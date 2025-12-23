日本脳炎ワクチン市場：調査レポート、需要、市場規模、開発動向、メーカー別シェア、成長、トレンド、将来展望（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2025年12月に調査レポート「日本脳炎ワクチン市場：タイプ別（Vero細胞由来ワクチン、生ワクチン、生組換え（キメラ）ワクチン）、投与回数別（単回投与ワクチン、複数回投与ワクチン）、年齢層別（小児、成人）、流通チャネル別（病院・小売薬局、政府供給機関、その他）―市場分析、動向、機会および予測、2025年～2035年」を発行したと発表した。本レポートは日本脳炎ワクチン市場の予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本脳炎ワクチン市場概要
日本脳炎（JE）ワクチンは、主にアジアおよび西太平洋地域の一部で蚊を媒介として感染する重篤なウイルス性疾患である日本脳炎を予防するために設計された生物学的製剤である。本疾患は脳の炎症を引き起こし、特に小児において神経学的合併症や死亡に至る可能性がある。日本脳炎ワクチンは、免疫系を刺激してウイルスに対する抗体産生を誘導することで作用する。不活化ワクチン、生ワクチン、組換えワクチンなど、複数のワクチンタイプが利用可能である。これらのワクチンは定期予防接種プログラムや流行地域への渡航者向けに広く使用されており、疾病発生率の大幅な低減に寄与している。
Surveyreportsの専門家による日本脳炎ワクチン市場調査の分析によれば、日本脳炎ワクチン市場の市場規模は2025年にUSD 125 millionを創出したことが明らかとなっている。さらに、日本脳炎ワクチン市場は2035年末までに USD 300 millionに達する収益を見込んでいる。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約 8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038247
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337798&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本脳炎ワクチン市場分析によれば、市場規模は、予防医療に対する意識の高まり、政府による介入およびワクチン接種プログラムの推進、政府主導の予防接種計画および公衆衛生イニシアチブの拡大、ならびに疾患有病率の上昇と認知度向上を背景として拡大すると考えられている。日本脳炎ワクチン市場における主要企業には、KM Biologics Co., Ltd.、BIKEN、Meiji Seika / Meiji Holdings、Takeda Pharmaceutical Company Limited、Daiichi Sankyo Company, Limited、Kitasato Daiichi Sankyo Vaccine、JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.、Shionogi & Co., Ltd.、Sumitomo Pharma Co., Ltd.などが挙げられる。
目次
● 各国別に見た日本脳炎ワクチン市場の市場規模、成長分析、および主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本脳炎ワクチン市場における需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、投与回数別、年齢層別、流通チャネル別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本脳炎ワクチン市場のセグメンテーション
● タイプ別：
○ Vero細胞由来ワクチン、生ワクチン、生組換え（キメラ）ワクチン
● 投与回数別：
○ 単回投与ワクチン、複数回投与ワクチン
● 年齢層別：
○ 小児、成人
詳細レポートへのアクセスはこちら： https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-encephalitis-vaccine-market/1038247
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
連絡先:-
会社名: Survey Reports合同会社
Eメール: sales@surveyreports.jp
ウェブサイトのURL: https://www.surveyreports.jp/
会社住所 : 東京都江東区有明３丁目７番２６号有明フロンティアビルＢ棟９階
配信元企業：Survey Reports合同会社
日本脳炎ワクチン市場概要
日本脳炎（JE）ワクチンは、主にアジアおよび西太平洋地域の一部で蚊を媒介として感染する重篤なウイルス性疾患である日本脳炎を予防するために設計された生物学的製剤である。本疾患は脳の炎症を引き起こし、特に小児において神経学的合併症や死亡に至る可能性がある。日本脳炎ワクチンは、免疫系を刺激してウイルスに対する抗体産生を誘導することで作用する。不活化ワクチン、生ワクチン、組換えワクチンなど、複数のワクチンタイプが利用可能である。これらのワクチンは定期予防接種プログラムや流行地域への渡航者向けに広く使用されており、疾病発生率の大幅な低減に寄与している。
Surveyreportsの専門家による日本脳炎ワクチン市場調査の分析によれば、日本脳炎ワクチン市場の市場規模は2025年にUSD 125 millionを創出したことが明らかとなっている。さらに、日本脳炎ワクチン市場は2035年末までに USD 300 millionに達する収益を見込んでいる。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約 8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038247
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337798&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本脳炎ワクチン市場分析によれば、市場規模は、予防医療に対する意識の高まり、政府による介入およびワクチン接種プログラムの推進、政府主導の予防接種計画および公衆衛生イニシアチブの拡大、ならびに疾患有病率の上昇と認知度向上を背景として拡大すると考えられている。日本脳炎ワクチン市場における主要企業には、KM Biologics Co., Ltd.、BIKEN、Meiji Seika / Meiji Holdings、Takeda Pharmaceutical Company Limited、Daiichi Sankyo Company, Limited、Kitasato Daiichi Sankyo Vaccine、JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.、Shionogi & Co., Ltd.、Sumitomo Pharma Co., Ltd.などが挙げられる。
目次
● 各国別に見た日本脳炎ワクチン市場の市場規模、成長分析、および主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本脳炎ワクチン市場における需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、投与回数別、年齢層別、流通チャネル別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本脳炎ワクチン市場のセグメンテーション
● タイプ別：
○ Vero細胞由来ワクチン、生ワクチン、生組換え（キメラ）ワクチン
● 投与回数別：
○ 単回投与ワクチン、複数回投与ワクチン
● 年齢層別：
○ 小児、成人
詳細レポートへのアクセスはこちら： https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-encephalitis-vaccine-market/1038247
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
連絡先:-
会社名: Survey Reports合同会社
Eメール: sales@surveyreports.jp
ウェブサイトのURL: https://www.surveyreports.jp/
会社住所 : 東京都江東区有明３丁目７番２６号有明フロンティアビルＢ棟９階
配信元企業：Survey Reports合同会社
プレスリリース詳細へ