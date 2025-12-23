こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
構想から3年！専属パティシエが開発「nosh pâtisserie」シリーズ第一弾が登場
〜2026年1月5日（月）より販売開始〜
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションに掲げ、手軽に美味しく栄養管理ができる冷凍宅配食サービス「nosh(ナッシュ)」を提供するナッシュ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：田中 智也）は、新たなスイーツラインとして「nosh pâtisserie（ナッシュパティスリー）」を立ち上げ、2026年1月5日（月）から第一弾商品（「フォンダンショコラ」、「ダブルチーズケーキ」、「ティラミス」）を発売します。
本シリーズは、構想から3年の歳月を経て、専属パティシエが開発。「おいしさ」と「健康」の両立という課題に対し、メニュー開発において抜本的な見直しを行うことで、ナッシュの栄養基準を満たした本格的なスイーツの味わいを実現しました。
LP：https://nosh.jp/offer/newsweets
◼️「nosh pâtisserie」開発の背景
近年の健康志向の高まりにより、日々の食事だけでなく、スイーツ（間食）においても「身体に気を使ったものを選びたい」というニーズはスタンダードになりつつあります。ナッシュは2018年のサービス開始以来、食事を通じて健康的な生活をサポートしてまいりましたが、当社が掲げる「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」というミッションを実現するためには「おやつの時間」もまた、心の充足に欠かせない大切な要素であると考えています。
そこで当社は、これまで培ったノウハウと、新たに専属パティシエの技術を掛け合わせることで、健康に配慮しつつ「本格的なおいしさ」を目指した新しいスイーツの開発に着手しました。
◼️「nosh pâtisserie」のコンセプト
「nosh pâtisserie」が目指すのは、「おいしいから自然と手が伸びるスイーツ」です。健康のために何かを制限するのではなく、純粋に「食べたい」と思って選んだ一品が、ナッシュの基準で作られているからこそ、結果として無理のない健康管理につながっている、そんなポジティブなサイクルを目指しています。
開発にあたっては、ナッシュが設けるスイーツの栄養基準（200kcal以下）を満たしつつ、あくまで「王道のスイーツ」としてのおいしさを追求しました。専属パティシエが原材料の配合から製法までこだわり抜き、ようやく完成した自信作です。冷たいままでも、温めてもおいしい「二温度帯」で楽しめるスイーツというのも「nosh pâtisserie」の特徴です。
◼️今後の展望
今後は「洋菓子」の枠にとどまらず、ナッシュ初となる「和菓子」ジャンルの展開も検討しています。また、日本の四季を感じられる季節限定メニューの開発も進めており、常に新しい商品を投入することで、いつ見ても新しい発見があるような、楽しさとおいしさを提供してまいります。
◼️新商品概要
本格的なスイーツの味わいを追求しながらも、糖質を抑えるために専属パティシエが試行錯誤を重ねて開発しました。専門店にも引けを取らない濃厚な味わいと、低糖質とは思えない口当たりなめらかな食感をぜひお楽しみください。
発売日：2026年1月5日（月）
・フォンダンショコラ（3個入り）
カロリー：175kcal
糖質：14.7g
エクアドル産カカオの香りとやさしい渋みが広がり、冷たいままではずっしり濃厚に、温めればとろける食感と香り・コクが立体的に広がり、解凍方法で違った味わいを楽しめます。
・ダブルチーズケーキ（2個入り）
カロリー：199kcal
糖質：12g
クリームチーズのコクを感じるベイクド層と、やわらかなマスカルポーネのムース層を重ねた2種のチーズを使用した2層のチーズケーキです。クッキークランチの食感をアクセントに、冷蔵では濃厚に、半解凍ではさっぱりとした口あたりを楽しめます。
・ティラミス（2個入り）
カロリー：176kcal
糖質：13.1g
コーヒーシロップを染み込ませたスポンジに、なめらかなマスカルポーネムースを重ねたティラミスです。ほどよい苦味とやわらかな甘さが広がり、冷蔵ではやさしい口どけ、半解凍ではひんやりとした食感が楽しめます。香りを逃さず、後味に心地よい苦味が続く一品です。
※すべて1個あたりの栄養価です
◼️専属パティシエのコメント
開発において最も苦労したのは、「皆さんが親しみのあるスイーツをナッシュの栄養基準で再現すること」でした。通常、糖質を抑えたスイーツでは小麦粉の代わりにふすま粉などを使用しますが、どうしても食感や風味が変わってしまいます。僕たちが目指したのはあくまで「皆さんが大好きなスイーツそのもの」です。糖質を抑えつつ、ナッシュが求める冷凍とは思えない口どけを実現するために、味や形状、容器に至るまで20回以上の試作を繰り返しました。「健康のために我慢して食べる」のではなく、「おいしいから食べたい」と思っていただける自信作です。
「nosh pâtisserie」開発秘話は下記よりご覧いただけます。
https://preview.studio.site/live/d7WlEY1eOV/offer/topics/topic251223
◼️ナッシュ株式会社について
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう約100種類の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年9月には累計販売食数1.4億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。
社名 ：ナッシュ株式会社
所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F
代表者 ：代表取締役 田中 智也
設立 ：2016年6月
事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売
会社URL ：https://nosh.jp/
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションに掲げ、手軽に美味しく栄養管理ができる冷凍宅配食サービス「nosh(ナッシュ)」を提供するナッシュ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：田中 智也）は、新たなスイーツラインとして「nosh pâtisserie（ナッシュパティスリー）」を立ち上げ、2026年1月5日（月）から第一弾商品（「フォンダンショコラ」、「ダブルチーズケーキ」、「ティラミス」）を発売します。
LP：https://nosh.jp/offer/newsweets
◼️「nosh pâtisserie」開発の背景
近年の健康志向の高まりにより、日々の食事だけでなく、スイーツ（間食）においても「身体に気を使ったものを選びたい」というニーズはスタンダードになりつつあります。ナッシュは2018年のサービス開始以来、食事を通じて健康的な生活をサポートしてまいりましたが、当社が掲げる「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」というミッションを実現するためには「おやつの時間」もまた、心の充足に欠かせない大切な要素であると考えています。
そこで当社は、これまで培ったノウハウと、新たに専属パティシエの技術を掛け合わせることで、健康に配慮しつつ「本格的なおいしさ」を目指した新しいスイーツの開発に着手しました。
◼️「nosh pâtisserie」のコンセプト
「nosh pâtisserie」が目指すのは、「おいしいから自然と手が伸びるスイーツ」です。健康のために何かを制限するのではなく、純粋に「食べたい」と思って選んだ一品が、ナッシュの基準で作られているからこそ、結果として無理のない健康管理につながっている、そんなポジティブなサイクルを目指しています。
開発にあたっては、ナッシュが設けるスイーツの栄養基準（200kcal以下）を満たしつつ、あくまで「王道のスイーツ」としてのおいしさを追求しました。専属パティシエが原材料の配合から製法までこだわり抜き、ようやく完成した自信作です。冷たいままでも、温めてもおいしい「二温度帯」で楽しめるスイーツというのも「nosh pâtisserie」の特徴です。
◼️今後の展望
今後は「洋菓子」の枠にとどまらず、ナッシュ初となる「和菓子」ジャンルの展開も検討しています。また、日本の四季を感じられる季節限定メニューの開発も進めており、常に新しい商品を投入することで、いつ見ても新しい発見があるような、楽しさとおいしさを提供してまいります。
◼️新商品概要
本格的なスイーツの味わいを追求しながらも、糖質を抑えるために専属パティシエが試行錯誤を重ねて開発しました。専門店にも引けを取らない濃厚な味わいと、低糖質とは思えない口当たりなめらかな食感をぜひお楽しみください。
発売日：2026年1月5日（月）
・フォンダンショコラ（3個入り）
カロリー：175kcal
糖質：14.7g
エクアドル産カカオの香りとやさしい渋みが広がり、冷たいままではずっしり濃厚に、温めればとろける食感と香り・コクが立体的に広がり、解凍方法で違った味わいを楽しめます。
・ダブルチーズケーキ（2個入り）
カロリー：199kcal
糖質：12g
クリームチーズのコクを感じるベイクド層と、やわらかなマスカルポーネのムース層を重ねた2種のチーズを使用した2層のチーズケーキです。クッキークランチの食感をアクセントに、冷蔵では濃厚に、半解凍ではさっぱりとした口あたりを楽しめます。
・ティラミス（2個入り）
カロリー：176kcal
糖質：13.1g
コーヒーシロップを染み込ませたスポンジに、なめらかなマスカルポーネムースを重ねたティラミスです。ほどよい苦味とやわらかな甘さが広がり、冷蔵ではやさしい口どけ、半解凍ではひんやりとした食感が楽しめます。香りを逃さず、後味に心地よい苦味が続く一品です。
※すべて1個あたりの栄養価です
◼️専属パティシエのコメント
開発において最も苦労したのは、「皆さんが親しみのあるスイーツをナッシュの栄養基準で再現すること」でした。通常、糖質を抑えたスイーツでは小麦粉の代わりにふすま粉などを使用しますが、どうしても食感や風味が変わってしまいます。僕たちが目指したのはあくまで「皆さんが大好きなスイーツそのもの」です。糖質を抑えつつ、ナッシュが求める冷凍とは思えない口どけを実現するために、味や形状、容器に至るまで20回以上の試作を繰り返しました。「健康のために我慢して食べる」のではなく、「おいしいから食べたい」と思っていただける自信作です。
「nosh pâtisserie」開発秘話は下記よりご覧いただけます。
https://preview.studio.site/live/d7WlEY1eOV/offer/topics/topic251223
◼️ナッシュ株式会社について
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう約100種類の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年9月には累計販売食数1.4億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。
社名 ：ナッシュ株式会社
所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F
代表者 ：代表取締役 田中 智也
設立 ：2016年6月
事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売
会社URL ：https://nosh.jp/