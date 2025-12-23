骨セメント接着剤市場は年平均成長率6.5%で成長し、2035年までに39億米ドルに達すると予測
Survey Reports LLCは、2025年10月に調査レポート「骨セメント接着剤市場：タイプ別（骨セメント、骨用グルー）、用途別（関節形成術、人工膝関節全置換術、人工股関節全置換術、人工肩関節全置換術、椎体形成術〈カイフォプラスティ〉および椎体形成術〈バーテブロプラスティ〉）、エンドユーザー別（病院、外来手術センター、クリニック）―世界市場分析、動向、機会および予測、2025年～2035年」を発行したと発表した。本レポートは骨セメント接着剤市場の予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
骨セメント接着剤市場概要
骨セメント接着剤は、医学的にはポリメチルメタクリレート（PMMA）骨セメントとして知られており、整形外科および外傷手術で広く使用される特殊材料である。股関節や膝関節の人工関節などのインプラントを骨表面に固定するための充填材および固定材として機能する。骨セメントは即時的な機械的安定性を提供し、荷重を均等に分散させ、インプラントの長寿命化に寄与する。また、骨粗鬆症や外傷による脊椎骨折を安定化させる目的で、椎体形成術（バーテブロプラスティ）や後弯形成術（カイフォプラスティ）にも用いられる。骨セメントは接着剤ではなく、塗布後に迅速に硬化する空間充填材である。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、骨セメント接着剤市場の市場規模は2025年に USD 2.2 billionを創出したことが確認されている。さらに、同市場は2035年末までに USD 3.9 billionに達する収益を見込んでいる。骨セメント接着剤市場は、2025年から2035年の予測期間において、約 6.5%の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038243
Surveyreportsのアナリストによる定性的な骨セメント接着剤市場分析によれば、骨セメント接着剤の市場規模は、整形外科手術需要の拡大、高度医療機器の利用増加、整形外科および脊椎手術の需要拡大、ならびに技術進歩および製品イノベーションを背景として拡大すると考えられている。骨セメント接着剤市場における主要企業には、3M、Essity Health & Medical、Stryker、Zimmer Biomet、Heraeus Group、Smith & Nephew、Enovis Corporation、Medtronic、Globus Medical、Johnson & Johnson Services Inc.、Arthrex Inc.、Exactech, Inc.、Teknimed、Artivion, Inc.、Cardinal Health、Demetra Holding S.p.A.、Orthofix Medical Inc.などが挙げられる。
当社の骨セメント接着剤市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域および各国別の詳細分析も含まれている。また、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに合わせて最適化された詳細な分析も備えている。
目次
● 各国別に見た骨セメント接着剤市場の市場規模、成長分析、および主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの世界骨セメント接着剤市場における需要および機会分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ。日本を含む国別分析）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、用途別、エンドユーザー別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
