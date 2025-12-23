リーフワークス、映像制作やイベント企画を手がける株式会社ヒトヒトプロモーションと資本提携を締結
報道関係者 各位
プレスリリース
2025年12月23日
株式会社リーフワークス
代表取締役 澤 健太
株式会社リーフワークス（本社所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、https://www.leafworks.jp）は、12月23日、株式会社ヒトヒトプロモーション（本社所在地：東京都港区、代表取締役 及川 英貴、https://hito-hito.asia/）と資本提携し、株式会社ヒトヒトプロモーションが発行する全株式を取得したことをお知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337755&id=bodyimage1】
資本提携の背景と目的
リーフワークスは、2010年に滋賀県で創業。ビジネス向けクラウドサービスの提供、ECモールの運営など、多方面で事業を展開してきました。
2025年7月には武蔵野オフィスを開設し、東京での活動を本格化。グループ各社のシナジーで、革新的なソリューションの創出に挑んでいます。
株式会社ヒトヒトプロモーションは、それぞれ舞台芸術、映像クリエイティブを中心にディレクションを行っていた及川 英貴氏と津山 寿文氏が、2014年に設立。
「遊びがヒトとヒトをつなげる」をミッションに掲げ、クリエイティブを通じて人とモノの本質を魅力的に表現。関わる人や文化、環境を豊かにすべく、様々なプロジェクトを展開しています。
なかでも地方創生や都市開発企業の案件に多くの実績をもち、感情と行動の両面から人を動かす多数のクリエイティブを生み出してきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337755&id=bodyimage2】
ヒトヒトプロモーションが得意とする映像制作やイベント企画は、これまでのリーフワークスにはなかったピース。主にクラウド事業やインキュベーション事業において、お互いの強みを活かした展開が期待できると考え、今回の資本提携に至りました。
アーティスティックなクリエイティブを軸にコンテンツ制作を展開するヒトヒトプロモーションの参画で、リーフワークスグループの事業領域は新たな世界へと広がります。
ステークホルダーの皆様にも多様な可能性を提供できるよう、これまでにない価値の創出に取り組んでまいります。
【資本提携における両社代表のコメント】
＜株式会社リーフワークス 代表取締役 澤 健太＞
ヒトヒトプロモーションという社名をはじめて目にしたとき、人に重きを置くその価値観に自然と重なりを感じたことが、きっかけでした。
及川代表、津山取締役とお話をする中で、動画を含めたプロモーションやイベント企画に強みがあると分かり、グループのプロモーション力をより強化できると確信し、「一緒にやれたら絶対に面白くなるよね」とワクワクしながら話したことを覚えています。
また、クライアントの中にも動画制作や表現力を求めるニーズは多く、両社の強みが掛け合わさることで、良いシナジーが生まれるとも感じました。
ヒトヒトプロモーションが持つアートやクリエイティブの力がグループに加わることで、より自由で、より面白いモノが創れると思っています。
これから、お二人のクリエイティブに刺激を受けながら、グループ全体においてプロモーション領域で共創が生まれることを楽しみにしております。
＜株式会社ヒトヒトプロモーション 代表取締役 及川 英貴＞
