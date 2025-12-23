¡Ú2026Ç¯1·î20Æü³«ºÅ¡Û¾ã³²¤Î¤¢¤ë³ØÀ¸¸þ¤±½¢³è¥¹¥¿¡¼¥È¥»¥ß¥Ê¡¼26Â´ÆâÄê¼Ô¤¬¸ì¤ë¿¦¼ïÁª¤Ó¤Î¥ê¥¢¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Á¼«Ê¬¤é¤·¤¤½¢³è¼´¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¡Á

¾ã³²¼Ô¤Î½¢Ï«»Ù±ç¤òÃæ¿´¤Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ÊÆ£¶Ñ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)¤Ë¾ã³²¤Î¤¢¤ë³ØÀ¸¸þ¤±½¢³è¥¹¥¿¡¼¥È¥»¥ß¥Ê¡¼¡Ö26Â´ÆâÄê¼Ô¤¬¸ì¤ë¿¦¼ïÁª¤Ó¤Î¥ê¥¢¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Á¼«Ê¬¤é¤·¤¤½¢³è¼´¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¡Á¡×¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£

















¡ÚÆâÍÆ¡Û

¡¡½¢³è¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¤É¤ó¤Ê¿¦¼ï¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¡Ö½¢³è¼´¤Ã¤Æ¤É¤¦ºî¤ë¤Î¡©¡×¤È¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤«¤é¤Ä¤Þ¤º¤­¤½¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©

¡¡º£²ó¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë26Â´¤ÇÆâÄê¤ò·è¤á¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ ¡È½¢³è¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤­¤Ë¤É¤ó¤ÊÌÂ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡É¡È¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿¦¼ï¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡É¤Ê¤É¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¥ê¥¢¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£


¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é¤É¤¦Æ°¤¤¤¿¡©

¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤Ï²¿¤«¤é»Ï¤á¤¿¡©

¡Ö¤³¤Î¿¦¼ï¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È·è¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©

ÆâÄêÀè¤Ë·è¤á¤¿·è¤á¼ê¤È¤Ï¡©

¡¡¤Ê¤É¡¢½¢³è½é´ü¤ËÊú¤¯¡È¥â¥ä¥â¥ä¡É¤Î²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£

¡¡¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Æ¯¤­Êý¡¦¿¦¼ï¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÀèÇÚ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê·Ð¸³ÃÌ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©

¡¡¢¨¼êÄ¢¤Î¼èÆÀ¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£

ÅÐÃÅ³ØÀ¸

1¿ÍÌÜ¡§IT´ë¶È¡¿Ê¸·Ï¡¿Àº¿À¾ã³²¡¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢

2¿ÍÌÜ¡§·úÀß´ë¶È¡¿Ê¸·Ï¡¿¾å²¼»è¾ã³²¡¿»öÌ³·ÏÁí¹ç¿¦

3¿ÍÌÜ¡§¶âÍ»´ë¶È¡¿Ê¸·Ï¡¿Ä°³Ð¾ã³²¡¿±Ä¶È

¡ÚÂÐ¾Ý¡Û

¡¡atGP¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¡¦¤³¤ì¤«¤éÅÐÏ¿¤Î27Â´¤Î³ØÀ¸

¡¡¤½¤ì°Ê¹ß¤ÎÇ¯¼¡¤Î³ØÀ¸¡¢¤´²ÈÂ²¡¦»Ù±ç¼Ô¤ÎÊý¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

¡¡²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬¤Þ¤À¤ÎÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡https://www.atgp.jp/user/entry

¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û

¡¡2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë 18:00¡Á19:00

¡Ú¤ª¿½¹þ¤ßÄùÀÚ¡Û

¡¡2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë 12:00

¡Ú¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡Û

¡¡°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡¡https://info.atgp.jp/webseminar/shinsotsu/260120

¡Ú»²²Ã¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¡Û

¡¡­¡¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¥»¥ß¥Ê¡¼¤ª¿½¹þ¤ß¡¡¢¨ÅÐÏ¿¤Ï1Ê¬¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡­¢ÊÀ¼Ò¤«¤éÅöÆü¤Î¾ÜºÙ¤ò¥á¡¼¥ë¤Þ¤¿¤ÏLINE¤Ë¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤¹¡£

¡¡¢¨²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬¤ªºÑ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý¤ÏÉ¬¤º¿½¹þÄùÀÚÆü¤Þ¤Ç¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ú¾ì½ê¡¦ÈñÍÑ¡Û

¡¦GoogleMeet¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊý¼°¤Ç¤¹¡£

¡¦ÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£¡¡

¡Ê¾ðÊóÊÝ¾ã¤ÏGoogleMeet¤Î»úËëµ¡Ç½¤ächat¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡Ë

¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û

¢¨¾ã³²¼Ô¼êÄ¢Ì¤¼èÆÀ¤ÎÊý¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

¢¨¤ªÌ¾Á°¤òÉú¤»¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¤´Æþ¼¼¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨»ñÎÁ¤Î²èÌÌ¶¦Í­¤ò¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢PC¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¸«¤ä¤¹¤¤Ã¼Ëö¤«¤é¤Î¤´»²²Ã¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û

¤½¤ÎÂ¾É¬Í×¤ÊÇÛÎ¸»ö¹à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÅ¬µ¹¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£








ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè

¢£ËÜ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè

³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡¡Ã´Åö¡§¿åÌî

¢©100-0011¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¹¬Ä® 2-1-1 ÈÓÌî¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 9³¬

¡ÚMail¡Ûshinsotsu-support@generalpartners.co.jp

¡ÚTEL¡Û0120-010-367¡ÊÊ¿Æü9:30¡Á19:30¡Ë

¢£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè

³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡¡Ã´Åö¡§¹­Êó¼¼ °æ¾å

¢©100-0011 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¹¬Ä® 2-1-1 ÈÓÌî¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 9³¬

¡ÚMail¡Ûmedia-pr@generalpartners.co.jp

¡ÚTEL¡Û090-3912-8274

