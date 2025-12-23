株式会社Fujitaka（所在地：京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7F、代表：髙井茂行）は、2025年12月23日に京都市右京区梅津段町にコインランドリー「ホワイトピア梅津段町店」をオープンします。マクドナルドと併設するコインランドリーは、洗濯・乾燥の待ち時間にマクドナルドでのお食事やカフェタイムを楽しめる設計となっており、家事の合間の主婦（主夫）層から、勉強に励む学生、仕事帰りの会社員まで、幅広い層のお客様へ「待ち時間の有効活用」という新たなライフスタイルを提案いたします。

異業種コラボで進化するコインランドリービジネス

近年、単なる洗濯サービスを超えたコインランドリービジネスが全国的に拡大しています。カフェやコンビニ、洗車場など異業種施設との併設型店舗が増加傾向にある中、「ホワイトピア梅津段町店」は、ファストフード大手「マクドナルド」との併設型コインランドリーとして注目を集めています。コインランドリー業界では、洗濯待ち時間の有効活用を促進する複合型施設が顧客満足度向上に寄与しているとされ、コロナ禍以降の「清潔志向」の高まりと相まって市場規模は拡大の一途をたどっています。京都市においても、特に単身世帯や共働き家庭の増加に伴い、時間効率の良いコインランドリー利用者が増加しています。

「ホワイトピア梅津段町店」の特長

「ホワイトピア梅津段町店」は、忙しい現代人のライフスタイルに合わせた機能性と快適さを追求した設計となっています。

マクドナルドとの併設メリット

洗濯・乾燥の待ち時間にマクドナルドでの食事やドリンクを楽しむことが可能です。多様なライフスタイルの利用者が時間を有効活用できる環境を提供します。店内は広々とした設計で、混雑時でも快適に利用できるスペースを確保。また、初めての利用者でも操作しやすいよう、各機器には分かりやすい操作案内を設置しています。

多様なニーズに対応する設備

広々とした店内には、洗濯乾燥機を6台完備しており、一度に大量の洗濯物も対応可能です。ホワイトピアで洗えるもの： 一般衣類／羽毛布団／こたつ布団／毛布／カーテン／スニーカー／スーツ／セーター／コートなど※品質表示をご確認の上、ご利用ください。

ビジネスウェアやシーズンアイテムに最適化された専用プログラム

スーツ、コート、セーターなどのドライマーク衣類を洗える専用プログラムを搭載した洗濯機・乾燥機を設置。これらの衣類を自宅で洗った際の「乾燥・仕上げ」にお困りの方やクリーニングに出す「時間」がないといった方におすすめしたいサービスになっています。※キュブラや毛100％の衣類は推奨していないため、利用前に品質表示の確認を推奨します。

機器操作から支払い、領収書発行にも対応するマルチ端末の設置

設置しているマルチ端末で、機器の運転操作、カードの新規発行・チャージ・ポイント交換、支払い（現金・ICカード）※、領収書発行、クーポン発行・使用に対応します。※QRと電子マネーは来春以降対応予定

施設概要

施設名称：コインランドリー ホワイトピア梅津段町店所在地：〒615-0907 京都府京都市右京区梅津段町38-1オープン日：2025年12月23日営業時間：5：00～24：00

会社概要

会社名：株式会社Fujitaka所在地：京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7F代表者：代表取締役 髙井茂行事業内容：「省人化・ロボット化・次世代化」をテーマに、コインランドリーや時間制洗車場などの無人ビジネスの開業支援、券売機や入退場ゲートシステムなどによる施設の省人化、商業施設の設計・施工や各種業務用機器のメンテナンスなど、時流に合った商品・サービスでトータルソリューションを提供しています。URL：https://www.fujitaka.com/