【大阪国際大学】粟谷准教授がフラッグフットボールアジア・オセアニア大陸選手権準優勝に貢献
大阪国際大学（大阪府守口市、学長：宮本郁夫）の粟谷健礼准教授（人間科学部スポーツ行動学科）は、2025年10月24日〜26日に開催されたフラッグフットボールの2025アジア・オセアニア大陸選手権に男子日本代表のコーチとして参加し、日本は準優勝しました。
大阪国際大学の粟谷健礼准教授（人間科学部スポーツ行動学科）が、10月24日〜10月26日に中国・寧波で開催されたフラッグフットボールの2025アジア・オセアニア大陸選手権に男子日本代表のコーチとして参加した。日本は準優勝し、2026年8月の世界選手権（ドイツ・デュッセルドルフ）の出場権を獲得しました。
「フラッグフットボール」とは、アメリカンフットボールを起源として、タックルの代わりに腰につけた「フラッグ」を取る競技で、2028年ロサンゼルス五輪に追加競技として採用されています。粟谷准教授は、これまで日本代表候補選手として活動し、2024年の世界選手権日本代表選出の後、2025年のアジア・オセアニア大陸選手権に男子日本代表コーチの一人として選ばれました。
日本はグループリーグを2戦2勝の1位で通過し、アジア準決勝では前回優勝のタイとの接戦を制して決勝進出を決めました。アジアの決勝で中国を40−39で破り、アジア1位となり、アジア・オセアニアの決勝でオセアニア1位のオーストラリアに19−23で惜しくも敗戦しました。粟谷准教授は、「優勝という結果には届かなかったが、アジア1位となり、2026世界選手権の出場権を獲得したことは、非常に価値が大きい。さらに良い準備で2026世界選手権に臨みたい。」と今後の決意を述べています。
大会結果
グループA 日本47−20香港
グループA 日本42−25フィリピン
アジア準々決勝 日本41−13クウェート
アジア準決勝 日本37−34タイ
アジア決勝 日本40−39中国
決勝 日本19−23オーストラリア
公益社団法人 日本アメリカンフットボール協会
フラッグフットボール日本代表紹介
https://americanfootball.jp/flag_japan_team/
（発信元：大阪国際学園法人本部事務局 企画・広報校友課）
▼本件に関する問い合わせ先
大阪国際大学 人間科学部 スポーツ行動学科
准教授 粟谷 健礼
住所：大阪府守口市藤田町6-21-57
TEL： 06-6902-0791（代）
FAX： 06-6902-8894
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
