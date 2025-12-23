¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2026Ç¯1·î20Æü³«ºÅ¡Û¾ã³²¤Î¤¢¤ë³ØÀ¸¸þ¤±½¢³è¥¹¥¿¡¼¥È¥»¥ß¥Ê¡¼26Â´ÆâÄê¼Ô¤¬¸ì¤ë¿¦¼ïÁª¤Ó¤Î¥ê¥¢¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Á¼«Ê¬¤é¤·¤¤½¢³è¼´¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¡Á
¾ã³²¼Ô¤Î½¢Ï«»Ù±ç¤òÃæ¿´¤Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ÊÆ£¶Ñ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)¤Ë¾ã³²¤Î¤¢¤ë³ØÀ¸¸þ¤±½¢³è¥¹¥¿¡¼¥È¥»¥ß¥Ê¡¼¡Ö26Â´ÆâÄê¼Ô¤¬¸ì¤ë¿¦¼ïÁª¤Ó¤Î¥ê¥¢¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Á¼«Ê¬¤é¤·¤¤½¢³è¼´¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¡Á¡×¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é¤É¤¦Æ°¤¤¤¿¡©
¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤Ï²¿¤«¤é»Ï¤á¤¿¡©
¡Ö¤³¤Î¿¦¼ï¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È·è¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
ÆâÄêÀè¤Ë·è¤á¤¿·è¤á¼ê¤È¤Ï¡©
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ËÜ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡¡Ã´Åö¡§¿åÌî
¢©100-0011¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¹¬Ä® 2-1-1 ÈÓÌî¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 9³¬
¡ÚMail¡Ûshinsotsu-support@generalpartners.co.jp
¡ÚTEL¡Û0120-010-367¡ÊÊ¿Æü9:30¡Á19:30¡Ë
¢£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡¡Ã´Åö¡§¹Êó¼¼ °æ¾å
¢©100-0011 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¹¬Ä® 2-1-1 ÈÓÌî¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 9³¬
¡ÚMail¡Ûmedia-pr@generalpartners.co.jp
¡ÚTEL¡Û090-3912-8274
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
atGP½¢³è¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È
https://www.atgp.jp/shukatsu/agent/
ÊóÆ»µ¡´Ø¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¸þ¤±¡¡²ñ¼Ò¾Ò²ð»ñÎÁ
https://info.atgp.jp/media-pr?utm_source=pr&utm_medium=prmed
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¡¡½¢³è¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¤É¤ó¤Ê¿¦¼ï¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¡Ö½¢³è¼´¤Ã¤Æ¤É¤¦ºî¤ë¤Î¡©¡×¤È¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤«¤é¤Ä¤Þ¤º¤¤½¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡º£²ó¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë26Â´¤ÇÆâÄê¤ò·è¤á¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ ¡È½¢³è¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ë¤É¤ó¤ÊÌÂ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡É¡È¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿¦¼ï¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡É¤Ê¤É¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¥ê¥¢¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½¢³è¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¤É¤ó¤Ê¿¦¼ï¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¡Ö½¢³è¼´¤Ã¤Æ¤É¤¦ºî¤ë¤Î¡©¡×¤È¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤«¤é¤Ä¤Þ¤º¤¤½¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é¤É¤¦Æ°¤¤¤¿¡©
¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤Ï²¿¤«¤é»Ï¤á¤¿¡©
¡Ö¤³¤Î¿¦¼ï¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È·è¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
ÆâÄêÀè¤Ë·è¤á¤¿·è¤á¼ê¤È¤Ï¡©
¡¡¤Ê¤É¡¢½¢³è½é´ü¤ËÊú¤¯¡È¥â¥ä¥â¥ä¡É¤Î²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Æ¯¤Êý¡¦¿¦¼ï¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÀèÇÚ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê·Ð¸³ÃÌ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¢¨¼êÄ¢¤Î¼èÆÀ¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÐÃÅ³ØÀ¸
1¿ÍÌÜ¡§IT´ë¶È¡¿Ê¸·Ï¡¿Àº¿À¾ã³²¡¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
2¿ÍÌÜ¡§·úÀß´ë¶È¡¿Ê¸·Ï¡¿¾å²¼»è¾ã³²¡¿»öÌ³·ÏÁí¹ç¿¦
3¿ÍÌÜ¡§¶âÍ»´ë¶È¡¿Ê¸·Ï¡¿Ä°³Ð¾ã³²¡¿±Ä¶È
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û
¡¡atGP¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¡¦¤³¤ì¤«¤éÅÐÏ¿¤Î27Â´¤Î³ØÀ¸
¡¡
¡¡¤½¤ì°Ê¹ß¤ÎÇ¯¼¡¤Î³ØÀ¸¡¢¤´²ÈÂ²¡¦»Ù±ç¼Ô¤ÎÊý¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬¤Þ¤À¤ÎÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡https://www.atgp.jp/user/entry
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
¡¡2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë 18:00¡Á19:00
¡Ú¤ª¿½¹þ¤ßÄùÀÚ¡Û
¡¡2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë 12:00
¡Ú¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡Û
¡¡°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://info.atgp.jp/webseminar/shinsotsu/260120
¡Ú»²²Ã¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¡Û
¡¡¡¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¥»¥ß¥Ê¡¼¤ª¿½¹þ¤ß¡¡¢¨ÅÐÏ¿¤Ï1Ê¬¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢ÊÀ¼Ò¤«¤éÅöÆü¤Î¾ÜºÙ¤ò¥á¡¼¥ë¤Þ¤¿¤ÏLINE¤Ë¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬¤ªºÑ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý¤ÏÉ¬¤º¿½¹þÄùÀÚÆü¤Þ¤Ç¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡Ú¾ì½ê¡¦ÈñÍÑ¡Û
¡¦GoogleMeet¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊý¼°¤Ç¤¹¡£
¡¦ÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£¡¡
¡Ê¾ðÊóÊÝ¾ã¤ÏGoogleMeet¤Î»úËëµ¡Ç½¤ächat¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨¾ã³²¼Ô¼êÄ¢Ì¤¼èÆÀ¤ÎÊý¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨¤ªÌ¾Á°¤òÉú¤»¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¤´Æþ¼¼¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»ñÎÁ¤Î²èÌÌ¶¦Í¤ò¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢PC¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¸«¤ä¤¹¤¤Ã¼Ëö¤«¤é¤Î¤´»²²Ã¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û
¤½¤ÎÂ¾É¬Í×¤ÊÇÛÎ¸»ö¹à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÅ¬µ¹¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Æ¯¤Êý¡¦¿¦¼ï¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÀèÇÚ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê·Ð¸³ÃÌ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¢¨¼êÄ¢¤Î¼èÆÀ¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÐÃÅ³ØÀ¸
1¿ÍÌÜ¡§IT´ë¶È¡¿Ê¸·Ï¡¿Àº¿À¾ã³²¡¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
2¿ÍÌÜ¡§·úÀß´ë¶È¡¿Ê¸·Ï¡¿¾å²¼»è¾ã³²¡¿»öÌ³·ÏÁí¹ç¿¦
3¿ÍÌÜ¡§¶âÍ»´ë¶È¡¿Ê¸·Ï¡¿Ä°³Ð¾ã³²¡¿±Ä¶È
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û
¡¡atGP¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¡¦¤³¤ì¤«¤éÅÐÏ¿¤Î27Â´¤Î³ØÀ¸
¡¡
¡¡¤½¤ì°Ê¹ß¤ÎÇ¯¼¡¤Î³ØÀ¸¡¢¤´²ÈÂ²¡¦»Ù±ç¼Ô¤ÎÊý¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬¤Þ¤À¤ÎÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡https://www.atgp.jp/user/entry
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
¡¡2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë 18:00¡Á19:00
¡Ú¤ª¿½¹þ¤ßÄùÀÚ¡Û
¡¡2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë 12:00
¡Ú¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡Û
¡¡°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://info.atgp.jp/webseminar/shinsotsu/260120
¡Ú»²²Ã¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¡Û
¡¡¡¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¥»¥ß¥Ê¡¼¤ª¿½¹þ¤ß¡¡¢¨ÅÐÏ¿¤Ï1Ê¬¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢ÊÀ¼Ò¤«¤éÅöÆü¤Î¾ÜºÙ¤ò¥á¡¼¥ë¤Þ¤¿¤ÏLINE¤Ë¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬¤ªºÑ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý¤ÏÉ¬¤º¿½¹þÄùÀÚÆü¤Þ¤Ç¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡Ú¾ì½ê¡¦ÈñÍÑ¡Û
¡¦GoogleMeet¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊý¼°¤Ç¤¹¡£
¡¦ÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£¡¡
¡Ê¾ðÊóÊÝ¾ã¤ÏGoogleMeet¤Î»úËëµ¡Ç½¤ächat¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨¾ã³²¼Ô¼êÄ¢Ì¤¼èÆÀ¤ÎÊý¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨¤ªÌ¾Á°¤òÉú¤»¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¤´Æþ¼¼¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»ñÎÁ¤Î²èÌÌ¶¦Í¤ò¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢PC¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¸«¤ä¤¹¤¤Ã¼Ëö¤«¤é¤Î¤´»²²Ã¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û
¤½¤ÎÂ¾É¬Í×¤ÊÇÛÎ¸»ö¹à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÅ¬µ¹¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ËÜ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡¡Ã´Åö¡§¿åÌî
¢©100-0011¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¹¬Ä® 2-1-1 ÈÓÌî¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 9³¬
¡ÚMail¡Ûshinsotsu-support@generalpartners.co.jp
¡ÚTEL¡Û0120-010-367¡ÊÊ¿Æü9:30¡Á19:30¡Ë
¢£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡¡Ã´Åö¡§¹Êó¼¼ °æ¾å
¢©100-0011 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¹¬Ä® 2-1-1 ÈÓÌî¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 9³¬
¡ÚMail¡Ûmedia-pr@generalpartners.co.jp
¡ÚTEL¡Û090-3912-8274
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
atGP½¢³è¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È
https://www.atgp.jp/shukatsu/agent/
ÊóÆ»µ¡´Ø¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¸þ¤±¡¡²ñ¼Ò¾Ò²ð»ñÎÁ
https://info.atgp.jp/media-pr?utm_source=pr&utm_medium=prmed