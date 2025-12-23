韮崎市子育て支援センター「にら★ちび」では、親子で韮崎市内の魅力あるスポットへお出かけする月1回のイベント「にら★歩歩くらぶ」を開催しています。

未就園児とその保護者を対象に、無理なく歩きながら、地域の文化や季節を親子で楽しめる人気の取り組みです。

12月は 韮崎大村美術館 へ行こう♪









12月は『韮崎大村美術館へ行こう♪』をテーマに開催します。

韮崎大村美術館は、韮崎市出身でノーベル医学・生理学賞を受賞した大村智博士の私設美術館として2007年に開館し、翌2008年に韮崎市へ寄贈された美術館です。

「子どもが小さいから美術館はまだ早いかも…」と感じている方も、気軽に参加できる内容となっており、親子で美術館に親しむきっかけづくりとしておすすめです。

室内開催のため、雨天でも実施します。

1月は 若宮八幡宮へ初詣に行こう ♪









1月は『若宮八幡宮へ初詣に行こう♪』を開催します。

新年最初の「 にら★歩歩くらぶ 」として、ニコリ近くの若宮八幡宮へお参りします。

寒い季節ではありますが、親子や参加者同士で歩きながら、新年のスタートを元気に迎えます。

【12月開催概要】

内容：韮崎大村美術館へ行こう♪

日時：2025年12月24日（水）10:30～11:30

集合：韮崎大村美術館駐車場（10:15現地集合）

定員：未就園児の親子10組

持ち物：いつものお出かけグッズ

※室内開催のため雨天決行

【1月開催概要】

内容：若宮八幡宮へ初詣に行こう♪

日時：2026年1月15日（木）10:30～11:30

集合：ニコリ1階エスカレーター前（10:15集合）

定員：未就園児の親子10組

持ち物：親子ともに水筒、防寒着、お賽銭

【お問い合わせ】

韮崎市子育て支援センター にら★ちび

電話：0551-23-7676

住所：〒407-0015 山梨県韮崎市若宮一丁目2番50号

親子で韮崎市の魅力にふれながら、楽しくお出かけしてみませんか。

皆さまのご参加をお待ちしています。

詳しくはこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/event_schedule/event_info/7439.html

韮崎市の魅力を紹介｜韮崎市子育て支援センター にら★ちび









韮崎市子育て支援センター にら★ちびは、親子が自由にすごせる「屋内公園」というコンセプトのもと、山梨県産の木材を使った大型遊具や木のおもちゃなど木のぬくもりと、香りが広がる子育て支援センターです。

子育てひろばで遊ぶだけでなく、親子イベントの開催、専門家を招いた講座の開催、子育て相談、ファミリー・サポート・センター、一時預かり、にら★ちびボランティア、子育て中の養育者の自主サークルの活動支援など、ここを拠点に様々な子育て支援を行っています。

詳しくはこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/shisetutaiken/8629.html

韮崎市子育て支援センター にら★ちび 公式サイトはこちら

https://nirachibi.jp/