五輪金メダリスト！内村航平がふるさと特別大使を務める諫早市で、地域おこし協力隊員を3名募集中！

五輪金メダリスト！内村航平がふるさと特別大使を務める

“バランスいい”いさはや（諫早市）で、 「特産品の開発支援など」地域の魅力を創出する 地域おこし協力隊員を3名募集中！

～諫早市では現在5名の隊員が活動中～

諫早市は、長崎県のほぼ中央に位置し、都会の利便性と身近な自然が調和した「ほど良い距離感」が魅力で、バランスのとれた暮らしができるまちです。この諫早市の3つの地域で地域住民や地域団体等と協働し、地域活性化に取り組んでいただく3名の隊員を1月23日(金)まで募集します。

地域おこし協力隊は、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこし支援や、農林水産業への従事、住民支援などの「地域協力活動」を行っていただきながら、その地域への定住・定着を支援する取組です。

各地域では、サポーター(担当部署)がしっかりと隊員の取組をフォローする体制を整えています。

【今回募集する地域おこし協力隊の主な仕事】

① 地域 × 情報発信！いさはや魅力創出コーディネーター

(左上)コスモスが咲き乱れる白木峰高原 (右上) 諫早市にもあるよ 眼鏡橋

(左下)一大イベント のんのこ諫早まつり (右下)長崎県唯一の一級河川 本明川

◎諫早市内で活動しているすべての地域おこし協力隊員の活動を総合的にアピール

◎隊員の活動を組み合わせて、地域の魅力をウェブやSNS等で効果的に発信

◎自らも地域の魅力を掘り起こし、ウェブやSNS等で発信

【サポーター（移住定住推進課）からのメッセージ】

諫早市では、これまでに10名の隊員が着任し、現在は5名の隊員が、それぞれの活動地域を中心に多様な地域活性化に取り組んでいます。

隊員一人ひとりの活動を通して、地域やそこで暮らす人々の魅力をつなぎ合わせ、総合的に発信することで、本市の魅力をより多くの人に届けていただける方を求めています！

② 地域 × 食・人！いいもり魅力創出コーディネーター

(左上) 全国でも珍しい ハートの銀杏の木 (右上) オートキャンプも出来る 結の浜マリンパーク

(左下) 県内屈指のジャガイモ産地 (右下) 諫早市道の駅「251いいもりじゃがーロード」

◎道の駅での交流を活かした魅力発信や地域資源の活用による特産品等の開発支援

11月1日にオープン！道の駅 251 いいもりじゃがーロード

https://isahaya-michinoeki251.jp/

【サポーター（諫早市飯盛支所）からのメッセージ】

いいもりには、ジャガイモやニンジンなどの農産品のほか、ドラマロケ地にもなった結の浜海水浴場や、月の丘温泉などの地域資源があります。地元に愛される道の駅を目指して、地域の人と一緒に「あるモノ探し、あるモノ活かし」に取り組んでくださる方を求めています！

③地域 × 教育！こながい魅力創出コーディネーター

(左上) SNSで映えると話題 フルーツバス停 (右上) 山茶花高原ピクニックパーク&ハーブ園

(左下)諫早の冬の名物 小長井牡蠣 (右下) 最高のロケーション 小長井駅

◎学校と地域をつなぎ、活気あるコミュニティスクールの実現を支援

◎地域の人材を活かした子どもを見守る場づくりの支援

◎既存の地域の学び場（公民館講座等）を活かした活性化の支援

【サポーター（学校教育課）からのメッセージ】

小長井地域には、令和10年4月に本市初となる小中一貫の義務教育学校が開校します。教育経験者でなくても大歓迎です。ご自身の経験やスキルを活かして、地域の明るくあたたかい人たちとワクワク感を持って前向きにチャレンジしてくださる方をお待ちしています！

すべての募集内容に共通するのは、3年間のステップと協働チーム。

▶1年目は、地域を知る。

▶2年目は、地域と小さな挑戦をする。

▶3年目は、挑戦を育て、自身の退任後に向けて準備をする。

そして、市職員や地域住民など多様な人と協働する働き方が「地域おこし協力隊」ならではの面白さ！

もし悩みや不安があっても、喜びや悔しさを共有できる仲間や相談できる先輩がいるので大丈夫です！諫早市では現在5名、長崎県内では現在約70名の隊員が活動中。また、3年間の任期を終えた隊員OB・OGが諫早市はもちろん県内で活躍しているから、退任後の就職や起業などの働き方を相談したり情報交換したりできる環境も整っています。

現在活動している5名の実際の声はこちらから！

▶木山隊員（R5年9月～） いいもり魅力創出コーディネーター​

▶黄隊員 （R7年3月～） もりやま魅力創出コーディネーター

▶國仙隊員（R7年3月～） たかき魅力創出コーディネーター

▶中原隊員（R7年10月～) たらみ魅力創出コーディネーター

▶山野隊員（R7年10月～) こながい魅力創出コーディネーター

【待遇と応募のポイント】

▶募集人数：3名（各地域1名）

▶応募期限：令和8年1月23日（金曜日）まで（当日必着）

▶報酬（月額）：235,200円（この他期末・勤勉手当支給）

▶勤務形態：週4日・週30時間（8時30分～17時00分）

▶任用期間：令和7年度の任用日から令和8年3月31日（年度単位で任用、任用期間は最長3年）

▶住居支援：家賃補助制度あり（月額最大1万5千円）

▶応募要件：都市地域等からの移住をすること、満20才以上、

任期終了後も諫早市に定住し、就業・起業する意欲があること 等

▶起業支援：起業支援金制度あり（最大100万円/1人）。業務に支障がない範囲での副業も可

・不明な点や記載のない事項で確認したい点などがありましたら気軽にご連絡ください。

・応募にあたり、オンラインでの個別説明や現地訪問をご希望される場合は、遠慮なくご連絡ください。

・宿泊費の補助制度がありますので、面接や現地確認などで来訪される場合はご利用ください。

【いさはや暮らし体験宿泊費補助】

https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/site/i-iju/10626.html

・募集要項詳細はこちら→

https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/37/25394.html