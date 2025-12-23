【2025年12月】自動車保険おすすめ人気ランキングをリリース
2025年12月23日
株式会社ドコモ・インシュアランス
「ドコモスマート保険ナビ」（https://hoken-navi.docomo.ne.jp）を提供する株式会社ドコモ・インシュアランス（本社：東京都中央区 代表取締役社長：吉村 忠義）は、2025年12月23日に最新の自動車保険おすすめ人気ランキングを公開いたしました。
2025年11月の契約数をもとにお客さまから選ばれた保険会社をランキング形式で掲載しております。
当社評価や保険会社ごとの特徴も記載しています。
＜概要＞
2025年11月の自動車保険のトップ３は以下の通りです。（以下略称）
1位 ドコモの自動車保険 *1
2位 三井ダイレクト損保
3位 チューリッヒ保険
*1 引受保険会社：東京海上ダイレクト損害保険株式会社
※4位以降のランキングや保険会社ごとの詳細はランキングページにてご確認ください。
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/car/ranking/
上記サイトでそれぞれの会社の比較から見積もり・ご契約まで可能ですので、ぜひご利用ください。
その他、自動車保険の選び方や種類、そして基礎知識など、知っているようで実は見落としがちな基本情報を分かりやすく解説しています。これから自動車保険を選ぶ方や、既に契約中の方にも役立つ内容が満載です。
「ドコモスマート保険ナビ」では、自動車保険・バイク保険・火災保険のご契約者様向けにドコモスマート保険ナビならではの特典を提供しています。毎月デジタルギフトが当たる抽選会や、クラブオフプラスの優待（グルメクーポンや、全国のホテル・レジャー施設・エンタメ割引）、さらに無料で弁護士に相談できる法律相談ダイヤルが利用可能です。
※一部の保険会社は、上記サービスは提供対象外となります。
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/benefit/
また、自動車保険をご契約いただいた方へのプレゼントキャンペーンや、ご家族・お友達紹介キャンペーンを実施中です。
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/car/present/
この機会にぜひ当サイトで最新の自動車保険のおすすめランキングやキャンペーンをご確認ください。
これからも時代の変化に合わせて、お客さまのニーズにマッチする保険や新たなサービスを提案してまいります。
■株式会社ドコモ・インシュアランス
Our purpose
保険があなたに寄り添うように
私たちは、すべての人にとって保険を身近な存在とし、真に必要な保険に理解、納得して加入していただくことを通して、安心とゆとりある生活を継続するお手伝いをします。
プレスリリース詳細へ