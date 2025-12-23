「バニースーツ プランニング POP UP STORE in あみあみ秋葉原フィギュアタワー店」の事後通販が開始！【2025年12月23日受注開始】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は『バニースーツ プランニング』より、POP UP STORE in あみあみ秋葉原フィギュアタワー店の事後通販を開始いたします。
2025年11月22日（土）～11月30日（日）に開催した「バニースーツ プランニング POP UP STORE in あみあみ秋葉原フィギュアタワー店」で先行販売したアイテムの事後通販がついに開始！
会場に行けなかった方も、買い逃してしまった方も、この機会に是非お求めください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336538&id=bodyimage1】
バニースーツプランニング アクリルスタンド
◆商品情報◆
●商品名／
・バニースーツプランニング アクリルスタンド ソフィア・F・シャーリング バニーエージェントVer.
・バニースーツプランニング アクリルスタンド シルヴァ・バレルライン バニーエージェントVer.
・バニースーツプランニング アクリルスタンド ヴェロニカ・スイートハート バニーエージェントVer.
●価格／各1,650円（税込）
●受注開始／2025年12月23日
●発売／2026年3月
●素材／アクリル
●サイズ／約200×100mm
●イラスト制作／高峰ナダレ
●デザイン／2X
●JAN／
・4981932527031
・4981932527048
・4981932527055
●発売元／ホビージャパン
●販売／あみあみ
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
バニースーツプランニング トレーディングアクリルキーホルダー（全6種）BOX
◆商品情報◆
●商品名／バニースーツプランニング トレーディングアクリルキーホルダー（全6種）BOX
●価格／5,280円（税込）
●受注開始／2025年12月23日
●発売／2026年3月
●素材／アクリル、鉄合金
●サイズ／約70×70mm以内
●イラスト制作／高峰ナダレ
●デザイン／2X
●JAN／4981932527406
●発売元／ホビージャパン
●販売／あみあみ
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
バニースーツプランニング アクリルパネル
◆商品情報◆
●商品名／
・バニースーツプランニング アクリルパネル ソフィア・F・シャーリング バニーエージェントVer.
・バニースーツプランニング アクリルパネル シルヴァ・バレルライン バニーエージェントVer.
・バニースーツプランニング アクリルパネル ヴェロニカ・スイートハート バニーエージェントVer.
・バニースーツプランニング アクリルパネル ソフィア・F・シャーリング ビキニアーマーver.
・バニースーツプランニング アクリルパネル シルヴァ・バレルライン ビキニアーマーVer.
・バニースーツプランニング アクリルパネル ヴェロニカ・スイートハート ビキニアーマーVer.
●価格／各3,300円（税込）
●受注開始／2025年12月23日
●発売／2026年3月
●素材／アクリル、鉄合金
●サイズ／約210×148mm
●イラスト制作／高峰ナダレ
●デザイン／2X
●JAN／
・4981932527079
