大東文化歴史資料館で企画展「戦後80年 戦時下に学んだ大東生・桂米朝」を来年3月31日まで開催中
大東文化大学（学長：高橋進）では2026年3月31日（火）まで、大東文化歴史資料館展示室（東京都板橋区）において第28回企画展「戦後80年 戦時下に学んだ大東生・桂米朝」を開催している。大東文化大学の前身である大東文化学院で学んでいた落語家・桂米朝（本名・中川清）の若き日の姿を中心として、大東生たちの戦時下における学生生活や交流を紹介している。入場無料。
企画展では、後に不世出の落語家・三代目桂米朝となる、古典芸能・上方落語をこよなく愛した1人の青年・中川清が大東文化学院で学んでいたことを記憶するとともに、戦時下の高等教育機関の様相を歴史の教訓として見つめる機会とすることを図っている。
概要は下記の通り。
■大東文化歴史資料館 第28回企画展
「戦時下に学んだ大東生・桂米朝」開催概要
【会 期】 2025年11月1日（土）〜2026年3月31日（火）
・開館時間：9:00〜17:00
・休館日：日曜・祝祭日、入学試験期間、および大学の休校日（冬期休業等）
【会 場】 大東文化大学 板橋キャンパス 2号館1階 歴史資料館展示室（東京都板橋区高島平1-9-1）
【入場料】 無料
【主な展示内容】
・学生服、制帽
・桂米朝著作
・中川清（桂米朝）が大東文化在籍中に授業記録に使用した大学ノート
・「中川清・幹部候補生採用願」「幹部候補生志願者学歴一覧表」
・中川清下宿先から大東文化学院池袋校舎周辺までの模型地図
▼本件に関する問い合わせ先
大東文化大学 歴史資料館事務室（渉外連携室内）
TEL：03-5399-7403
FAX：03-5399-7399
E-mail：archives@ic.daito.ac.jp
URL： https://www.daito.ac.jp/100th/
