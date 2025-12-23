海外送金サービス「PayForex」を運営する、Queen Bee Capital株式会社（本社:東京都港区、代表取締役:SHENBO HUANG、資金移動業者:関東財務局⾧第00010号）は、2025年12月24日、事業拡大および人員増加に伴い、本社オフィスを増床いたします。

これにより、組織拡大に対応した執務環境の整備に加え、設備管理体制の強化および顧客情報管理における情報セキュリティ体制の高度化を図り、より安全で安定的なサービス提供を目指します。

■本社オフィス増床の背景

当社は、2007年9月の創業以来、安価で安全かつ確実な海外送金サービス「PayForex」を提供し、日本から世界各国への海外送金サービスを提供する金融インフラ企業として、取扱件数およびサービス提供地域の拡大を続けており、現在国内外あわせて85以上の金融機関と提携、200以上の国と地域へ24時間オンラインで送金できるシステムを構築、成長を続けています。

こうした事業成長に伴う組織拡大に伴い、高い安全性・信頼性を継続的に担保するために一段と強化した環境整備が求められ、システム開発、カスタマーサポート、オペレーション体制の増強を目的とした人員が増加。オフィスの機能拡張が不可欠となっていたものです。

弊社は、この度の増床を単なる執務スペースの拡張と位置付けるのではなく、今後のグローバルな持続的事業成長を支える「組織基盤への投資」とし、提供サービスのさらなる向上を目指します。

詳細は下記の通りです。

■増床スペースのコンセプト

多国籍である社員間のコミュニケーションが自然に生まれる動線を意識し、集中・協働・休息を高いレベルでバランスさせたレイアウトを採用、今日における理想的オフィス環境の創造を目指しました。

【空間設計の特徴】

●中央部に様々な価値創造を目指した共有スペースをレイアウト

共有スペースであるリフレッシュエリアを社員が日常的に行き交う動線上の中央部に設けることで、社員間の自然な交流づくりを目指しました。ここでは、卓球やダーツといったアクティビティも楽しめます。自然な交流が生まれることを目的とする同エリアでは、役職や国籍を越えた信頼関係の構築を促します。

また、このエリアは単にアクティビティやコミュニケーションといったものにとどまらず、何か着想があれば、卓球台は瞬時に打ち合わせテーブルに変えることができ、アイデアを瞬時に共有してのミーティングを可能にしており、継続的な業務改善やアイデア創出を支える環境づくりを目指しました。

●多様性に配慮した「休息スペース」を設置、自由に使える多目的スペースとしても活用

「ととのえ処」と名付けたこのスペースは、お祈りや休息など、社員それぞれの価値観や習慣に合わせて利用できる場です。社員一人ひとりの多様性を尊重しつつ、業務の合間に心身を整えられる場を提供することで、働きやすさの向上と快適な職場環境の整備を目指しました。

■増床概要

・用途

執務スペースおよび会議室、リフレッシュゾーンの増設など

・稼働開始予定時期

2025年12月24日

【代表コメント】

代表取締役：SHENBO HUANG

「当社が提供する海外送金サービスは、世界の人々の生活を支え繋ぐ一つの架け橋になっていると考えます。我々にとってオフィスは、単なる作業の場ではなく、多様なバックグラウンドを持つ社員同士が信頼を築き、より良い金融サービスを生み出すための共同の創造スペースです。

多様なニーズに応え、従業員一人ひとりの背景や事情に配慮したオフィスづくりをすること。個々が充足感に満たされることは、多様な人材が最大限能力を発揮できる働きがいのある職場環境の整備につながるはずです。

今回の増床を通じて、国籍や言語・文化の違いを強みに変え、日本から世界へさらに安心・便利な送金インフラを提供したいと考えます。

ととのえ処（お祈りと休息）

リフレッシュエリア

卓球エリア

新オフィス

会議室（廊下）

■「PayForex」サービスについて

「PayForex」は2011 年にスタートした独自の国際送金ルートを活用して利用者の資金を海外へ安全かつ確実に送金するサービスです。

資金決済法に基づく履行保証金制度によって資金が保護される”安心感”、アカウント登録から送金手続きまでインターネットで完結し約40種類の取り扱い通貨を 200 以上の国と地域へ 24 時間オンラインで送金できる”利便性”と送金手数料の”安さ”がその特徴です。

【特徴】

・スピード着金

送金手続き後、現地の銀行口座やE-walletアカウント残高等への素早い着金を実現します。

（一般的な銀行を利用した送金の場合は約1～3 営業日）

・手数料

送金手数料は０円～2,000円前後と業界最安水準となり、60万円相当額を超える送金額から送金手数料が無料となります。

・安心・安全

お客様の送金資金は、資金決済法に基づく履行保証制度によって保護されており、安心してご利用いただけます。

■Queen Bee Capital株式会社について

Queen Bee Capital株式会社は国際間の資金移動事業を運営するフィンテック企業です。2011年に資金移動業者として登録されて以降、「グローバルな金融知識」と「高度なIT開発力」で、国境を超えた資金移動需要に注力し、自由な発想で新たな金融サービスを提供しています。

【会社概要】