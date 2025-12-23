プレミアムドッグフード専門店・通販「POCHI（ポチの幸せ）」 『POCHI ボディヘルス 3種のポルトリー』 －獣医学に基づいた総合栄養食ドライフードボディヘルスシリーズに新味登場－
マーケティングパートナー株式会社（社長：権田真司、本社：東京都新宿区）が運営するプレミアムドッグフード通販「POCHI（ポチの幸せ）」のオリジナルブランド「POCHI」は12月23日、犬用ドライフード（総合栄養食）『POCHI ボディヘルスシリーズ』の新味 『３種ポルトリー』を発売いたします。
『POCHI ボディヘルス シリーズ』は、「未来につなげる健康美」をテーマに、病気に負けない丈夫な体づくりと、美しく健康的な皮膚・被毛の実現を目指し、獣医師チームを結成して開発したシリーズです。
今回発売される『3種のポルトリー』は、先月発売の『ラム』、『ワイルドサーモン』と同様のスペックで、チキン・ターキー・ダック 3つの生肉をメインに使用した、鶏肉好きの犬にオススメの商品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337788&id=bodyimage1】
『POCHI ボディヘルス シリーズ』概要（2025年11月18日発表）
■商品の説明
フレッシュミート（生肉）使用によるおいしさ、おなかの健康維持に配慮したプレ・プロバイオティクス配合、グルテン・ＧＭＯ（遺伝子組換食品）フリー、そして美しい体づくりのために良質なタンパク質源であるプラズマ（アミノ酸源）を配合し、健康な皮膚被毛、毛ヅヤのためにコラーゲンペプチド、藻類配合（ケルプ、シゾキトリウム、スピルリナ）を使用し、タンパク質32%と高め設計の成犬用総合栄養食です。
■商品の特長
（1）タンパク質32%の高め設計とプラズマ（アミノ酸源）配合
従来の「ザ・ドッグフードシリーズ」と比較して32%以上の高タンパク設計。また、免疫のサポートや嗜好性の向上が見込める、栄養価の高いPOCHI初の原材料プラズマ（アミノ酸源）も配合し、丈夫で引き締まった体づくりを考えました。
（2）コラーゲンペプチドとシゾキトリウム（藻類）
ツヤツヤの毛並みのために、肌の皮膚や骨の主要なタンパク質であるコラーゲンを、効率的に腸管から素早く吸収できるよう小さく分解した「コラーゲンペプチド」を配合。さらに、EPA・DHAなどの多価不飽和脂肪酸を豊富に蓄積する単細胞の微細藻類の一種である「シゾキトリウム（藻類）」を配合しています。
（3）12種類のフルーツべジハーブでの抗酸化
主原料に合わせたハーブでより豊かな風味に仕上げています。また、丈夫で元気な毎日と未来のために、POCHIで初めて「フルーツ（マンゴー、プルーン）」を取り入れました。他にも、ベジタブル（トマト、セロリ）、ハーブ（エキナセア、ダンデライオン、マーシュマロ、バジル、ペパーミント、カレンデュラ、カモミール）の抗酸化成分を含む植物性食材もバランスよく配合しています。
■ウェブサイト
・POCHI ボディヘルス シリーズ詳細
https://www.pochi.co.jp/ext/body_health.html
■商品の概要
商品名 POCHI ボディヘルス 3種のポルトリー
ライフステージ 成犬用ドライフード（アダルトメンテナンス総合栄養食）
原材料名：ポルトリー（チキン生肉、ターキー生肉、ダック生肉）、ソラ豆、スイートポテト、エンドウ豆プロテイン、サーモン油（EPA・DHA・アスタキサンチン源）、プラズマ（アミノ酸源）、セルロース、チキンレバー（加水分解）、アルファルファ、リンゴ、コラーゲンペプチド、鶏卵粉、サッカロマイセス・セレビシエ（酵母菌）、ポルトリー脂肪（チキン、ダック、ターキー、ホロホロ鳥）、フルーツベジバーブ（マンゴー、エキナセア、プルーン、ダンデライオン、マーシュマロ、バジル、ペパーミント、カレンデュラ、トマト、ローズヒップ、セロリ、カモミール）、ボラージ油（γリノレン酸源）、ケルプ、βグルカン（イースト抽出物）、スピルリナ、クランベリー、シゾキトリウム（EPA・DHA源）、緑イ貝、ミネラル類（Ca、Fe、Mn、Cu、Zn、I、Se）、ビタミン類（A、D3、E、K3、B1、B2、ナイアシン、パントテン酸、B6、B12、ビオチン、塩化コリン、葉酸、C）、タウリン、DL-メチオニン、酸化防止剤（トコフェロール）、エンテロコッカス・フェシウム（プロバイオティクス）
『POCHI ボディヘルス シリーズ』は、「未来につなげる健康美」をテーマに、病気に負けない丈夫な体づくりと、美しく健康的な皮膚・被毛の実現を目指し、獣医師チームを結成して開発したシリーズです。
今回発売される『3種のポルトリー』は、先月発売の『ラム』、『ワイルドサーモン』と同様のスペックで、チキン・ターキー・ダック 3つの生肉をメインに使用した、鶏肉好きの犬にオススメの商品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337788&id=bodyimage1】
『POCHI ボディヘルス シリーズ』概要（2025年11月18日発表）
■商品の説明
フレッシュミート（生肉）使用によるおいしさ、おなかの健康維持に配慮したプレ・プロバイオティクス配合、グルテン・ＧＭＯ（遺伝子組換食品）フリー、そして美しい体づくりのために良質なタンパク質源であるプラズマ（アミノ酸源）を配合し、健康な皮膚被毛、毛ヅヤのためにコラーゲンペプチド、藻類配合（ケルプ、シゾキトリウム、スピルリナ）を使用し、タンパク質32%と高め設計の成犬用総合栄養食です。
■商品の特長
（1）タンパク質32%の高め設計とプラズマ（アミノ酸源）配合
従来の「ザ・ドッグフードシリーズ」と比較して32%以上の高タンパク設計。また、免疫のサポートや嗜好性の向上が見込める、栄養価の高いPOCHI初の原材料プラズマ（アミノ酸源）も配合し、丈夫で引き締まった体づくりを考えました。
（2）コラーゲンペプチドとシゾキトリウム（藻類）
ツヤツヤの毛並みのために、肌の皮膚や骨の主要なタンパク質であるコラーゲンを、効率的に腸管から素早く吸収できるよう小さく分解した「コラーゲンペプチド」を配合。さらに、EPA・DHAなどの多価不飽和脂肪酸を豊富に蓄積する単細胞の微細藻類の一種である「シゾキトリウム（藻類）」を配合しています。
（3）12種類のフルーツべジハーブでの抗酸化
主原料に合わせたハーブでより豊かな風味に仕上げています。また、丈夫で元気な毎日と未来のために、POCHIで初めて「フルーツ（マンゴー、プルーン）」を取り入れました。他にも、ベジタブル（トマト、セロリ）、ハーブ（エキナセア、ダンデライオン、マーシュマロ、バジル、ペパーミント、カレンデュラ、カモミール）の抗酸化成分を含む植物性食材もバランスよく配合しています。
■ウェブサイト
・POCHI ボディヘルス シリーズ詳細
https://www.pochi.co.jp/ext/body_health.html
■商品の概要
商品名 POCHI ボディヘルス 3種のポルトリー
ライフステージ 成犬用ドライフード（アダルトメンテナンス総合栄養食）
原材料名：ポルトリー（チキン生肉、ターキー生肉、ダック生肉）、ソラ豆、スイートポテト、エンドウ豆プロテイン、サーモン油（EPA・DHA・アスタキサンチン源）、プラズマ（アミノ酸源）、セルロース、チキンレバー（加水分解）、アルファルファ、リンゴ、コラーゲンペプチド、鶏卵粉、サッカロマイセス・セレビシエ（酵母菌）、ポルトリー脂肪（チキン、ダック、ターキー、ホロホロ鳥）、フルーツベジバーブ（マンゴー、エキナセア、プルーン、ダンデライオン、マーシュマロ、バジル、ペパーミント、カレンデュラ、トマト、ローズヒップ、セロリ、カモミール）、ボラージ油（γリノレン酸源）、ケルプ、βグルカン（イースト抽出物）、スピルリナ、クランベリー、シゾキトリウム（EPA・DHA源）、緑イ貝、ミネラル類（Ca、Fe、Mn、Cu、Zn、I、Se）、ビタミン類（A、D3、E、K3、B1、B2、ナイアシン、パントテン酸、B6、B12、ビオチン、塩化コリン、葉酸、C）、タウリン、DL-メチオニン、酸化防止剤（トコフェロール）、エンテロコッカス・フェシウム（プロバイオティクス）