、最も高い成長率を示しています。カプセルタイプ別では、小腸カプセル内視鏡が最大のシェアを占めており、大腸カプセル内視鏡は急成長セグメントとなっています。
主要成長要因
・消化管疾患の有病率上昇：炎症性腸疾患（IBD）、大腸がん、消化管出血の増加が高度な診断ツールへの需要を押し上げています。
・低侵襲手技への嗜好：カプセル内視鏡は、従来の内視鏡に伴う不快感、鎮静、リスクを回避でき、患者の受容性を向上させます。
・技術革新：画像解像度、バッテリー寿命、フレームレート、AI支援画像解析の進化により、診断精度と効率が向上しています。
・スクリーニングおよび早期診断の拡大：消化管疾患やがんの早期発見が、カプセル型診断の利用拡大を後押ししています。
・高齢化人口の増加：高齢者は消化管疾患に罹患しやすく、世界的に検査件数が増加しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337814&id=bodyimage1】
市場セグメンテーション
・カプセルタイプ別：小腸カプセル、大腸カプセル、食道カプセル、制御型／ロボット型カプセル内視鏡システム。
・用途別：原因不明の消化管出血、クローン病、セリアック病、小腸腫瘍、大腸がんスクリーニング、その他。
・エンドユーザー別：病院、消化器専門クリニック、外来手術センター、診断センター。
