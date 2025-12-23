こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
組織変更と人事異動について
ヤマハ発動機株式会社は、2025年12月23日開催の取締役会において、2026年1月1日付の組織変更と人事異動を下記のとおり決定しました。
■ 組織変更について (2026年1月1日付)
1. ブランド統括部
グローバルでの社内外に対するブランディング機能の強化を目的に、「ブランド統括部」を社長直下に新設する。
・「ブランド統括部」に「ブランド戦略部」と「ブランド推進部」を新設するとともに、「企画・財務本部」の「コーポレートコミュニケーション部」を移管する。
・「クリエイティブ本部ブランドマーケディング部」のブランディング戦略機能を「ブランド戦略部」へ移管する。
・「クリエイティブ本部ブランドマーケディング部」および「企画・財務本部」の「コーポレートコミュニケーション部」が担っていたブランディング実行機能を「ブランド推進部」へ移管する。
・これに伴い、「クリエイティブ本部ブランドマーケティング部」を解消する。
・「ブランド統括部」の「コーポレートコミュニケーション部」では、広報およびIR/SR機能を担う。
2. 経営戦略本部
・「経営戦略本部」の「デジタル戦略部」を「DX戦略部」に名称変更し、データ活用推進の実行機能、およびITにおける先行技術開発機能を「IT本部」へ移管する。
・「経営戦略本部」の「DX戦略部」では、全社デジタルトランスフォーメーション戦略立案、および推進機能を担う。
【新事業開発統括部】
・産業用無人航空機事業の事業拡大を目的に、「新事業開発統括部」に「エアロソリューション部」を新設し、「ソリューション事業本部」の「UMS事業推進部」を移管する。
・「技術・研究本部」の「共創・新ビジネス開発部」のSFV事業推進機能を「新事業開発統括部」の「統合企画部」に移管する。
3. 企画・財務本部
・「企画・財務本部」の「経営統制部」を「経営戦略本部」へ移管する。
・「企画・財務本部」の「コーポレートコミュニケーション部」を「ブランド統括部」へ移管する。
4. IT本部
「経営戦略本部DX戦略部」と「IT本部」の役割と責任の明確化、および業務の迅速化を目的に、「IT本部」を再編する。
・「プロセス・IT部」の企画機能を「IT本部」直下に移管する。
・「データドリブン推進部」を新設し、「IT本部」の「プロセス・IT部」、および「経営戦略本部」の「デジタル戦略部」で担っていたデータ活用推進の実行機能を移管する。
・「エンタープライズ基盤推進部」を新設し、「プロセス・IT部」の基幹システム・業務改革推進機能、および「経営戦略本部デジタル戦略部」のITにおける先行技術開発機能を移管する。
・これに伴い、「IT本部」の「プロセス・IT部」を解消する。
5. 技術・研究・デザイン本部
技術とデザインによるイノベーション創出と、全社および各事業との連携強化を目的に、「クリエイティブ本部」のブランディング機能以外を「技術・研究本部」に統合し、「技術・研究・デザイン本部」を新設する。
・「クリエイティブ本部」の「プロダクトデザイン部」を「技術・研究・デザイン本部」へ移管する。
・「技術・デザイン統合戦略部」を新設し、「技術・研究本部」の「技術戦略部」および「クリエイティブ本部」の「プランニングデザイン部」の全機能、および「技術・研究本部」の「共創・新ビジネス開発部」の共創機能を移管する。
・「共創・新ビジネス開発部」を「新ビジネス開発部」へ名称変更する。
・「クリエイティブ本部」の「ブランドマーケティング部」「プロダクトデザイン部」「プランニングデザイン部」の機能移管に伴い、「クリエイティブ本部」を発展的に解消する。
6. 生産本部
生産準備、合理化業務における鋳造設備導入業務を「生産本部」で一貫して効率的に管理し、意思決定を迅速化することを目的に、「PTアルミ技術部」を再編する。
・「生産技術本部設備技術部」の鋳造設備機能を、「生産本部」の「PTアルミ技術部」へ移管する。
7. 生産技術本部
DX技術開発機能を強化し、部門の名称を整合させることを目的に、「設備技術部」を再編する。
・「生産技術本部」の「設備技術部」を「モノづくりDX技術部」へ名称変更する。
8. 調達本部
【戦略統括部】
・人財戦略強化を目的に、「調達戦略部」から「調達本部」の人事および人財開発機能を「戦略統括部」直下に移管する。
・理論値調達をより戦略的かつグローバルに推進することを目的に、「戦略統括部」に「理論値調達推進部」を新設する。
・「調達本部」におけるグローバル戦略および推進機能の強化を目的に、「調達統括部」の「調達技術部」を「戦略統括部」へ移管する。
【調達統括部】
・増加するBCPリスクを事業横断で対応し、各事業の安定調達に貢献することを目的に、「調達業務部」を新設し、「調達推進部」および「森町調達部」の国内調達業務・海外調達業務機能を移管する。
・「調達本部」が管轄する事業領域の拡大に伴い、取引先品質の向上と意思決定の迅速化を目的に、「調達品質部」を分割し、「調達品質強化部」と「調達品質戦略部」を新設する。
・「調達品質部」の取引先品質強化機能を「調達品質強化部」へ移管し、「調達品質部」の品質戦略機能を「調達品質戦略部」へ移管する。
9. モビリティ開発本部
モーターサイクルを中心としたモビリティ開発における統括機能の明示と、モビリティ開発の全体戦略構築を目的に、「モビリティ開発本部」を新設する。
・「パワートレイン開発本部」を「モビリティ開発本部」へ現有の機能を移管し、「パワートレイン開発ユニット」に名称変更する。
・「モビリティシステム開発本部」を「モビリティ開発本部」へ現有の機能を移管し、「モビリティシステム開発ユニット」に名称変更する。
・「モーターサイクル車両開発本部」を「モビリティ開発本部」へ現有の機能を移管し、「モーターサイクル車両開発ユニット」へ名称変更する。
≪モーターサイクル車両開発ユニット≫
【モータースポーツ統括部】
・「モーターサイクル車両開発本部」の「MS統括部」を「モータースポーツ統括部」へ名称変更する。
・「モーターサイクル車両開発本部MS統括部」の「MS戦略部」を「MS価値創造部」へ名称変更し、「モーターサイクル車両開発本部MS統括部」の「MS開発部」で担っているモータースポーツ企画管理機能を移管する。
【MC車両開発統括部】
・適切な人財管理と効率的な組織運営を目的に、「OV開発部」を新設し、「SV開発部」からOV設計機能を移管する。
10. マリン事業本部
【開発統括部】
役割、機能の明確化を目的に、「WV/海外ボート開発部」を再編する。
・「WV/海外ボート開発部」から「WV開発部」へ名称変更する。
【企画統括部】
事業戦略とSCM（Supply Chain Management）戦略の連携強化、およびDX化推進を目的に、「企画統括部」を再編する。
・「マーケティング統括部マーケティング部」の先進国拠点管理機能を「企画統括部」の「事業企画部」へ移管する。
・「マーケティング統括部」の「DX推進部」を「企画統括部」へ移管する。
・「マーケティング統括部マーケティング部」の需給管理機能を「企画統括部」の「DX推進部」へ移管する。
【国内事業推進部】
国内マリンビジネスの競争力強化、および業務効率向上と機能の明確化を目的に「国内事業推進部」を再編する。
・「ボート製造部」を「ヤマハマリン株式会社」へ移管し、解消する。
・「国内営業部」のマーケティング機能の一部、および企画機能を「国内事業推進部」直下へ移管する。
11. ソリューション事業本部
ロボティクス事業の中長期目標実現、および戦略推進・進捗管理・ガバナンス強化を目的に、「ソリューション事業本部」を再編する。
・「ソリューション事業本部」の直下に「事業戦略部」を新設し、SMT事業、FA事業、SEMI事業の事業企画機能、および輸出管理機能を集約する。
・「ロボティクス事業部」に「管理部」を新設し、「事業企画部」の管理機能を移管する。
・これに伴い、「ロボティクス事業部事業企画部」を解消する。
・「UMS事業推進部」を「経営戦略本部新事業開発統括部」の「エアロソリューション部」へ移管する。
■ 人事異動について (2026年1月1日付)
