陽電子放出断層撮影（PET）スキャナー市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「陽電子放出断層撮影（PET）スキャナー市場の将来動向および機会分析（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
世界の陽電子放射断層撮影[PET]スキャナー市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間にCAGR値5.2%を予測し、さらに2035年末までに39億米ドルの 市場規模を生み出すと予測されています。2024年の市場規模は28億米ドルでした。
市場概要
陽電子放出断層撮影（PET）スキャナーは、放射性トレーサーを用いて体内の代謝活動や生理機能を可視化する高度な核医学画像診断装置です。PETイメージングは、腫瘍学、循環器学、神経学、研究分野で広く使用されており、疾患の早期発見、病期診断、治療効果モニタリングにおいて高い感度を提供します。PETスキャナーは、単体のPET、PET/CT、PET/MRIシステムとして導入されており、現在では診断精度の高さからハイブリッドモダリティが市場の主流となっています。精密医療や分子イメージングの重要性が高まる中、PETスキャナーは現代の診断画像分野において不可欠なツールとなっています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/416
市場規模およびシェア
世界のPETスキャナー市場は数十億米ドル規模と評価されており、今後10年間にわたり中～高い一桁成長率（CAGR）で安定的に成長すると予測されています。PET/CTシステムは、機能画像と解剖画像を組み合わせることができ、腫瘍診療において広く採用されているため、最大の市場シェアを占めています。PET/MRIは現時点では小規模ながら、特に被ばく低減が重要な神経学や小児画像診断分野で急速に成長しているセグメントです。
地域別では、先進的な医療インフラ、高いがん罹患率、ハイブリッド画像技術の早期導入を背景に北米が最大の市場シェアを占めています。欧州がこれに続き、アジア太平洋地域は医療アクセスの拡大、がん有病率の上昇、画像診断分野への投資増加を背景に、最も高い成長率を示しています。
主な成長要因
・がん罹患率の増加：PETイメージングは、がんの診断、病期分類、治療反応評価におけるゴールドスタンダードであり、持続的な需要を生み出しています。
・精密医療および個別化医療の成長：分子イメージングは、標的治療やバイオマーカーに基づく治療方針決定を支援します。
・技術革新：デジタルPET検出器、タイム・オブ・フライト（ToF）技術、AIベースの画像再構成などの進歩により、画質向上と検査時間短縮が実現されています。
・放射性医薬品の拡大：FDG以外の新規PETトレーサー（PSMA、アミロイド、タウなど）の開発により、臨床応用範囲が拡大しています。
・新興国における医療投資の増加：政府および民間医療機関による画像診断インフラの整備が、PET導入を後押ししています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337812&id=bodyimage1】
市場セグメンテーション
世界の陽電子放射断層撮影[PET]スキャナー市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間にCAGR値5.2%を予測し、さらに2035年末までに39億米ドルの 市場規模を生み出すと予測されています。2024年の市場規模は28億米ドルでした。
市場概要
陽電子放出断層撮影（PET）スキャナーは、放射性トレーサーを用いて体内の代謝活動や生理機能を可視化する高度な核医学画像診断装置です。PETイメージングは、腫瘍学、循環器学、神経学、研究分野で広く使用されており、疾患の早期発見、病期診断、治療効果モニタリングにおいて高い感度を提供します。PETスキャナーは、単体のPET、PET/CT、PET/MRIシステムとして導入されており、現在では診断精度の高さからハイブリッドモダリティが市場の主流となっています。精密医療や分子イメージングの重要性が高まる中、PETスキャナーは現代の診断画像分野において不可欠なツールとなっています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/416
市場規模およびシェア
世界のPETスキャナー市場は数十億米ドル規模と評価されており、今後10年間にわたり中～高い一桁成長率（CAGR）で安定的に成長すると予測されています。PET/CTシステムは、機能画像と解剖画像を組み合わせることができ、腫瘍診療において広く採用されているため、最大の市場シェアを占めています。PET/MRIは現時点では小規模ながら、特に被ばく低減が重要な神経学や小児画像診断分野で急速に成長しているセグメントです。
地域別では、先進的な医療インフラ、高いがん罹患率、ハイブリッド画像技術の早期導入を背景に北米が最大の市場シェアを占めています。欧州がこれに続き、アジア太平洋地域は医療アクセスの拡大、がん有病率の上昇、画像診断分野への投資増加を背景に、最も高い成長率を示しています。
主な成長要因
・がん罹患率の増加：PETイメージングは、がんの診断、病期分類、治療反応評価におけるゴールドスタンダードであり、持続的な需要を生み出しています。
・精密医療および個別化医療の成長：分子イメージングは、標的治療やバイオマーカーに基づく治療方針決定を支援します。
・技術革新：デジタルPET検出器、タイム・オブ・フライト（ToF）技術、AIベースの画像再構成などの進歩により、画質向上と検査時間短縮が実現されています。
・放射性医薬品の拡大：FDG以外の新規PETトレーサー（PSMA、アミロイド、タウなど）の開発により、臨床応用範囲が拡大しています。
・新興国における医療投資の増加：政府および民間医療機関による画像診断インフラの整備が、PET導入を後押ししています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337812&id=bodyimage1】
市場セグメンテーション