【重慶（中国）2025年12月22日新華社＝共同通信JBN】中国南西部の重慶市と成都市の統合的発展に向けて科学技術金融（科技金融、tech-finance）を推進するイベントがこのほど開催され、Chongqing Science and Technology Finance Innovation Alliance（重慶科学技術金融革新連合）のChongqing High-tech Industrial Development Zone（重慶ハイテク産業開発区）支部が正式に発足し、イノベーション統合を促進するパイロットプログラムが開始され、複数の協力協定が調印されました。

本イベントは、重慶ハイテク産業開発区が科学技術金融を活用し、科学技術スタートアップ企業の質の高い成長を支援し、国際的な地域イノベーションエコシステムを構築する新たな段階を示すものになりました。

革新的な科学技術金融の実践は、人材チェーン、イノベーションチェーン、産業チェーン、国際リソースチェーンをつなぐ重要な架け橋として台頭してきました。同区はエンゼルファンドの設立や「研究開発・投資が先行、その後に株式取得」といった仕組みを模索するなど、資本投資モデルに革命をもたらしました。

積極的に初期段階の研究開発リスクを引き受けることで科学技術企業の初期資金調達におけるボトルネックに対処し、長期的なインキュベーションを必要とする先端技術やハードテックの革新に向け、国際的に準拠した金融環境を構築します。

持続的な金融支援により、国際的に優秀な人材の流入と科学的ブレークスルーの商業化が加速しました。重慶ハイテク産業開発区は重慶で初の国際人材イノベーション・起業サービス拠点を確立しただけでなく、Jinfeng Laboratoryに代表されるハイレベルな研究開発プラットフォームのクラスターも展開しています。その人材プールは年平均15％超のペースで拡大しています。これらのプラットフォームは世界クラスの研究機関を基準とし、オープンな学術文化と共同プロジェクトを育み、グローバルな知識ネットワークの中心点へと進化しています。

産業の国際化と都市機能の強化が、オープンなエコシステムの中で並行して進展しています。的を絞った科学技術金融による支援は、インテリジェントなコネクテッド新エネルギー車や集積回路などの重要セクターの力強い成長を後押ししています。

一方、同開発区はグローバルな協力ネットワークに深く統合されています。China-Singapore（Chongqing）Demonstration Initiative on Strategic Connectivity（中国・シンガポール（重慶）戦略的コネクティビティーに関する実証イニシアチブ）を活用し、越境データ経路の共同開発や越境データ流通ガバナンスの探求を通じて国際的なデジタルコネクティビティーと規制の整合性を強化し、産業をグローバルバリューチェーンに統合するための基盤を築いています。

現在、重慶ハイテク産業開発区は革新的な科学技術金融のメカニズムを通じて世界的なイノベーション要素を体系的に統合し、人材、技術、資本、情報の効率的な融合を実現しています。世界に目を向けた、影響力のある科学と未来の都市は、ますます速いペースで台頭しています。

ソース：Chongqing High-tech Industrial Development Zone