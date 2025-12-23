このたび、東京・埼玉を中心に数々の人気イベントや地域活性型プロジェクトを展開する「絶品グルメ屋台の会」は、五方山熊野神社(葛飾区立石)にて開催される令和8年 初詣において、神馬をテーマとした特別企画に協働する形で参画いたします。





五方山熊野神社初詣





五方山熊野神社は、古くから地域の信仰を集める由緒ある神社であり、日々ご神馬がお世話され、その姿が境内に息づく、全国的にも希少な神社です。また、陰陽道で知られる安倍晴明にゆかりのある思想や、方位観・自然観と通じる文化的背景を持ち、自然との調和やバランスを重んじる日本古来の価値観を今に伝えています 。





来る午年にあたり、馬と縁の深い神社で新年を迎えることは、参拝者にとって意義深い機会となります 。五方山熊野神社ならではの特色である「神馬企画」と、数多くの大型イベントで賑わいを生み出してきた「絶品グルメ屋台の会」のノウハウを活かした、参拝後のひとときを豊かに彩る「絶品グルメ屋台企画」を一体的に実施いたします。





さらには「巫女バイオリン」も実施され、寒さの中お並びいただく参拝者の皆さまに、少しでも心穏やかにお過ごしいただけるよう、巫女装束の奏者によるバイオリン演奏でお迎えいたします。

澄んだ音色が境内に響き、参拝前のひとときをやさしく彩ります。





12年に一度の午年という佳き年に、五方山熊野神社でしか味わえない、伝統と革新が調和した心温まる新春のひとときをご提案いたします。





五方山熊野神社のご神馬





【神馬企画の概要】

本企画は、「神馬の息づく神社」だからこそ実現できる、午年ならではの特別な取り組みです。





■ご神馬ポニー展示

五方山熊野神社にて日々大切にお世話されているご神馬ポニーを、静かにご覧いただく展示です。

穏やかな佇まいを通じて、命の尊さや、神社と馬との歴史あるご縁に思いを馳せていただければ幸いです。





■神馬ポニーウォーク

ご神馬ポニーが境内をゆっくりとお散歩いたします。

スタッフが付き添い、安全に十分配慮して実施いたします。

写真撮影も可能で、初詣や参拝の思い出づくりにもおすすめです。





■実物大馬フォトスポット(馬の像)

実物大の馬の像を通じて、ご神馬の存在や神社と馬との深いご縁を、より身近に感じていただけるフォトスポットです。

参拝の記念として、心静かに写真撮影をお楽しみください。

※混雑時は譲り合ってのご利用をお願いいたします。





■その他

午年ならではの特別な企画もご用意しております。

ぜひ会場でご確認ください。









【絶品グルメ屋台企画(絶品グルメ屋台の会)】

参拝という日本の伝統文化を大切にしながら、参拝後のひとときをより豊かに楽しんでいただくため、全国各地で実績を持つ「絶品グルメ屋台の会」が厳選した飲食屋台を展開します。





本出店では、保健所の指導のもと「移動型臨時営業許可」を取得し、法令を遵守した形で営業を実施します。

多くの参拝者が訪れる初詣の場においても、安心・安全な飲食提供体制を整えています。









【出品内容】

初詣の場にふさわしい定番メニューから、現代的な社会性を意識した一品まで、幅広い世代の参拝者に楽しんでいただける内容を取り揃えています。





・甘酒(米麹／ノンアルコール)

初詣の定番として、体を温めながら参拝後のひとときを楽しめる一杯。





・三福だんご

「大福」「幸福」「裕福」が一体となった福を招く縁起物として親しまれる団子。

参拝の記念や食べ歩きにも適した一品。





・焼きそば

世代を問わず親しまれる屋台の定番メニュー。





・日本酒

新年の節目にふさわしい一杯として提供。

※年齢確認等を徹底し、適切な方法で提供します。





・なまずステーキ

生態系への影響が指摘され、これまで十分に食材として活用されてこなかった

外来なまずを、美味しい食材として提供することで、資源の有効活用や、

自然との向き合い方を考えるきっかけとなる一品。





本取り組みは、単なる賑わい創出にとどまらず、

・初詣という伝統行事の継承

・自然と調和する価値観への再認識

・地域住民や家族連れが安心して集える場の創出

・神社と地域、来訪者をつなぐ新しい参拝体験の提案

を目的としています。









【開催概要】

行事名 ：五方山熊野神社 初詣

開催日 ：2026年1月1日(木)～4日(日)

会場 ：五方山熊野神社 境内(東京都葛飾区立石8丁目44-31)

内容 ：初詣参拝、神馬特別企画、飲食屋台出店 等

飲食出店運営：絶品グルメ屋台の会









【関連サイト】

五方山熊野神社公式サイト ： https://jinjya.kumano-kids.com/

絶品グルメ屋台の会特設サイト： https://zeppin-yatai.com/kumano/hatsumoude/









※ご注意：期間中は駐車場のご用意がございません。

ご来場の際は、徒歩または公共交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。