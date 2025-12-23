乳製品デザート市場の規模、シェア、成長レポート、需要および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「乳製品デザート市場の将来動向および機会分析（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。.
乳製品デザート市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.9％で成長し、2035年末までに市場規模は1,069億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は、売上高ベースで627億米ドルでした。
市場概要
乳製品デザート市場には、アイスクリーム、冷凍デザート、ヨーグルトベースのデザート、プリン、カスタード、チーズケーキ、ムース、フラン、その他の即食可能な乳製品スイーツなど、幅広いミルクベースの甘味製品が含まれます。これらの製品は、乳製品本来のたんぱく質、カルシウム、脂肪分といった栄養価を活かしつつ、多様なフレーバーや食感を提供することで、嗜好性と栄養性を両立しています。乳製品デザートはあらゆる年齢層に消費されており、間食、嗜好品、食事の付け合わせとして日常的な食生活に深く根付いています。フレーバー、形態、健康志向の処方における継続的なイノベーションにより、このカテゴリーは世界的に高い人気を維持しています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/777
市場規模およびシェア
世界の乳製品デザート市場は数百億米ドル規模と評価されており、乳製品および加工食品産業全体の中でも重要なシェアを占めています。アイスクリームおよび冷凍乳製品デザートは、北米や欧州における一人当たり消費量の多さや、アジア太平洋地域での需要拡大を背景に、最大の売上シェアを占めています。一方、ヨーグルトベースのデザートやチルドプリンは、健康面でのメリットや利便性が評価され、最も成長の速いサブセグメントの一つとなっています。地域別では、欧州と北米が世界売上の大きな割合を占める一方、アジア太平洋地域は都市化、可処分所得の増加、食生活の欧米化を背景に、最も高い成長率を示しています。
主な成長要因
・嗜好性および利便性食品への需要増加：忙しいライフスタイルにより、調理の手間が少ない即食型の乳製品デザートへの需要が高まっています。
・プレミアム化とフレーバーイノベーション：消費者は職人性の高い製品やグルメ志向、エキゾチックなフレーバーを求めており、高付加価値のプレミアム乳製品デザートを後押ししています。
・健康・ウェルネストレンド：低糖質、高たんぱく、プロバイオティクス配合、栄養強化型の乳製品デザートが、従来の嗜好重視層以外の消費者層を取り込んでいます。
・近代的な小売およびコールドチェーンの拡大：スーパーマーケット、ハイパーマーケット、冷蔵物流網の拡充により、流通範囲と製品多様性が拡大しています。
・都市化と食習慣の変化：間食文化の浸透や、食事以外でのデザート消費の増加が、世界的な市場数量の拡大に寄与しています。
