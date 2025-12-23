こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【Cycle.me 新商品】管理栄養士・栄養士の95%が「おいしくたんぱく質がとれる」と評価(*1)した本格スープが、12月23日（火）先行販売開始
株式会社ドットミーが展開するCycle.me（サイクルミー）は、不足しがちなたんぱく質を、
温かくておいしい食事としての満足感がある本格スープで摂取できる新商品「たんぱく質がとれるトマトポタージュ」「たんぱく質がとれるオニオンスープ」をクラウドファンディングサイトMakuakeにて12月23日（火）より先行販売します。
(*1)エームサービス株式会社および株式会社メフォスの管理栄養士・栄養士44名の試飲調査（2025年11月）
「この商品は”おいしくたんぱく質が摂取できる”と感じた」の設問に対し、「非常にそう思う」「そう思う」「ややそう思う」と42人が回答
プロジェクトサイトはこちら < https://www.makuake.com/project/cycleme_soup/ >
開発背景
近年、たんぱく質の重要性は生活者の間で広く認知され、プロテインをはじめとしたたんぱく補給食品市場は右肩上がりで成長を続けています。
食と健康に関する調査(*2)においても、たんぱく質は「日頃の食生活の中で、意識して摂取している栄養素・素材」として最も高い関心を集める結果となりました。
しかし実際には、生活者のたんぱく質摂取量は、生活習慣病予防を目的とした1日あたりの目標量に対して、不足しているのが現状です。
また、自社調査(*3)では、たんぱく質不足を感じている生活者378名のうち83％が、「日々の食事の中でたんぱく質をとりたい」と回答しています。 しかし、自炊で十分なたんぱく質をとろうとすると、調理の手間が増え、継続が難しくなります。
その解決策として、コンビニエンスストアなどで手軽にたんぱく補給食品を選べる機会は増えました。市場には、プロテインやサラダチキンといった「効率的にたんぱく質を補給することを目的とした商品」や、ギリシャヨーグルト、ゆで卵といった「おいしくたんぱく質がとれるが、冷たい」商品などが既に存在します。
しかし、「手軽にたんぱく質がとれるという機能性」と「温かくて、おいしい食事としての満足感」の両方を兼ね備えた選択肢は、これまで意外なほど限られていました。
「とらなきゃに、しあわせを。」をブランドメッセージに掲げる当社は、この未充足の課題に着目し、本商品を開発しました。
(*2)三井物産 食と健康調査2024（n=23,718）
(*3)たんぱく質に関する自社調査 2025（調査対象1,098名、このうち「たんぱく質が不足している」に非常に当てはまる・あてはまると回答した378名）
商品特徴
1杯でたんぱく質が13g以上とれる、本格スープ。
スープとしてのコクや香り、素材にこだわって作り上げた満足感のある味わいです。
しっかりとした食べ応えがありながら、1杯100kcal以下、脂質2g以下を実現しました。（オニオンスープ：脂質0g・トマトポタージュ：脂質2g）
お湯を注いで混ぜるだけで、毎日の食事に無理なく取り入れられます。
たんぱく質がとれるオニオンスープ
https://digitalpr.jp/table_img/3095/125329/125329_web_1.png
たんぱく質がとれるトマトポタージュ
https://digitalpr.jp/table_img/3095/125329/125329_web_2.png
管理栄養士・栄養士の95%が「おいしくたんぱく質が摂取できる！」と評価(*1)
社員食堂や病院・高齢者施設・学校など、あらゆる施設で幅広い世代の食を支えるエームサービス株式会社。同社の管理栄養士・栄養士の方々等に本商品をひと足早くお試しいただいたところ、95%の方が「おいしくたんぱく質が摂取できる」「ダイエット中の方におすすめ」(*1)(*4)と回答しました。管理栄養士・栄養士も認める、本格的な味わいです。
今回の先行販売では、「トマトパンケーキ」や「洋風炊き込みごはん」など、エームサービスグループに考案いただいた本商品でつくれるアレンジレシピ集もセットでお届けします。
(*1)エームサービス株式会社および株式会社メフォスの管理栄養士・栄養士44名の試飲調査（2025年11月）
「この商品は”おいしくたんぱく質が摂取できる”と感じた」の設問に対し、「非常にそう思う」「そう思う」「ややそう思う」と42人が回答
(*4)エームサービス株式会社および株式会社メフォスの管理栄養士・栄養士44名の試飲調査（2025年11月）
「管理栄養士・栄養士として、本商品を”ダイエット中の方”にどの程度お勧めしたいか」」の設問に対し、「非常に勧めたい」「勧めたい」「やや勧めたい」と42人が回答
たんぱく質が入っていると、どうしても「とろみ」が出てしまうのですが、
特にオニオンスープはさらっとしていて、本当に驚きました。
私は朝食にプロテインを飲んでいるのですが、その代わりになる商品だなと思いました！
1杯100kcal以下なので夜食としても良いですよね！
忙しい方でも、ご自身の生活スタイルにプラスできる商品だと思いました。
Makuake先行販売情報
プロジェクトサイトURL：https://www.makuake.com/project/cycleme_soup/
プロジェクト期間：2025年12月23日（火）〜2026年2月20日（金）
※本販売は2026年3月中旬以降を予定しております
リターン内容：6種類
サイクルミーロゴ入り「限定オリジナルスープジャー」付きのリターンもお見逃しなく。
Cycle.me
ブランドの開発・運営を行う三井物産発のスタートアップ企業「（株）ドットミー」が手掛ける食品ブランド。「とらなきゃに、しあわせを。」をブランドメッセージに掲げ、"おいしさと栄養"を両立するインナーケア習慣を提案しています。
関連リンク
Makuake プロジェクトページ
https://www.makuake.com/project/cycleme_soup/
サイクルミー ブランドページ
https://cycle.me/
