Eldorado.gg、ゲーム内チャージ/サブスクリプション関連商品とデジタルギフトカードの安全・透明性向上に向けた出品ガイドラインを公開
配信日：2025年12月23日
Eldorado.gg（https://www.eldorado.gg/jp/）は、ゲーム内チャージ（Top-Up）や関連するサブスクリプション型商品、デジタルギフトカードといった「受領確認が難しいデジタル商材」について、購入者が取引前にルールを把握しやすく、安心して利用できる環境づくりを目的に、出品・運用ガイドラインを公開しました。
出品者条件・禁止事項・納品を示す証跡（Proof）・トラブル時の対応方針・売上の保留（Reserve / Holding）などを明文化することで、説明不一致や不正利用の抑止と、取引の透明性向上を図ります。
また、TradeShieldTM（取引保護）の仕組みにより、取引代金は購入者の受領確認まで保留され、問題が生じた場合は支払いを凍結した上で解決を図ります（未納品・説明不一致等の場合は返金対象となる場合があります）。
今回の発表のポイント（購入者保護の観点）
・ゲーム内チャージ等
実績基準を満たす出品者に限定し、非公式・無認可ソースでのチャージや不正決済に該当し得る手段を禁止。納品の証跡ルールや、売上の保留（Reserve：72時間）などの運用も明文化。
これにより購入者は、出品条件や納品確認の根拠を事前に把握しやすくなり、トラブル抑止につながります。
・デジタルギフトカード
承認済み（ホワイトリスト）の出品者のみが出品可能。売上の保留（Holding：4日）や、販売可能な形式（コード/キー/リンク）と禁止形式を明確化。苦情は提出から120時間以内の解決が求められます。
形式と対応ルールを明確にすることで、購入者が受領・検証しやすくなるようにしています。
・共通
禁止事項・証跡・対応方針を明文化し、説明不一致や不正利用などのトラブル抑止と、取引の透明性向上を図る方針です。またTradeShieldTMにより、取引代金は受領確認まで保留され、問題発生時は凍結の上で解決を図ります（返金対象となる場合があります）
背景：デジタル商材だからこそ「ルールの明確化」が重要
ゲーム内通貨のチャージや定期利用、デジタルコード型のギフトカードは利便性が高い一方で、「説明と違う」「受け取ったか確認しづらい」「不正ソースではないか不安」といった声が起きやすい領域でもあります。
Eldorado.ggは、カテゴリごとに「何が許可され、何が禁止され、何を証明として求めるのか」を事前に明確化することで、購入者が判断しやすく、出品者もルールに沿って取引しやすい環境づくりを進めます。
1）ゲーム内チャージ等：運用ガイドラインの要点
一定の実績を満たす出品者のみが出品可能
ゲーム内チャージ等のカテゴリは、取引品質を担保するため、「250件以上の取引実績」かつ「98%以上の高評価」を満たす出品者のみが利用できるルールを明確化しています。購入者にとっては、一定の取引実績を満たす出品者に限定されることで、安心して選びやすい環境づくりにつながります。
※カテゴリ説明として「販売手数料0%」に関する記載がありますが、最新条件はガイドラインおよび手数料案内の記載に従ってください。
取り扱い範囲と禁止事項を明確化
