日本におけるシングルモルト・スコッチウイスキー市場：需要、シェア、トレンド、成長、機会およびインサイト分析（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2025年12月に調査レポート「日本におけるシングルモルト・スコッチウイスキー市場：タイプ別（ローランド、ハイランド、キャンベルタウン、スペイサイド、アイラ）、用途別（オンライン販売、オフライン販売）―市場分析、動向、機会および予測、2025年～2035年」を発行したと発表した。本レポートは、日本のシングルモルト・スコッチウイスキー市場の予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本におけるシングルモルト・スコッチウイスキー市場概要
日本のシングルモルト・スコッチウイスキーとは、単一蒸溜所においてモルト化した大麦のみを原料として生産され、スコットランドの伝統的なウイスキー製造技法に日本独自の職人技を融合させたプレミアムウイスキーを指す。ポットスチルで蒸溜され、木製樽で熟成される工程は、日本特有の気候、水の純度、そして厳格で緻密な製造基準の影響を受けることが多い。日本のシングルモルトウイスキーは、洗練されたバランス、滑らかな口当たり、果実味、フローラルな香り、スモーキーさ、オーク由来の風味などを含む複雑なフレーバープロファイルで知られている。本市場は、数々の受賞歴を誇る品質、輸出需要の拡大、ならびに世界的なプレミアムおよびクラフトスピリッツ志向の高まりを背景に、国際的な評価を獲得している。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本におけるシングルモルト・スコッチウイスキー市場の市場規模は2025年に USD 1.2 billionを創出したとされている。さらに、同市場は2035年末までに USD 1.8 billionに達する収益を見込んでいる。日本のシングルモルト・スコッチウイスキー市場は、2025年から2035年の予測期間において、約 5%の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本におけるシングルモルト・スコッチウイスキー市場分析によれば、同市場の市場規模は、プレミアムアルコール飲料への志向の高まり、ウイスキー文化・嗜好の浸透、プレミアムおよびクラフトスピリッツに対する世界的需要の拡大、ならびに国内外におけるブランド認知度の向上を背景として拡大すると考えられている。
日本におけるシングルモルト・スコッチウイスキー市場の主要企業としては、SUNTORY HOLDINGS LIMITED.、THE NIKKA WHISKY DISTILLING Co., LTD.、Chichibu Distillery、Venture Whisky, Ltd.、ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.、Jf Hillebrand Japan Kk、Hombo Shuzo Co.,Ltd.、Yoshino Spiritsなどが挙げられる。
目次
● 各国別に見た日本におけるシングルモルト・スコッチウイスキー市場の市場規模、成長分析、および主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本におけるシングルモルト・スコッチウイスキー市場の需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、用途別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
