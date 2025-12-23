自然や歴史、文化などに触れて学べる体験型学習イベント

「相模凧」400年の伝統文化を次世代につなげる

相鉄グループは2026年1月11日（日）に、泉区役所と和泉遊水地4池（所在地・横浜市泉区）にて、横浜市泉区の伝統文化である「相模凧」をつくる「凧つくり」と、実際につくった凧を大空に揚げる「凧揚げ」を行う「凧つくりと新春凧揚げ会」（以下、同イベント）を開催します。

「相模凧」は、400年の歴史がある横浜市泉区の伝統文化です。未来を担うお子さまに、同イベントに参加していただくことで地域の交流を促進し、実際の「相模凧」に触れて未来に伝統文化を伝承することを目的として開催します。

同イベントは、体験型学習イベント「相鉄線沿線 学びクラブ」の一環として、地域に住む方々を中心に、さまざまな方にご支援をいただきながら開催するものです。今後も、相鉄線沿線ならではのイベントをご提供し、「この街が好き！」を育んでまいります。

【イベント内容】■凧つくり凧つくり職人の指導を受けながら、各々自由な絵柄を描いた凧をつくります。■凧揚げ自作の凧や、凧つくり職人が制作した泉区の伝統工芸「相模凧」を用意し、凧を揚げます。凧を持っていない方でも参加可能です。■お正月遊び職人が手作りした竹とんぼや竹ぽっくり、竹製輪投げなどの遊びを、家族みんなで体験いただけます。■「岡津太鼓」の演奏威勢の良い岡津太鼓の演奏を楽しむことができ、太鼓をたたく体験も参加可能です。

学びクラブ「凧つくりと新春凧揚げ会」の概要

1. 開催日時

2026年1月11日（日）①凧つくり 10:00～12:00②凧揚げ・お正月遊び・「岡津太鼓」の演奏 13:00～16:30※凧揚げ・「岡津太鼓」の演奏は雨天中止、風量・風向の状況により中断・中止する場合があります。※凧つくり・お正月遊びは雨天時、泉区役所内4階会議室にて実施します。

2. 開催場所

〇凧つくり泉区役所内 4階ABC会議室相鉄いずみ野線「いずみ中央駅」から徒歩約5分〇凧揚げ・お正月遊び・「岡津太鼓」の演奏和泉遊水地4池相鉄いずみ野線「いずみ中央駅」から徒歩約10分

3. 参加方法

〇凧つくり事前申し込み制（抽選制）※申し込みは、既に終了しています。〇凧揚げ・お正月遊び・「岡津太鼓」の演奏 当日参加可能（会場で受付）

4. 参加費

〇凧つくり凧1枚1,000円（税込み）※1組1枚まで※当日、受付にてお支払いいただきます。（現金のみ）〇凧揚げ・お正月遊び・「岡津太鼓」の演奏無料

5. 募集人数

〇凧つくり最大50人※1組3人まで〇凧揚げ最大50人〇お正月遊び最大70人

6. 参加対象

お子さまとその保護者※未成年者のみの参加は、不可。

7. 主催・共催・後援・協力

〇主催 相鉄グループ〇共催 相模凧いずみ保存会〇後援 横浜市建築局・横浜市泉区役所〇協力 岡津太鼓

8. その他

〇イベントの詳細は、相鉄線沿線のイベント、エリアマネジメント拠点の活動情報サイト「コトコト！」からご確認ください。

https://www.sotetsu-bm-areamanagement.com/

〇参加条件として、「相鉄線沿線 学びクラブ」公式LINEお友達追加・画面提示およびアンケートへのご回答をお願いしています。〇会場へは、公共交通機関などをご利用ください。〇開催内容は変更となる場合があります。〇当日ご案内する係員の指示に従っていただきますよう、ご協力をお願いします。〇動きやすく、汚れてもよい服装でご参加ください。〇イベントの様子を静止画や動画で撮影し、後日公式ウェブサイトやSNS、ポスター等に使用する場合があります。ご参加いただいた方には、その旨ご了承いただいているものとします。〇当日は、テレビ・新聞などのマスコミによる取材が入る可能性があります。ご参加いただいた方には、その旨ご了承いただいているものとします。

https://cdn.sotetsu.co.jp/media/2025/pressrelease/pdf/r25-197-o4z.pdf