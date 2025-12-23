第11回 不動産サステナビリティセミナー 2025

2025年12月23日

第11回 不動産サステナビリティセミナー2025 GRESB 2025 セクターリーダー選出受賞とパネルディスカッション登壇のご報告



本年12月9日に開催された第11回不動産サステナビリティセミナー2025(以下、本セミナー)において、2025年GRESBにおけるグローバル・APACの結果発表・セクターリーダー表彰式が開催され、ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社（以下、当社）がアジア地域・非上場・総合型セクターリーダーとなった DREAMプライベートリート投資法人（以下、DPR）の資産運用会社として表彰を受けると共に、本セミナー内のパネルディスカッションに当社社員が登壇者として参加いたしましたことをお知らせいたします。

今年で11回目を迎えた本セミナーは株式会社日本政策投資銀行様等主催の下、昨年度まで不動産ESGセミナーとして10年にわたって継続されてきた由緒あるセミナーであり、サステナビリティが環境以外のソーシャルな分野に拡大すると共に、その責任範囲がバリューチェーン全体に広がりを見せる現況を踏まえ、今年度は「バリューチェーン全体のサステナビリティ戦略と不動産価値向上への挑戦」をテーマに、会場・リモート併せて500名を超える参加者を交えて開催されました。

2025年GRESBのグローバル・APACの結果発表・セクターリーダー表彰式においては、GRESBによる2025年結果概要に関するプレゼンテーションに引続き表彰式が行われ、当社代表取締役社長萬野 雅史がDPRを代表し、アジア地域・非上場・総合型セクターのセクターリーダーの表彰及び記念盾の贈呈を受けました。

また、パネルディスカッション(先駆的事例の紹介)では「サステナビリティを通じた不動産価値の変化と社会的インパクトの試行」をテーマに、社会的インパクトに資する具体的開発プロジェクトを紹介する2社のパネリストと共に、当社執行役員リート事業本部長兼サステナビリティ執行責任者である神出 創太郎が登壇しました。神出は不動産ファンド運用会社におけるサステナビリティ取組体制や、ESG疲れ等を踏まえた中での取り進め方の要点等を紹介し、ファシリテーター、主催者、国土交通省の皆様を交え、活発な意見交換を行いました。

当社はサステナビリティに関する各分野の自社取組みに努めると共に、本セミナーのような機会を通じて自社の取り組みを積極的に業界関係者の皆様と共有し意見交換をすることで、当社のサステナビリティ重点領域の一つと位置付ける「不動産運用市場の持続的発展」、ひいては当社パーパスである「不動産運用を通じて社会のWell-beingの最大化に貢献する」の実現を目指してまいります。

開催概要

イベント名：第11回不動産サステナビリティセミナー2025

日 時：2025年12月9日13時30分～17時10分

会 場：鉄鋼カンファレンスルームにて

主 催：株式会社日本政策投資銀行、CSRデザイン環境投資顧問株式会社、

一般社団法人不動産証券化協会、一般財団法人日本不動産研究所及び

21世紀金融行動原則不動産ワーキンググループ

ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社 概要

本 社：東京都千代田区平河町2丁目16番1号

事業内容：不動産ファンドの組成・運用及びアドバイザリー業務・コンサルティング業務

株主構成：三菱商事株式会社（100%）

代 表 者：代表取締役社長 萬野 雅史

設 立：2004年10月15日

