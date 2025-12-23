経済的困難下にあるひとり親世帯の女性に化粧品を届ける「コスメバンクプロジェクト」に武庫川女子大学の学生と附属高校の生徒が参加しました。

