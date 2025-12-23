【Cycle.me 新商品】管理栄養士・栄養士の95%が「おいしくたんぱく質がとれる」と評価(*1)した本格スープが、12月23日（火）先行販売開始

また、自社調査(*3)では、たんぱく質不足を感じている生活者378名のうち83％が、「日々の食事の中でたんぱく質をとりたい」と回答しています。 しかし、自炊で十分なたんぱく質をとろうとすると、調理の手間が増え、継続が難しくなります。その解決策として、コンビニエンスストアなどで手軽にたんぱく補給食品を選べる機会は増えました。市場には、プロテインやサラダチキンといった「効率的にたんぱく質を補給することを目的とした商品」や、ギリシャヨーグルト、ゆで卵といった「おいしくたんぱく質がとれるが、冷たい」商品などが既に存在します。しかし、「手軽にたんぱく質がとれるという機能性」と「温かくて、おいしい食事としての満足感」の両方を兼ね備えた選択肢は、これまで意外なほど限られていました。「とらなきゃに、しあわせを。」をブランドメッセージに掲げる当社は、この未充足の課題に着目し、本商品を開発しました。(*2)三井物産 食と健康調査2024（n=23,718）(*3)たんぱく質に関する自社調査 2025（調査対象1,098名、このうち「たんぱく質が不足している」に非常に当てはまる・あてはまると回答した378名）