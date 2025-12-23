足部・足関節デバイス市場の規模、シェアレポート、成長分析およびメーカー（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「足部・足関節デバイス市場の将来動向および機会分析（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が的確なビジネス意思決定を行うための指針を提供します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク分析、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の把握を行っています。
足部・足関節デバイス市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7.5％で成長し、2035年末までに市場規模は105億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は、売上高ベースで53億米ドルでした。
市場概要
足部・足関節デバイスは、足および足関節の解剖学的構造を診断、治療、安定化、または置換するために使用される整形外科用の専門医療機器です。本市場には、インプラント（プレート、スクリュー、ネイル、ステープル、人工足関節置換システム）、オルソバイオロジクス、外固定器具、ブレースおよび装具、手術器具が含まれます。これらのデバイスは、骨折、変形（外反母趾など）、関節炎、腱・靭帯損傷、糖尿病性足部合併症、スポーツ関連外傷など、幅広い疾患に対応しています。低侵襲手術（MIS）、固定設計、材料技術の進歩により、治療成績の向上と適応範囲の拡大が進んでいます。
サンプルレポートのご請求はこちら@
市場規模およびシェア
世界の足部・足関節デバイス市場は数十億米ドル規模と評価されており、今後10年間で中～高い一桁成長率（CAGR）で安定的に成長すると予測されています。北米は、高い手術件数、償還制度の整備、先進インプラントの早期採用により最大の市場シェアを占めています。欧州がこれに続き、アジア太平洋地域は医療アクセスの向上、高齢化、手術能力の拡大を背景に最も高い成長率を示しています。製品別では、固定デバイス（プレートおよびスクリュー）が最大の売上シェアを占めており、人工足関節置換（TAR）システムや高度な装具は最も成長の速い分野の一つです。
主な成長要因
・高齢化の進展：変形性関節症、骨粗鬆症、加齢性足部・足関節疾患の増加により、手術需要が拡大。
・スポーツおよび外傷の増加：レクリエーションスポーツやアクティブなライフスタイルの普及により、固定や再建を必要とする外傷が増加。
・糖尿病患者の増加：糖尿病性足潰瘍やシャルコー関節症により、安定化、免荷装具、再建ソリューションの需要が拡大。
・技術革新：低プロファイルプレート、解剖学的形状インプラント、ロッキングスクリューシステム、MIS技術が治療成績と回復期間を改善。
・価値基準医療への移行：合併症を減らし、早期リハビリを可能にするデバイスが医療提供者および支払者に好まれる傾向。
市場セグメンテーション
製品タイプ別：
・インプラント（プレート・スクリュー、髄内ネイル、ステープル、人工足関節置換システム）
・オルソバイオロジクス（骨移植材および代替材料）
・外固定器具（フレーム、ピン）
・ブレースおよび装具（AFO、インソール、免荷デバイス）
サンプルレポートのご請求はこちら@
