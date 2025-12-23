学びクラブ「凧つくりと新春凧揚げ会」を開催【相鉄グループ】
自然や歴史、文化などに触れて学べる体験型学習イベント
「相模凧」400年の伝統文化を次世代につなげる
相鉄グループは2026年1月11日（日）に、泉区役所と和泉遊水地4池（所在地・横浜市泉区）にて、横浜市泉区の伝統文化である「相模凧」をつくる「凧つくり」と、実際につくった凧を大空に揚げる「凧揚げ」を行う「凧つくりと新春凧揚げ会」（以下、同イベント）を開催します。
「相模凧」は、400年の歴史がある横浜市泉区の伝統文化です。未来を担うお子さまに、同イベントに参加していただくことで地域の交流を促進し、実際の「相模凧」に触れて未来に伝統文化を伝承することを目的として開催します。
同イベントは、体験型学習イベント「相鉄線沿線 学びクラブ」の一環として、地域に住む方々を中心に、さまざまな方にご支援をいただきながら開催するものです。今後も、相鉄線沿線ならではのイベントをご提供し、「この街が好き！」を育んでまいります。
【イベント内容】■凧つくり凧つくり職人の指導を受けながら、各々自由な絵柄を描いた凧をつくります。■凧揚げ自作の凧や、凧つくり職人が制作した泉区の伝統工芸「相模凧」を用意し、凧を揚げます。凧を持っていない方でも参加可能です。■お正月遊び職人が手作りした竹とんぼや竹ぽっくり、竹製輪投げなどの遊びを、家族みんなで体験いただけます。■「岡津太鼓」の演奏威勢の良い岡津太鼓の演奏を楽しむことができ、太鼓をたたく体験も参加可能です。
学びクラブ「凧つくりと新春凧揚げ会」の概要
1. 開催日時
2026年1月11日（日）①凧つくり 10:00～12:00②凧揚げ・お正月遊び・「岡津太鼓」の演奏 13:00～16:30※凧揚げ・「岡津太鼓」の演奏は雨天中止、風量・風向の状況により中断・中止する場合があります。※凧つくり・お正月遊びは雨天時、泉区役所内4階会議室にて実施します。
2. 開催場所
〇凧つくり泉区役所内 4階ABC会議室相鉄いずみ野線「いずみ中央駅」から徒歩約5分〇凧揚げ・お正月遊び・「岡津太鼓」の演奏和泉遊水地4池相鉄いずみ野線「いずみ中央駅」から徒歩約10分
3. 参加方法
〇凧つくり事前申し込み制（抽選制）※申し込みは、既に終了しています。〇凧揚げ・お正月遊び・「岡津太鼓」の演奏 当日参加可能（会場で受付）
4. 参加費
〇凧つくり凧1枚1,000円（税込み）※1組1枚まで※当日、受付にてお支払いいただきます。（現金のみ）〇凧揚げ・お正月遊び・「岡津太鼓」の演奏無料
5. 募集人数
〇凧つくり最大50人※1組3人まで〇凧揚げ最大50人〇お正月遊び最大70人
6. 参加対象
お子さまとその保護者※未成年者のみの参加は、不可。
7. 主催・共催・後援・協力
〇主催 相鉄グループ〇共催 相模凧いずみ保存会〇後援 横浜市建築局・横浜市泉区役所〇協力 岡津太鼓
8. その他
〇イベントの詳細は、相鉄線沿線のイベント、エリアマネジメント拠点の活動情報サイト「コトコト！」からご確認ください。https://www.sotetsu-bm-areamanagement.com/
〇参加条件として、「相鉄線沿線 学びクラブ」公式LINEお友達追加・画面提示およびアンケートへのご回答をお願いしています。〇会場へは、公共交通機関などをご利用ください。〇開催内容は変更となる場合があります。〇当日ご案内する係員の指示に従っていただきますよう、ご協力をお願いします。〇動きやすく、汚れてもよい服装でご参加ください。〇イベントの様子を静止画や動画で撮影し、後日公式ウェブサイトやSNS、ポスター等に使用する場合があります。ご参加いただいた方には、その旨ご了承いただいているものとします。〇当日は、テレビ・新聞などのマスコミによる取材が入る可能性があります。ご参加いただいた方には、その旨ご了承いただいているものとします。https://cdn.sotetsu.co.jp/media/2025/pressrelease/pdf/r25-197-o4z.pdf