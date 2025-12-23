航続距離と効率を左右する要：EV向け自動車用駆動モーターコア市場、2031年99.8億米ドル予測
自動車用駆動モーターコアとは、電動車両に搭載される駆動モーターの心臓部を構成する鉄心部品であり、磁気エネルギーを機械的回転力に変換する際の効率と出力を左右する中核要素である。電磁鋼板を高精度に積層し、渦電流損失の低減や磁束密度の最適化を図ることで、モーターの高効率化と軽量化を実現する。特にEV・HEV・PHEVなど次世代自動車では、モーターの小型化と高出力化が同時に求められ、コア材料の磁性制御技術やプレス加工精度、絶縁被膜処理などが製品性能を決定づける。自動車用駆動モーターコアは、単なる構造材ではなく、電動化技術の競争力を左右する戦略的部品であり、自動車産業の電動転換における要となる存在である。
市場拡大と産業構造の変化
LP Information調査チームの最新レポートである「世界電気自動車用駆動モーターコア市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/393721/electric-vehicle-drive-motor-cores）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが15.9%で、2031年までにグローバル自動車用駆動モーターコア市場規模は99.8億米ドルに達すると予測されている。この持続的拡大は自動車産業の構造転換を象徴している。電動車両の販売拡大、電池コストの低下、モーターの高効率化要求が市場成長の主要因である。モーターコアは、エネルギー変換効率と航続距離を左右するため、自動車メーカー各社はサプライヤー選定において磁気性能・生産精度・コスト競争力を総合的に評価している。また、再生可能エネルギー社会への移行を背景に、モーターの省エネ性能は政策的関心も高く、産業界・政策当局・投資家が注視する技術分野となっている。
図. 自動車用駆動モーターコア世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337760&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337760&id=bodyimage2】
図. 世界の自動車用駆動モーターコア市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、自動車用駆動モーターコアの世界的な主要製造業者には、Mitsui High-tec、EUROTRANCIATURA、POSCO、Suzhou Fine-stamping、Hidria、Tempel Steel、Yutaka Giken、Wuxi Longsheng Technology、R.Bourgeois、Huaxin Precisionなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約79.0%の市場シェアを持っていた。
主要企業の競争構図と技術戦略
市場をリードするのは、日本のMitsui High-tec、欧州のEUROTRANCIATURA、韓国のPOSCO、中国のSuzhou Fine-stampingなどである。Mitsui High-tecは高精度プレス技術と積層コア製造の自動化で高効率モーター向けに優位性を確立しており、グローバルOEMとの連携を強化している。EUROTRANCIATURAは欧州電動化需要に対応した軽量薄板技術を展開し、POSCOは高磁束密度を実現する先進電磁鋼板で存在感を示す。中国企業ではSuzhou Fine-stampingやHuaxin Precisionが急速に技術水準を高め、地域供給網の拡大を進めている。加えて、HidriaやTempel Steel、Feintoolなどは精密加工分野において強みを発揮し、モーターコア設計と熱処理プロセスの最適化を進めている。日本国内では、豊田合成系のYutaka GikenやJFE Shojiが自動車メーカーと一体的な技術開発を推進し、品質安定性と材料開発の両面で競争力を維持している。今後の市場競争は、磁気損失低減技術や薄板化加工の高度化、さらにはEV専用モーター向けの設計統合力が差別化要因となるであろう。
