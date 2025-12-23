近鉄グループの文化事業である大和文華館では、2026年1月6日（火）から2月15日（日）まで、「伝神写照（でんしんしゃしょう）―東アジアの人物表現とものがたり―」を開催いたします。

古今東西、人は身近な人間や、歴史上の人物、信仰の対象となる神仏などの姿を様々に表してきました。「伝神写照」とは、4～5世紀中国で活躍した肖像画家の顧緂之（こがいし）が述べた言葉で、描かれる対象をその本質まで活き活きと写し表すことをいいます。中国の長い歴史の中で育まれた人物表現と物語は、絵画工芸のみならず漢籍や経典などを通して、朝鮮半島や日本、琉球など近隣の国々にも伝わり、それぞれの文化的・歴史的風土のもと、独特の趣をもつ作品が生み出されました。本展観では、大和文華館が所蔵する中国、朝鮮半島、日本、琉球の書画漢籍42件を通して、東アジアで展開した多彩な人物表現と、それにまつわる物語をご紹介します。

詳細は別紙の通りです。





閻相師（えんそうし）像

伝郎世寧筆

清・乾隆25年（1760）賛









船上武人図

座間味庸昌（殷元良）筆

琉球・第二尚氏時代（18世紀）









婦女弾琴図

信■筆

日本・桃山時代（1７世紀）



