敬愛大学（千葉市稲毛区／学長：中山幸夫）は2026年1月29日（木）、元プロ野球選手であり、野球日本代表「侍ジャパン」の監督としても実績を残した稲葉篤紀氏（北海道日本ハムファイターズファーム監督）の特別講演会を開催する。この講演会は、学生に多様な学びの機会を提供するとともに、敬愛大学野球部部員や系列高校の野球部に所属している生徒にトップレベルの競技経験やマインドセットに直接触れる場を提供することを目的としている。参加申し込みは敬愛大学ホームページから。

　稲葉氏はヤクルトスワローズ（現・東京ヤクルトスワローズ）および北海道日本ハムファイターズでプレーし、NPB通算2167安打・261本塁打・1050打点を記録。引退後は日本代表監督としてチームを率い、東京オリンピックで金メダルへ導くなど、日本の野球界を牽引してきた。講演会では、競技生活と指導者としての豊富な経験から、努力・逆境克服・チームワークの重要性など、学生の成長に資する内容が語られる予定。講演会の概要は下記の通り。

◆元侍ジャパン監督・現北海道日本ハムファイターズファーム監督 稲葉篤紀氏特別講演会

「侍ジャパン結成から五輪金メダル獲得までの軌跡」

【日　時】

　2026年1月29日（木）16:30〜18:00（15:45受付開始）

【会　場】

　敬愛大学・敬愛短期大学 稲毛キャンパス2号館 2202教室

（千葉市稲毛区穴川1-5-21）

《アクセス》

・JR稲毛駅東口から徒歩約13分 またはバス約5分（2番乗り場 山王町行き「敬愛学園」下車）

・京成みどり台駅から徒歩約15分

・千葉都市モノレール穴川駅から徒歩12分

【構　成】

16：30　開演/講師紹介

16：35　講演

17：25　本学教員との対談

17：50　閉演

【講　師】稲葉 篤紀 氏

　元プロ野球選手（ヤクルトスワローズ、北海道日本ハムファイターズ）。元野球日本代表「侍ジャパン」監督で、現在は北海道日本ハムファイターズのファーム監督を務める。

【主　催】 敬愛大学

【運　営】 敬愛大学修学支援室　担当：菅野

▼本件に関する問い合わせ先

IR・広報室

住所：千葉市稲毛区穴川1-5-21

TEL：043-284-2335

FAX：043-284-2261

